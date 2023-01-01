WebCatalog
Pix

Pix

pix.fr

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Pix» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Розвивайте свої цифрові навички. Pix — загальнодоступний онлайн-сервіс для оцінювання, розвитку та сертифікації ваших цифрових навичок.

Вебсайт: pix.fr

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Pix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

lePERMISLIBRE

lePERMISLIBRE

lepermislibre.fr

Kudeo

Kudeo

kudeo.co

Courses U

Courses U

coursesu.com

OpenPaye

OpenPaye

openpaye.co

SmartKeyword

SmartKeyword

smartkeyword.io

Decathlon Tunisie

Decathlon Tunisie

decathlon.tn

AR24

AR24

ar24.fr

Comeup

Comeup

comeup.com

Magazana

Magazana

magazana.com

Beesbusy

Beesbusy

beesbusy.com

Radio-Canada

Radio-Canada

ici.radio-canada.ca

Interstis

Interstis

interstis.fr

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності