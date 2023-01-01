Видаляйте людей або речі з фотографій. Виявили щось на фоні свого селфі? Небажані туристи на фотографіях вашого відпочинку? Видаліть їх легко за допомогою PhotoFix.

Вебсайт: photofix.io

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «PhotoFix». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.