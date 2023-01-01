Завдяки Pennylane генеральні директори можуть приймати розумніші рішення та полегшувати управління фінансами. Не залишаючи платформи, вони мають доступ до точних даних у режимі реального часу, розумного інструменту виставлення рахунків та ефективного керування витратами.

Вебсайт: pennylane.tech

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