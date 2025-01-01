Альтернативи - Pearson Online Classroom

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.

Remind

Remind

remind.com

Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass - це цифровий прохід для учнів, який спрощує управління в класі, зменшує перерви та покращує безпеку і культуру в школі.

Kinderpedia

Kinderpedia

kinderpedia.co

Kinderpedia - це цифровий інструмент для управління дитячими садками, який спрощує адміністративні процеси і комунікацію між персоналом та батьками.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

WeVideo

WeVideo

wevideo.com

WeVideo — це інструмент для створення відео, що дозволяє викладачам створювати інтерактивні проекти та оцінювання, спрощуючи навчальний процес.

iClicker

iClicker

iclicker.com

iClicker - система для взаємодії в класі, яка дозволяє студентам відповідати на запитання та брати участь в інтерактивних навчальних заходах.

Securly

Securly

securly.com

Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.

WeSchool

WeSchool

edu.weschool.com

WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.

ClassOwl

ClassOwl

classowl.com

ClassOwl — це інтерактивний додаток для вчителів, який дозволяє планувати заняття та спілкуватись зі студентами у зручний час і місці.

Acadly

Acadly

acadly.com

Acadly — інтерактивний інструмент для класу, що дозволяє проводити опитування, вікторини та управління класом як в аудиторії, так і поза нею.

Codio

Codio

codio.com

Codio - платформа для створення інтерактивних курсів з комп'ютерних наук, що полегшує навчання та оцінювання студентів онлайн.

Qustodio

Qustodio

qustodio.com

Qustodio - це додаток для батьківського контролю, який допомагає батькам контролювати цифрову діяльність дітей, блокувати небезпечні веб-сайти та моніторити пристрої.

LanSchool

LanSchool

lanschool.com

LanSchool – програма для управління класом, яка дозволяє вчителям моніторити студентів, контролювати пристрої та забезпечувати безпечне навчальне середовище.

Dyknow

Dyknow

dyknow.com

Dyknow - це інструмент для моніторингу та управління пристроями студентів у класі, що дозволяє вчителям блокувати відволікання та залучати учнів.

Minga

Minga

minga.io

Minga — платформа управління школою для підвищення безпеки, залученості та поведінки учнів у середніх та старших школах.

VEDAMO

VEDAMO

vedamo.com

VEDAMO - інтерактивна платформа для віртуальних класів з можливостями управління, підготовки уроків та гейміфікації, що повторює відчуття традиційного навчання.

Hāpara

Hāpara

hapara.com

Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.

Echo360

Echo360

echo360.com

ECHO360 - платформа для запису, управління та обміну навчальним відеоконтентом, що підтримує інтерактивність та залучення студентів.

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