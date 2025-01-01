Альтернативи - PDF Candy

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

iLovePDF

iLovePDF

ilovepdf.com

iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.

PDFescape

PDFescape

pdfescape.com

PDFescape - безкоштовний онлайн-інструмент для редагування, заповнення форм та перегляду PDF-документів.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio - онлайн-інструмент для перетворення файлів. Підтримує більше 309 форматів документів, зображень, відео та аудіо.

JotForm

JotForm

jotform.com

Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.

Wondershare PDFelement

Wondershare PDFelement

pdf.wondershare.com

Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert - це онлайн-інструмент для конвертації різноманітних типів файлів, підтримуючи аудіо, відео, документи та інші формати.

DocHub

DocHub

dochub.com

DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.

Smallpdf

Smallpdf

smallpdf.com

Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.

Xodo PDF.Online

Xodo PDF.Online

pdf.online

Xodo PDF.Online - безкоштовний інструмент для роботи з PDF, що дозволяє редагувати, коментувати, конвертувати, підписувати та управляти файлами PDF.

pdfFiller

pdfFiller

pdffiller.com

pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.

Nitro

Nitro

gonitro.com

Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.

LightPDF

LightPDF

lightpdf.com

LightPDF - це програма для роботи з PDF, яка дозволяє редагувати, перетворювати, підписувати та захищати документи на різних платформах.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online – безкоштовний онлайн-інструмент для видалення фону з фотографій за допомогою ІІ, без водяних знаків та безпечний у використанні.

PDF Agile

PDF Agile

pdfagile.com

PDF Agile - універсальний PDF-редактор та конвертер з потужним OCR, що дозволяє редагувати, конвертувати та організовувати PDF-документи.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar - це онлайн -сервіс для конвертації файлів, що підтримує понад 1200 форматів, включаючи відео, аудіо, зображення та документи.

PDFBEAR

PDFBEAR

pdfbear.com

PDFBEAR - безкоштовний онлайн інструмент для перетворення, редагування та управління PDF файлами.

Sejda

Sejda

sejda.com

Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.

DeftPDF

DeftPDF

deftpdf.com

DeftPDF — безкоштовний онлайн-редактор і конвертер PDF без установок, з можливістю редагування, конвертації, заповнення, стиснення та інших функцій.

Nanonets

Nanonets

nanonets.com

Nanonets - це сервіс автоматизації обробки документів, який використовує технологію OCR для вилучення даних з різних типів документів.

Lumin

Lumin

luminpdf.com

Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.

PDF.co

PDF.co

pdf.co

PDF.co - платформа для перетворення, редагування та автоматизації роботи з PDF-файлами через API та інтеграції з онлайн-сервісами.

GorillaPDF

GorillaPDF

gorillapdf.com

GorillaPDF - безкоштовний онлайн-інструмент для конвертації, об'єднання, стиснення та захисту PDF-файлів, що також пропонує витяг тексту з зображень.

Hipdf

Hipdf

hipdf.com

Wondershare HiPDF - онлайн-інструмент для редагування, конвертації та управління PDF-файлів з підтримкою штучного інтелекту.

Macro

Macro

macro.com

Macro — це універсальний робочий простір для документів, який містить текстовий редактор, редактор PDF, інструменти автоматизації та допомогу в написанні за допомогою штучного інтелекту.

Redactable

Redactable

redactable.com

Redactable — це хмарний інструмент для видалення конфіденційних даних з PDF-документів, що використовує AI для автоматизації та забезпечення безпеки.

FoxyUtils

FoxyUtils

foxyutils.com

FoxyUtils надає послугу конвертації файлів та висаджує дерево за кожні 5000 конверсій на своєму сайті.

CraftMyPDF

CraftMyPDF

craftmypdf.com

CraftMyPDF - це веб-платформа для автоматизованого створення PDF-документів з шаблонів за допомогою редактора перетягування та інтеграцій з сервісами без коду.

PDFShift

PDFShift

pdfshift.io

PDFShift - інструмент для конвертації HTML-документів у PDF з високою точністю. Підтримує Node.js, Python, PHP та має API для інших мов програмування.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.