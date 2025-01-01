Альтернативи - ParseHub

Distill
distill.io
Distill - це додаток для моніторингу змін на веб-сайтах, що дозволяє відстежувати оновлення у реальному часі, з налаштуванням сповіщень та автоматизацією.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.
Hudu
hudu.com
Hudu - платформа для управління ІТ-документацією, яка спрощує робочі процеси, інтегрується з іншими інструментами та дозволяє ефективно керувати задачами.
VisualPing
visualping.io
Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.
PageCrawl.io
pagecrawl.io
PageCrawl.io - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який відслідковує ціни, текст та інші елементи з можливістю отримувати сповіщення.
Kompyte
kompyte.com
Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.
WebChange Detector
webchangedetector.com
WebChange Detector - інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, що дозволяє виявляти візуальні зміни та отримувати сповіщення про оновлення.
Competitors App
competitors.app
Додаток конкурентів моніторить стратегії маркетингу суперників, включаючи SEO, соціальні медіа, рекламні кампанії та зміни на веб-сайтах.
SentryPage
sentrypage.com
SentryPage – інструмент для моніторингу вашого веб-сайту на предмет потенційних атак і зміни контенту, виявляє несанкціоновані дії та управління користувачами.
Klue
klue.com
Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.
ContentKing
contentkingapp.com
ContentKing — це хмарний сервіс для моніторингу SEO, який виконує аудит сайтів в реальному часі для покращення видимості в пошукових системах.
Versionista
versionista.com
Versionista - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, що надає звіти про оновлення та дозволяє налаштувати повідомлення для кількох URL.
Crayon
crayon.co
Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.
sken.io
sken.io
Sken.io — сервіс для моніторингу змін на вебсайтах. Оповіщення про зміни надходять на електронну пошту чи мобільний телефон. Доступний додаток для Android та розширення для Chrome.
Lumar Monitor
lumar.io
Lumar Monitor - інструмент для оцінки технічного здоров'я веб-сайтів, що виявляє проблеми SEO та забезпечує аналіз трафіку та звітність.
Hexowatch
hexowatch.com
Hexowatch - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, включаючи вміст, код та технології. Підтримує сповіщення та налаштування відстеження.
ChangeTower
changetower.com
ChangeTower - це додаток для моніторингу веб-сайтів на предмет змін у змісті, коді та зображеннях з можливістю отримання сповіщень і архівування даних.
Trackly
trackly.io
Trackly відстежує зміни на вебсайтах і надсилає сповіщення. Отримуйте новини, оновлення та інформацію про конкурентів в одному місці.
Raq.com
raq.com
Raq.com – це додаток для моніторингу у сфері приватного капіталу, який забезпечує огляд портфелів, цілей та конкурентів.
AlertBits
alertbits.com
AlertBits - це сервіс моніторингу змін на веб-сайтах, який автоматично відстежує оновлення та надсилає сповіщення про зміни.
ProductPrime
productprime.io
ProductPrime - це рішення SaaS для власників інтернет-магазинів, яке відслідковує ефективність вебсайту, ціни конкурентів, ключові слова та соціальні медіа.
WatchMyCompetitor
watchmycompetitor.com
WatchMyCompetitor - це платформа для аналізу конкурентів, що дозволяє відстежувати стратегії та дані конкурентів у реальному часі для прийняття обґрунтованих рішень.
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