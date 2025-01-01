Альтернативи - ParseHub

Distill

Distill

distill.io

Distill - це додаток для моніторингу змін на веб-сайтах, що дозволяє відстежувати оновлення у реальному часі, з налаштуванням сповіщень та автоматизацією.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.

Hudu

Hudu

hudu.com

Hudu - платформа для управління ІТ-документацією, яка спрощує робочі процеси, інтегрується з іншими інструментами та дозволяє ефективно керувати задачами.

VisualPing

VisualPing

visualping.io

Visualping - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який фіксує скріншоти та повідомляє про виявлені зміни.

PageCrawl.io

PageCrawl.io

pagecrawl.io

PageCrawl.io - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, який відслідковує ціни, текст та інші елементи з можливістю отримувати сповіщення.

Kompyte

Kompyte

kompyte.com

Kompyte — платформа для автоматизації конкурентної розвідки, яка допомагає бізнесам відстежувати конкурентів та аналізувати ринок на різних цифрових каналах.

WebChange Detector

WebChange Detector

webchangedetector.com

WebChange Detector - інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, що дозволяє виявляти візуальні зміни та отримувати сповіщення про оновлення.

Competitors App

Competitors App

competitors.app

Додаток конкурентів моніторить стратегії маркетингу суперників, включаючи SEO, соціальні медіа, рекламні кампанії та зміни на веб-сайтах.

SentryPage

SentryPage

sentrypage.com

SentryPage – інструмент для моніторингу вашого веб-сайту на предмет потенційних атак і зміни контенту, виявляє несанкціоновані дії та управління користувачами.

Klue

Klue

klue.com

Klue – платформа для конкурентної розвідки, що допомагає бізнесам збирати, організовувати й поширювати інформацію про конкурентів.

ContentKing

ContentKing

contentkingapp.com

ContentKing — це хмарний сервіс для моніторингу SEO, який виконує аудит сайтів в реальному часі для покращення видимості в пошукових системах.

Versionista

Versionista

versionista.com

Versionista - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, що надає звіти про оновлення та дозволяє налаштувати повідомлення для кількох URL.

Crayon

Crayon

crayon.co

Crayon - платформа для моніторингу та аналізу конкурентного інтелекту, що автоматично збирає інформацію про ринок і конкурентів у реальному часі.

sken.io

sken.io

sken.io

Sken.io — сервіс для моніторингу змін на вебсайтах. Оповіщення про зміни надходять на електронну пошту чи мобільний телефон. Доступний додаток для Android та розширення для Chrome.

Lumar Monitor

Lumar Monitor

lumar.io

Lumar Monitor - інструмент для оцінки технічного здоров'я веб-сайтів, що виявляє проблеми SEO та забезпечує аналіз трафіку та звітність.

Hexowatch

Hexowatch

hexowatch.com

Hexowatch - це інструмент для моніторингу змін на веб-сайтах, включаючи вміст, код та технології. Підтримує сповіщення та налаштування відстеження.

ChangeTower

ChangeTower

changetower.com

ChangeTower - це додаток для моніторингу веб-сайтів на предмет змін у змісті, коді та зображеннях з можливістю отримання сповіщень і архівування даних.

Trackly

Trackly

trackly.io

Trackly відстежує зміни на вебсайтах і надсилає сповіщення. Отримуйте новини, оновлення та інформацію про конкурентів в одному місці.

Raq.com

Raq.com

raq.com

Raq.com – це додаток для моніторингу у сфері приватного капіталу, який забезпечує огляд портфелів, цілей та конкурентів.

AlertBits

AlertBits

alertbits.com

AlertBits - це сервіс моніторингу змін на веб-сайтах, який автоматично відстежує оновлення та надсилає сповіщення про зміни.

ProductPrime

ProductPrime

productprime.io

ProductPrime - це рішення SaaS для власників інтернет-магазинів, яке відслідковує ефективність вебсайту, ціни конкурентів, ключові слова та соціальні медіа.

WatchMyCompetitor

WatchMyCompetitor

watchmycompetitor.com

WatchMyCompetitor - це платформа для аналізу конкурентів, що дозволяє відстежувати стратегії та дані конкурентів у реальному часі для прийняття обґрунтованих рішень.

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