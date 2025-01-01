Альтернативи - Papermark

Dropbox DocSend

Dropbox DocSend

docsend.com

Dropbox DocSend - це платформа для безпечного обміну документами, що дозволяє користувачам контролювати та відстежувати їхній вміст.

Sync

Sync

sync.com

Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.

Stackfield

Stackfield

stackfield.com

Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.

ShareFile

ShareFile

sharefile.com

ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.

Blackroom

Blackroom

blackroom.cc

Blackroom - це ПЗ з підтримкою ШІ для управління конфіденційними проєктами, такими як процеси Due Diligence і угоди M&A, у безпечний спосіб.

Onehub

Onehub

onehub.com

Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.

Digify

Digify

digify.com

Digify дозволяє компаніям захищати та контролювати конфіденційні документи за допомогою контролю доступу, шифрування та відстеження.

RMail

RMail

rmail.com

RMail - сервіс для захисту електронної пошти, який забезпечує шифрування, електронні підписи та управління документами для дотримання приватності та відповідності.

FTAPI

FTAPI

ftapi.com

FTAPI - це платформа для безпечного обміну та автоматизації обробки чутливих даних, забезпечуючи відповідність стандартам захисту даних.

DealRoom

DealRoom

dealroom.net

DealRoom - платформа для оптимізації процесів злиттів та поглинань, що забезпечує ефективне управління угодами та безпечний обмін даними.

HelpRange

HelpRange

helprange.com

HelpRange - це віртуальна кімната даних для безпечного обміну та зберігання документів з розширеними параметрами безпеки та аналітики.

Zapa Client Portal

Zapa Client Portal

zapaclientportal.com

Клієнтський портал ZAPA дозволяє безпечно обмінюватися файлами та управляти обліковими записами, спрощуючи взаємодію між бізнесом та клієнтами.

Firmex

Firmex

firmex.com

Firmex - віртуальна кімната даних для безпечного обміну документами та управління ними, підтримує команди, контроль доступу та безпеку в обробці чутливої інформації.

SecureDocs

SecureDocs

securedocs.com

ReadySign – це просте програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє легко підписувати, зберігати та ділитися документами без прихованих витрат.

Clinked

Clinked

clinked.com

Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.

Virtual Vaults

Virtual Vaults

virtualvaults.com

Virtual Vaults - платформа для управління всім життєвим циклом M&A, що включає підготовку угод, безпечні кімнати даних та архівування.

DiliTrust

DiliTrust

dilitrust.com

DiliTrust — це платформа для управління юридичними документами, що дозволяє організаціям оптимізувати документообіг та підтримувати нормативну відповідність.

DFIN Venue

DFIN Venue

dfinsolutions.com

DFIN Venue – це програмне забезпечення для віртуальних кімнат для даних, яке забезпечує безпечний обмін документами при злиттях, поглинаннях та інших фінансових операціях.

Drooms FLEX

Drooms FLEX

drooms.com

Drooms FLEX — універсальний віртуальний дата-кімната для безпечного управління документами та спільної роботи бізнесу.

FirmRoom

FirmRoom

firmroom.com

Firmroom - це віртуальна кімната даних для безпечного обміну документами та співпраці, що підтримує управління процесами M&A та аналогічні бізнес-операції.

Ansarada

Ansarada

ansarada.com

Ansarada - це платформа для безпечного управління фінансовими операціями, зокрема злиттями, залученням капіталу та аудитами, з детальним контролем доступу.

ContractZen

ContractZen

contractzen.com

ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.

ShareVault

ShareVault

sharevault.com

ShareVault – це платформа для безпечного обміну конфіденційними документами під час бізнес-процесів, з контролем доступу та шифруванням.

Orangedox

Orangedox

orangedox.com

Orangedox створює віртуальні кімнати даних, синхронізовані з Google Drive, забезпечуючи безпеку та контроль доступу до документів.

Black Vault

Black Vault

dyma.ai

Black Vault — безпечна віртуальна кімната для даних, що забезпечує захист чутливої інформації та спрощує співпрацю через контроль доступу та шифрування.

Mvine

Mvine

mvine.com

Mvine — це платформа для безпечної цифрової взаємодії, що дозволяє організаціям створювати портали для співпраці та керувати доступом до важливих даних.

Imprima

Imprima

imprima.com

Imprima - це безпечна віртуальна кімната даних для обміну інформацією під час угод з можливістю автоматичного оброблення документів за допомогою ШІ.

H1 Virtual Data Rooms

H1 Virtual Data Rooms

h1.io

H1 Віртуальні кімнати даних - це безпечна онлайн-платформа для зберігання, обміну та управління конфіденційними документами під час бізнес-транзакцій.

netfiles

netfiles

netfiles.de

NetFiles - це хмарна платформа для управління документами, обміну файлами та співпраці команд, що забезпечує безпечний доступ і інтеграцію з популярними інструментами.

CapLinked

CapLinked

caplinked.com

CapLinked - це програма для безпечного обміну та управління конфіденційними документами під час складних угод та проектів.

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