Альтернативи - Papermark

Dropbox DocSend
docsend.com
Dropbox DocSend - це платформа для безпечного обміну документами, що дозволяє користувачам контролювати та відстежувати їхній вміст.
Sync
sync.com
Sync - це платформа для зберігання, обміну та спільної роботи з файлами в хмарі, яка забезпечує безпеку та конфіденційність даних.
Stackfield
stackfield.com
Stackfield - універсальний інструмент для команди, який забезпечує управління проектами, спільну роботу, чат та відеоконференції з високим рівнем безпеки даних.
ShareFile
sharefile.com
ShareFile - це платформа для безпечного обміну файлами та співпраці, що забезпечує доступ до документів з будь-якого пристрою.
Blackroom
blackroom.cc
Blackroom - це ПЗ з підтримкою ШІ для управління конфіденційними проєктами, такими як процеси Due Diligence і угоди M&A, у безпечний спосіб.
Onehub
onehub.com
Onehub - це безпечна платформа для зберігання та обміну файлами, що підтримує управління доступом, віртуальні кімнати даних та інструменти для співпраці.
Digify
digify.com
Digify дозволяє компаніям захищати та контролювати конфіденційні документи за допомогою контролю доступу, шифрування та відстеження.
RMail
rmail.com
RMail - сервіс для захисту електронної пошти, який забезпечує шифрування, електронні підписи та управління документами для дотримання приватності та відповідності.
FTAPI
ftapi.com
FTAPI - це платформа для безпечного обміну та автоматизації обробки чутливих даних, забезпечуючи відповідність стандартам захисту даних.
DealRoom
dealroom.net
DealRoom - платформа для оптимізації процесів злиттів та поглинань, що забезпечує ефективне управління угодами та безпечний обмін даними.
HelpRange
helprange.com
HelpRange - це віртуальна кімната даних для безпечного обміну та зберігання документів з розширеними параметрами безпеки та аналітики.
Zapa Client Portal
zapaclientportal.com
Клієнтський портал ZAPA дозволяє безпечно обмінюватися файлами та управляти обліковими записами, спрощуючи взаємодію між бізнесом та клієнтами.
Firmex
firmex.com
Firmex - віртуальна кімната даних для безпечного обміну документами та управління ними, підтримує команди, контроль доступу та безпеку в обробці чутливої інформації.
SecureDocs
securedocs.com
ReadySign – це просте програмне забезпечення для електронного підпису, яке дозволяє легко підписувати, зберігати та ділитися документами без прихованих витрат.
Clinked
clinked.com
Clinked - це хмарний портал для співпраці команд, що дозволяє обмінюватися документами та управляти проектами в безпечному середовищі.
Virtual Vaults
virtualvaults.com
Virtual Vaults - платформа для управління всім життєвим циклом M&A, що включає підготовку угод, безпечні кімнати даних та архівування.
DiliTrust
dilitrust.com
DiliTrust — це платформа для управління юридичними документами, що дозволяє організаціям оптимізувати документообіг та підтримувати нормативну відповідність.
DFIN Venue
dfinsolutions.com
DFIN Venue – це програмне забезпечення для віртуальних кімнат для даних, яке забезпечує безпечний обмін документами при злиттях, поглинаннях та інших фінансових операціях.
Drooms FLEX
drooms.com
Drooms FLEX — універсальний віртуальний дата-кімната для безпечного управління документами та спільної роботи бізнесу.
FirmRoom
firmroom.com
Firmroom - це віртуальна кімната даних для безпечного обміну документами та співпраці, що підтримує управління процесами M&A та аналогічні бізнес-операції.
Ansarada
ansarada.com
Ansarada - це платформа для безпечного управління фінансовими операціями, зокрема злиттями, залученням капіталу та аудитами, з детальним контролем доступу.
ContractZen
contractzen.com
ContractZen - це програмне забезпечення для управління контрактами, яке забезпечує безпечний та безpapеровий контроль, включаючи управління зустрічами та електронними підписами.
ShareVault
sharevault.com
ShareVault – це платформа для безпечного обміну конфіденційними документами під час бізнес-процесів, з контролем доступу та шифруванням.
Orangedox
orangedox.com
Orangedox створює віртуальні кімнати даних, синхронізовані з Google Drive, забезпечуючи безпеку та контроль доступу до документів.
Black Vault
dyma.ai
Black Vault — безпечна віртуальна кімната для даних, що забезпечує захист чутливої інформації та спрощує співпрацю через контроль доступу та шифрування.
Mvine
mvine.com
Mvine — це платформа для безпечної цифрової взаємодії, що дозволяє організаціям створювати портали для співпраці та керувати доступом до важливих даних.
Imprima
imprima.com
Imprima - це безпечна віртуальна кімната даних для обміну інформацією під час угод з можливістю автоматичного оброблення документів за допомогою ШІ.
H1 Virtual Data Rooms
h1.io
H1 Віртуальні кімнати даних - це безпечна онлайн-платформа для зберігання, обміну та управління конфіденційними документами під час бізнес-транзакцій.
netfiles
netfiles.de
NetFiles - це хмарна платформа для управління документами, обміну файлами та співпраці команд, що забезпечує безпечний доступ і інтеграцію з популярними інструментами.
CapLinked
caplinked.com
CapLinked - це програма для безпечного обміну та управління конфіденційними документами під час складних угод та проектів.
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