Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «PageSpeed Insights» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

PageSpeed ​​Insights аналізує вміст веб-сторінки, а потім створює пропозиції щодо пришвидшення цієї сторінки. Перегляньте документацію PageSpeed ​​Insights і примітки до випуску.

Вебсайт: pagespeed.web.dev

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