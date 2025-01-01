Альтернативи - OpenSpace

Matterport
matterport.com
Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.
CompanyCam
companycam.com
CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.
DroneDeploy
dronedeploy.com
DroneDeploy - платформа для автоматизації захоплення реальності за допомогою безпілотників і камер, що дозволяє знімати дані, створювати моделі та аналізувати інформацію.
SafetyCulture
safetyculture.com
SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.
Procore
procore.com
Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.
Fieldwire
fieldwire.com
Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.
EarthCam
earthcam.com
EarthCam - додаток для моніторингу та документування будівельних майданчиків в реальному часі, з відео-потоком та автоматичними таймлапсами.
Autodesk Construction Cloud
construction.autodesk.com
Autodesk Construction Cloud — додаток для управління будівництвом, що дозволяє командам керувати проектами та документацією з мобільних пристроїв.
JobTread
jobtread.com
JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.
Quickbase
quickbase.com
Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.
Kraaft
kraaft.co
Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.
Knowify
knowify.com
Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.
Sitemax Systems
sitemaxsystems.com
SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.
Raken
rakenapp.com
Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.
cmBuilder.io
cmbuilder.io
cmBuilder.io - веб-платформа для планування логістики будівельних майданчиків та 4D-моделювання, що забезпечує зручне використання та інтеграцію проектних даних.
Revizto
revizto.com
Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.
PlanRadar
planradar.com
PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.
Egnyte
egnyte.com
Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.
CoConstruct
coconstruct.com
Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.
SiteCapture
sitecapture.com
SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.
Ressio Software
ressiosoftware.com
Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.
Bluebeam
bluebeam.com
Bluebeam - програма для створення, редагування та управління PDF-документами, що покращує співпрацю та робочі процеси в архітектурі, інженерії та будівництві.
Buildxact
buildxact.com
Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.
GoFormz
goformz.com
GoFormz - це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка працює без підключення до Інтернету та інтегрується з різними програмами.
Buildern
buildern.com
Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.
GoCanvas
gocanvas.com
GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.
Reconstruct
reconstructinc.com
Reconstruct — це додаток для дистанційного контролю якості, моніторингу прогресу та оцінки об'єктів, що дозволяє створювати 3D-моделі з різних джерел даних.
StructionSite
structionsite.com
StructionSite - додаток для документування будівельних проектів, що автоматично організовує 360-градусні фотографії за датою і планом поверхів.
Fonn
fonn.com
Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.
Sitedrive
sitedrive.com
Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.
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