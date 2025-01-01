Альтернативи - OpenSpace

Matterport

Matterport

matterport.com

Matterport - додаток для створення 3D-моделей приміщень, віртуальних турів, фотозйомки та площинних планів за допомогою 3D-камер.

CompanyCam

CompanyCam

companycam.com

CompanyCam – це додаток для підрядників, що дозволяє створювати, організовувати та ділитися фотографіями проектів, спростуючи управління ними.

DroneDeploy

DroneDeploy

dronedeploy.com

DroneDeploy - платформа для автоматизації захоплення реальності за допомогою безпілотників і камер, що дозволяє знімати дані, створювати моделі та аналізувати інформацію.

SafetyCulture

SafetyCulture

safetyculture.com

SafetyCulture - це цифрова платформа для перевірки безпеки, управління ризиками та підвищення стандартів ефективності на робочому місці.

Procore

Procore

procore.com

Procore - це програма для управління будівельними проектами, що дозволяє координувати роботи, ресурси та фінанси від планування до завершення.

Fieldwire

Fieldwire

fieldwire.com

Fieldwire - програмне забезпечення для управління будівництвом, що покращує співпрацю та обмін інформацією між командами в режимі реального часу.

EarthCam

EarthCam

earthcam.com

EarthCam - додаток для моніторингу та документування будівельних майданчиків в реальному часі, з відео-потоком та автоматичними таймлапсами.

Autodesk Construction Cloud

Autodesk Construction Cloud

construction.autodesk.com

Autodesk Construction Cloud — додаток для управління будівництвом, що дозволяє командам керувати проектами та документацією з мобільних пристроїв.

JobTread

JobTread

jobtread.com

JobTread - програмне забезпечення для управління будівельними проектами, яке допомагає організувати процеси від продажу до завершення проекту.

Quickbase

Quickbase

quickbase.com

Quickbase - це безкодова платформа для створення бізнес-додатків і автоматизації процесів, що дозволяє користувачам інтегрувати дані та оптимізувати робочі процеси.

Kraaft

Kraaft

kraaft.co

Kraaft – це додаток для миттєвих повідомлень, призначений для команд, які працюють на будівельних майданчиках, з можливістю організації інформації та фото.

Knowify

Knowify

knowify.com

Knowify - платформа управління для підрядників, що дозволяє ефективно управляти проектами, витратами, оплатами та інтегрується з QuickBooks.

Sitemax Systems

Sitemax Systems

sitemaxsystems.com

SiteMax Systems - це програма для управління будівельними проектами з функціями звітності, безпеки, часу та доступу до креслень в одному місці.

Raken

Raken

rakenapp.com

Raken - додаток для управління будівельними проектами, що забезпечує збір даних в реальному часі, документування і спілкування команди на місцях.

cmBuilder.io

cmBuilder.io

cmbuilder.io

cmBuilder.io - веб-платформа для планування логістики будівельних майданчиків та 4D-моделювання, що забезпечує зручне використання та інтеграцію проектних даних.

Revizto

Revizto

revizto.com

Revizto - це програмне забезпечення для відстеження проблем у реальному часі, яке допомагає командам з архітектури, інженерії та будівництва координувати проекти BIM.

PlanRadar

PlanRadar

planradar.com

PlanRadar - це цифрова платформа для управління документиами, завданнями та комунікацією у будівництві й нерухомості, доступна на різних пристроях.

Egnyte

Egnyte

egnyte.com

Egnyte – безпечна платформа для зберігання та співпраці з файлами, що забезпечує контроль над даними та дотримання норм безпеки.

CoConstruct

CoConstruct

coconstruct.com

Coconstruct - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке інтегрує управління проектами, облік та співпрацю в одній платформі.

SiteCapture

SiteCapture

sitecapture.com

SiteCapture - додаток для управління проектами та збору даних, що допомагає командам ефективно організовувати документи та зменшувати витрати на польові роботи.

Ressio Software

Ressio Software

ressiosoftware.com

Ressio - програмне забезпечення для управління будівництвом, яке допомагає користувачам організовувати проекти, управляти фінансами та співпрацювати з командою.

Bluebeam

Bluebeam

bluebeam.com

Bluebeam - програма для створення, редагування та управління PDF-документами, що покращує співпрацю та робочі процеси в архітектурі, інженерії та будівництві.

Buildxact

Buildxact

buildxact.com

Buildxact - це програмне забезпечення для оцінки та управління проектами у будівництві, що спрощує створення оцінок, управлінні проектами та фінансами.

GoFormz

GoFormz

goformz.com

GoFormz - це платформа для створення цифрових форм і збору даних, яка працює без підключення до Інтернету та інтегрується з різними програмами.

Buildern

Buildern

buildern.com

Buildern - це програмне забезпечення для управління будівельними проектами, що спрощує всі аспекти управління у житловому та комерційному будівництві.

GoCanvas

GoCanvas

gocanvas.com

GoCanvas – це додаток для автоматизації бізнес-процесів, який дозволяє збирати дані, створювати форми та з'єднувати команди в польових і офісних умовах.

Reconstruct

Reconstruct

reconstructinc.com

Reconstruct — це додаток для дистанційного контролю якості, моніторингу прогресу та оцінки об'єктів, що дозволяє створювати 3D-моделі з різних джерел даних.

StructionSite

StructionSite

structionsite.com

StructionSite - додаток для документування будівельних проектів, що автоматично організовує 360-градусні фотографії за датою і планом поверхів.

Fonn

Fonn

fonn.com

Fonn — програмне забезпечення для управління проектами в будівництві. Допомагає командам зменшити помилки та підвищити ефективність.

Sitedrive

Sitedrive

sitedrive.com

Sitedrive – це додаток для управління графіками на стройових майданчиках, що дозволяє планувати завдання, контролювати прогрес та управляти умовами.

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