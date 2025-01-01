Альтернативи - OpenResty

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Alibaba Cloud

Alibaba Cloud

alibabacloud.com

Alibaba Cloud - платформа хмарних обчислень і штучного інтелекту, що надає послуги зберігання, обчислень і безпеки для підприємств і організацій.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana- це інструмент для моніторингу і візуалізації даних з різних джерел, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі.

Cisco

Cisco

cisco.com

Cisco Spaces — це хмарна платформа, що перетворює будівлі на розумні простори за допомогою сенсорів Cisco, забезпечуючи безпечний та зручний досвід.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 пропонує безкоштовні та платні послуги моніторингу веб-сайтів, відстежуючи їх доступність і надаючи сповіщення по email та SMS.

Fly

Fly

fly.io

Fly - це додаток, який дозволяє розгортати сервери близько до користувачів, забезпечуючи швидкість роботи застосунків до 80%.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData - безкоштовний інструмент моніторингу в режимі реального часу для системних адміністраторів, що виявляє проблеми з продуктивністю та здоров'ям інфраструктури.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal - інструмент для моніторингу продуктивності додатків, що допомагає виявляти помилки та оптимізувати швидкість роботи програм.

Fastly

Fastly

fastly.com

Fastly - платформа хмарних послуг, яка підвищує продуктивність та безпеку веб-додатків через платформу edge cloud, включаючи CDN, оптимізацію зображень та захист від атак.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo — це додаток для моніторингу доступності сайтів та доменів протягом 24/7 з одного місця.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

CloudPages

CloudPages

cloudpages.cloud

CloudPages - це система управління веб-сайтами для WordPress та PHP-сайтів, що спрощує розгортання і управління вмістом.

Broadcom

Broadcom

broadcom.com

Додаток Broadcom забезпечує безпечний доступ до технологічних рішень компанії, включаючи програмне забезпечення та управління даними.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - інструмент для моніторингу програмного забезпечення, що дозволяє відстежувати продуктивність, помилки та досвід користувачів у реальному часі.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.

Validato

Validato

validato.io

Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.

ServerAvatar

ServerAvatar

serveravatar.com

ServerAvatar - платформа для управління хмарними серверами, що дозволяє легко розгортати WordPress та інші програми без знання Linux.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Altair One

Altair One

altairone.com

Altair One - платформа для аналізу даних, що об'єднує інструменти аналітики та обчислювальні ресурси, забезпечуючи ефективне управління даними та співпрацю.

cPanel

cPanel

cpanel.net

cPanel - це панель керування веб-хостингом, що спрощує управління сайтом, доменами та електронною поштою через зручний інтерфейс.

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