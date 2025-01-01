Альтернативи - OfficeTimer

ClickUp
clickup.com
ClickUp - це універсальна платформа для управління проектами, яка дозволяє командам планувати, організовувати та співпрацювати над завданнями та проектами.
Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
monday.com
monday.com
Понеділок.com - це інструмент управління проектами, що дозволяє організовувати завдання, співпрацювати у командах та відстежувати прогрес.
Zoho Projects
zoho.com
Zoho Projects - це хмарна програма для управління проектами, що дозволяє планувати, виконувати та контролювати проекти з інтеграцією різних бізнес-додатків.
Zoho People
zoho.com
Zoho People - платформа для управління персоналом, що включає управління відвідуваністю, відпустками, продуктивністю та навчанням. Доступна на мобільних пристроях.
Clockify
clockify.me
Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.
Toggl Track
toggl.com
Toggl Track - це додаток для відстеження часу, який допомагає користувачам фіксувати час, витрачений на завдання та проекти, із можливістю інтеграції з іншими інструментами.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
FreshBooks
freshbooks.com
FreshBooks - це онлайн-платформа для обліку та виставлення рахунків, що допомагає керувати фінансами, автоматизуючи адміністративні завдання.
Teamwork
teamwork.com
Teamwork - платформа для управління проектами, що допомагає планувати, відстежувати та керувати проектами командно.
Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
When I Work
wheniwork.com
When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.
Harvest
getharvest.com
Harvest дозволяє відстежувати час, витрати та виставляти рахунки, інтегрується з популярними інструментами для покращення управління проектами.
Deputy
deputy.com
Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.
Wrike
wrike.com
Wrike - це платформа для управління проектами, що дозволяє командам співпрацювати, керувати завданнями та оптимізувати робочі процеси.
SuiteDash
suitedash.com
SuiteDash – це хмарна платформа для управління бізнесом з інтегрованими інструментами для клієнтських порталів, управління проектами та CRM.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
Nifty
nifty.pm
Nifty — це все-в-одному робочий простір для управління проектами, що об'єднує завдання, чат, документи та автоматизацію в одному місці.
todo.vu
todo.vu
todo.vu - це універсальний інструмент для управління завданнями, проектами, обліку часу та біллінгу, що спрощує роботу фрілансерів та команд.
Timely
timely.com
Timely - це ПЗ для автоматичного відстеження часу, яке допомагає командам фіксувати робочий час і оптимізувати управління проектами.
My Hours
myhours.com
Додаток "Мої години" для відстеження часу допомагає організувати проекти, контролювати робочі години та створювати звіти.
Paymo
paymoapp.com
Paymo — це додаток для управління проектами, відстеження часу та створення рахунків, що допомагає організувати робочі процеси та співпрацю команди.
ClockShark
clockshark.com
ClockShark - додаток для відстеження часу, що дозволяє працівникам фірм у будівництві контролювати робочий час і керувати проектами на місці.
Hive
hive.com
Hive — додаток для управління проектами, що дозволяє командам планувати завдання, відстежувати терміни та спілкуватися в реальному часі.
Jibble
jibble.io
Jibble - це додаток для управління часом та відвідуваністю, який дозволяє працівникам записувати робочі години через браузер, мобільні пристрої або систему Geofencing.
Pomodizer
pomodizer.com
Pomodizer - додаток для управління часом за методом Pomodoro, що допомагає зосередитись на завданнях та підтримувати продуктивність завдяки структурованим інтервалам роботи.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
© 2025 WebCatalog, Inc.