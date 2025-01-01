Альтернативи - Nowsta

Connecteam
connecteam.com
Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.
LastPass
lastpass.com
LastPass – менеджер паролів, що зберігає зашифровані паролі та конфіденційну інформацію з підтримкою різних пристроїв та платформ.
Clockify
clockify.me
Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
1Password
1password.com
1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
NordPass
nordpass.com
NordPass - це менеджер паролів, що забезпечує зберігання паролів і конфіденційних нотаток в зашифрованому сховищі.
Keka HR
keka.com
Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
Homebase
joinhomebase.com
Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.
Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.
Insightful
insightful.io
Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.
When I Work
wheniwork.com
When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.
Sling
getsling.com
Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.
Deputy
deputy.com
Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Hubstaff
hubstaff.com
Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.
HotSchedules
hotschedules.com
Hotschedules - це додаток для планування змін співробітників у ресторанній та готельній сферах, що покращує управління графіками та спілкування між персоналом.
Timely
timely.com
Timely - це ПЗ для автоматичного відстеження часу, яке допомагає командам фіксувати робочий час і оптимізувати управління проектами.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Plaid
plaid.com
Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.
Jibble
jibble.io
Jibble - це додаток для управління часом та відвідуваністю, який дозволяє працівникам записувати робочі години через браузер, мобільні пристрої або систему Geofencing.
Paycor
paycor.com
Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.
Sesame HR
sesamehr.es
Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.
TimeCamp
timecamp.com
TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.
Ping Identity
pingidentity.com
Додаток Ping Identity забезпечує надійні рішення для автентифікації та управління цифровими ідентичностями з багатофакторною аутентифікацією.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
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