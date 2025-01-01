Альтернативи - Nowsta

Connecteam

Connecteam

connecteam.com

Connecteam - мобільний додаток для управління працівниками без робочих столів, що покращує комунікацію, слідкує за часом роботи та управляє завданнями.

LastPass

LastPass

lastpass.com

LastPass – менеджер паролів, що зберігає зашифровані паролі та конфіденційну інформацію з підтримкою різних пристроїв та платформ.

Clockify

Clockify

clockify.me

Clockify – безкоштовний трекер часу для команд, що дозволяє відслідковувати продуктивність та робочі години проектів у різних сферах.

Odoo

Odoo

odoo.com

Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.

1Password

1Password

1password.com

1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

NordPass

NordPass

nordpass.com

NordPass - це менеджер паролів, що забезпечує зберігання паролів і конфіденційних нотаток в зашифрованому сховищі.

Keka HR

Keka HR

keka.com

Keka HR - це програмне забезпечення для управління HR, яке автоматизує процеси, відстежує ефективність і покращує залучення працівників.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

Homebase

Homebase

joinhomebase.com

Homebase - це додаток для управління годинними командами, що пропонує планування графіків, відстеження часу та управління оплатою праці для малого бізнесу.

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.

Insightful

Insightful

insightful.io

Insightful - це програмне забезпечення для аналітики робочої сили, яке допомагає стежити за продуктивністю працівників і управляти командами.

When I Work

When I Work

wheniwork.com

When I Work - це додаток для планування робочого часу, що дозволяє керувати змінами, відстежувати відвідуваність та спілкуватися з працівниками.

Sling

Sling

getsling.com

Sling – це програмне забезпечення для планування графіків, обліку часу та комунікації в компаніях з змінною роботою.

Deputy

Deputy

deputy.com

Заступник - це додаток для управління робочою силою, що спрощує планування, облік робочого часу та комунікацію з працівниками.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Hubstaff

Hubstaff

hubstaff.com

Hubstaff - програма для управління робочим часом та продуктивністю, що підтримує віддалені команди з функціями моніторингу, звітності та інтеграції.

HotSchedules

HotSchedules

hotschedules.com

Hotschedules - це додаток для планування змін співробітників у ресторанній та готельній сферах, що покращує управління графіками та спілкування між персоналом.

Timely

Timely

timely.com

Timely - це ПЗ для автоматичного відстеження часу, яке допомагає командам фіксувати робочий час і оптимізувати управління проектами.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Plaid

Plaid

plaid.com

Plaid - це платформа, що дозволяє розробникам інтегрувати фінансові додатки з банківськими рахунками для перевірки платежів та управління даними.

Jibble

Jibble

jibble.io

Jibble - це додаток для управління часом та відвідуваністю, який дозволяє працівникам записувати робочі години через браузер, мобільні пристрої або систему Geofencing.

Paycor

Paycor

paycor.com

Paycor - це додаток для управління людськими ресурсами, який об'єднує дані працівників, автоматизує процеси HR і підтримує роботи з заробітною платою та пільгами.

Sesame HR

Sesame HR

sesamehr.es

Sesame HR - це програма для автоматизації процесів управління людськими ресурсами, що допомагає компаніям оптимізувати роботу HR відділів.

TimeCamp

TimeCamp

timecamp.com

TimeCamp - це програмне забезпечення для відстеження часу, яке допомагає контролювати ефективність роботи, управління проектами та аналізувати продуктивність.

Ping Identity

Ping Identity

pingidentity.com

Додаток Ping Identity забезпечує надійні рішення для автентифікації та управління цифровими ідентичностями з багатофакторною аутентифікацією.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

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