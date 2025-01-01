Альтернативи - NoRedInk

Canvas Student

Canvas Student

instructure.com

Canvas Student - мобільний додаток для студентів, який дозволяє керувати курсами, переглядати завдання та брати участь у навчанні на різних пристроях.

GitHub

GitHub

github.com

GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.

Quizlet

Quizlet

quizlet.com

Quizlet - це онлайн-дослідна платформа, яка дозволяє студентам вивчати матеріал через флеш-картки, ігри та тести.

Desmos Calculator

Desmos Calculator

desmos.com

Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.

StuDocu

StuDocu

studocu.com

Studocu - платформа для студентів, де можна отримати і ділитися навчальними матеріалами, організовувати документи та задавати питання в групах.

SciSpace

SciSpace

scispace.com

SciSpace - додаток для роботи з науковими PDF, що дозволяє аналізувати, ставити питання та виготовляти цитати, спрощуючи процес літературного огляду.

Desmos Scientific Calculator

Desmos Scientific Calculator

desmos.com

Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.

Quizizz

Quizizz

quizizz.com

Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.

Brainscape

Brainscape

brainscape.com

Brainscape - це додаток для вивчення з використанням адаптивних карток та алгоритмів повторення, що дозволяє користувачам створювати та переглядати флеш-карти.

BYJU'S Exam Prep

BYJU'S Exam Prep

byjusexamprep.com

Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.

BYJU'S

BYJU'S

byjus.com

BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.

Kahoot! Create

Kahoot! Create

kahoot.com

Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.

Grok Academy

Grok Academy

groklearning.com

Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.

Mentimeter

Mentimeter

mentimeter.com

Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.

Padlet

Padlet

padlet.com

Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.

Brainly

Brainly

brainly.com

Brainly - платформа для допомоги з домашніми завданнями, де учні можуть ставити запитання та отримувати відповіді від однолітків.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Course Hero

Course Hero

coursehero.com

Course Hero - це онлайн-платформа для навчання, що надає доступ до більше 20 мільйонів навчальних ресурсів, включаючи посібники та консультації.

Clever

Clever

clever.com

Clever - це портал єдиного входу, який спрощує доступ до технологій для 95,000 шкіл у США, допомагаючи вчителям зосередитися на навчанні.

Cram

Cram

cram.com

Cram - це платформа для створення та використання флешкарт, що дозволяє користувачам навчатися, ділитися матеріалами та ефективно запам'ятовувати інформацію.

Kognity

Kognity

kognity.com

Kognity - цифрова платформа для навчання, що пропонує інтерактивні матеріали з математики та персоналізовані підходи для студентів.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

Labster

Labster

labster.com

Labster - освітня платформа, що пропонує віртуальні лабораторії для вивчення наукових концепцій, дозволяючи студентам проводити експерименти у безпечному середовищі.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

SplashLearn

SplashLearn

splashlearn.com

SplashLearn - це навчальний додаток для дітей, що пропонує інтерактивні ігри з математики та читання, адаптовані до різних навчальних стандартів.

Numerade

Numerade

numerade.com

Numerade - навчальна платформа, що надає відеоуроки та рішення з науки, математики та економіки, адаптовані під різні стилі навчання.

BlinkLearning

BlinkLearning

blinklearning.com

BlinkLearning - це платформа, що надає доступ до цифрового навчального контенту та інструментів для учнів і викладачів.

Quizgecko

Quizgecko

quizgecko.com

Quizgecko - це платформа на базі ШІ для автоматичного створення вікторин і тестів з різних навчальних матеріалів.

Edpuzzle

Edpuzzle

edpuzzle.com

Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.

Studypool

Studypool

studypool.com

Studypool - платформа для допомоги зі шкільними завданнями від верифікованих репетиторів, доступна 24/7, з доступом до великої бібліотеки навчальних матеріалів.

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