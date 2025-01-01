Альтернативи - NoRedInk

Canvas Student
instructure.com
Canvas Student - мобільний додаток для студентів, який дозволяє керувати курсами, переглядати завдання та брати участь у навчанні на різних пристроях.
GitHub
github.com
GitHub - це платформа для розробки програмного забезпечення, що дозволяє керувати версіями коду та співпрацювати над проектами.
Quizlet
quizlet.com
Quizlet - це онлайн-дослідна платформа, яка дозволяє студентам вивчати матеріал через флеш-картки, ігри та тести.
Desmos Calculator
desmos.com
Калькулятор Desmos - це онлайн-інструмент для побудови графіків, статистичного аналізу та вивчення математичних понять.
StuDocu
studocu.com
Studocu - платформа для студентів, де можна отримати і ділитися навчальними матеріалами, організовувати документи та задавати питання в групах.
SciSpace
scispace.com
SciSpace - додаток для роботи з науковими PDF, що дозволяє аналізувати, ставити питання та виготовляти цитати, спрощуючи процес літературного огляду.
Desmos Scientific Calculator
desmos.com
Науковий калькулятор Desmos - безкоштовний онлайн-інструмент для виконання складних математичних розрахунків, включаючи тригонометрію, логарифми та статистику.
Quizizz
quizizz.com
Quizizz - це інтерактивна платформа для навчання, де користувачі можуть створювати і проходити вікторини самостійно або в групах, в режимі онлайн чи офлайн.
Brainscape
brainscape.com
Brainscape - це додаток для вивчення з використанням адаптивних карток та алгоритмів повторення, що дозволяє користувачам створювати та переглядати флеш-карти.
BYJU'S Exam Prep
byjusexamprep.com
Додаток BYJU'S Exam Prep пропонує ресурси для підготовки до різних іспитів, включаючи відео, тести, актуальні новини та можливість стежити за прогресом навчання.
BYJU'S
byjus.com
BYJU'S - освітній додаток, що пропонує інтерактивні відеоуроки та персоналізоване навчання для студентів різного віку.
Kahoot! Create
kahoot.com
Kahoot Create дозволяє користувачам створювати та ділитися вікторинами, спрощуючи навчання через інтерактивний контент та функції AI.
Grok Academy
groklearning.com
Grok Academy - навчальна платформа з інтерактивними ресурсами для освіти у сфері цифрових технологій, що підтримує різні стилі навчання.
Mentimeter
mentimeter.com
Mentimeter — це платформа для інтерактивних презентацій, що дозволяє аудиторії залучатись через опитування та візуалізацію даних.
Padlet
padlet.com
Падлет - це цифрове полотно для створення проектів, спільного обміну ідеями та організації контенту за допомогою тексту, зображень, відео та документів.
Brainly
brainly.com
Brainly - платформа для допомоги з домашніми завданнями, де учні можуть ставити запитання та отримувати відповіді від однолітків.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Course Hero
coursehero.com
Course Hero - це онлайн-платформа для навчання, що надає доступ до більше 20 мільйонів навчальних ресурсів, включаючи посібники та консультації.
Clever
clever.com
Clever - це портал єдиного входу, який спрощує доступ до технологій для 95,000 шкіл у США, допомагаючи вчителям зосередитися на навчанні.
Cram
cram.com
Cram - це платформа для створення та використання флешкарт, що дозволяє користувачам навчатися, ділитися матеріалами та ефективно запам'ятовувати інформацію.
Kognity
kognity.com
Kognity - цифрова платформа для навчання, що пропонує інтерактивні матеріали з математики та персоналізовані підходи для студентів.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
Labster
labster.com
Labster - освітня платформа, що пропонує віртуальні лабораторії для вивчення наукових концепцій, дозволяючи студентам проводити експерименти у безпечному середовищі.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
SplashLearn
splashlearn.com
SplashLearn - це навчальний додаток для дітей, що пропонує інтерактивні ігри з математики та читання, адаптовані до різних навчальних стандартів.
Numerade
numerade.com
Numerade - навчальна платформа, що надає відеоуроки та рішення з науки, математики та економіки, адаптовані під різні стилі навчання.
BlinkLearning
blinklearning.com
BlinkLearning - це платформа, що надає доступ до цифрового навчального контенту та інструментів для учнів і викладачів.
Quizgecko
quizgecko.com
Quizgecko - це платформа на базі ШІ для автоматичного створення вікторин і тестів з різних навчальних матеріалів.
Edpuzzle
edpuzzle.com
Edpuzzle-інструмент для перетворення відео в інтерактивні уроки з вікторинами та коментарями, що полегшує навчання та оцінювання студентів.
Studypool
studypool.com
Studypool - платформа для допомоги зі шкільними завданнями від верифікованих репетиторів, доступна 24/7, з доступом до великої бібліотеки навчальних матеріалів.
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