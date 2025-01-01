Альтернативи - nOps

Duo Admin
duosecurity.com
Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Red Hat
redhat.com
Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.
Sprinto
sprinto.com
Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.
OpenStack
openstack.org
OpenStack - це платформа для хмарних обчислень з відкритим кодом, що забезпечує віртуалізацію інфраструктури та керування ресурсами через API та веб-інтерфейс.
Builder.ai
builder.ai
Builder.ai — платформа для створення програм та веб-сайтів без коду, що використовує AI для персоналізації та автоматизації процесу.
Sophos Central
sophos.com
Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
Vantage
vantage.sh
Vantage — це платформа для моніторингу витрат хмари з інтеграціями для AWS, Azure, GCP та іншими, що дозволяє детально аналізувати витрати.
Taloflow
taloflow.ai
Taloflow надає поради з вибору технологій та аналіз для підбору рішень відповідно до ваших вимог.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Vanta
vanta.com
Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.
JupiterOne
jupiterone.com
Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.
Proofpoint
proofpoint.com
Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.
Drata
drata.com
Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.
Pro Backup
probackup.io
Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.
Very Good Security
verygoodsecurity.com
Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.
BMC
bmc.com
Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.
Imperva
imperva.com
Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.
Hyperproof
hyperproof.io
Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.
CrowdStrike
crowdstrike.com
CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.
Aikido Security
aikido.dev
Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.
Solvo
solvo.cloud
Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.
Aqua Security
aquasec.com
Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.
Glassity
glassity.cloud
Glassity автоматично оптимізує витрати на AWS, виявляючи неефективність у використанні хмари та зменшуючи витрати без зміни серверів.
Virtru
virtru.com
Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.
Spendbase
spendbase.co
Spendbase - це платформа для управління SaaS, що допомагає командам IT і фінансів контролювати закупівлі програмного забезпечення та оптимізувати витрати.
Progress
progress.com
Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.
SafeBase
safebase.io
SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.
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