Альтернативи - nOps

Duo Admin

Duo Admin

duosecurity.com

Duo Admin дозволяє адміністраторам управляти доступом до додатків, встановлювати політики безпеки та контролювати здоров'я пристроїв користувачів.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Red Hat

Red Hat

redhat.com

Додаток Red Hat надає доступ до рішень з відкритим кодом, включаючи Linux, Kubernetes, автоматизацію та ресурси для ІТ-фахівців.

Sprinto

Sprinto

sprinto.com

Sprinto - платформа для автоматизації дотримання безпеки, яка спрощує процеси відповідності та інтегрується з хмарними сервісами для централізованого моніторингу.

OpenStack

OpenStack

openstack.org

OpenStack - це платформа для хмарних обчислень з відкритим кодом, що забезпечує віртуалізацію інфраструктури та керування ресурсами через API та веб-інтерфейс.

Builder.ai

Builder.ai

builder.ai

Builder.ai — платформа для створення програм та веб-сайтів без коду, що використовує AI для персоналізації та автоматизації процесу.

Sophos Central

Sophos Central

sophos.com

Sophos Central - це платформа кібербезпеки для управління та захисту пристроїв в організації, яка виявляє та запобігає кіберзагрозам.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Vantage

Vantage

vantage.sh

Vantage — це платформа для моніторингу витрат хмари з інтеграціями для AWS, Azure, GCP та іншими, що дозволяє детально аналізувати витрати.

Taloflow

Taloflow

taloflow.ai

Taloflow надає поради з вибору технологій та аналіз для підбору рішень відповідно до ваших вимог.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Vanta

Vanta

vanta.com

Vanta допомагає підприємствам впорядковувати програми безпеки і відповідності, автоматизуючи аудити та управління ризиками через інтеграцію з інших інструментами.

JupiterOne

JupiterOne

jupiterone.com

Юпітероне - платформа для аналізу кібер-активів, що дозволяє збирати та аналізувати дані активів для покращення безпеки організації.

Proofpoint

Proofpoint

proofpoint.com

Proofpoint - платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, запобігання витоку даних та відповідність у цифрових комунікаціях.

Drata

Drata

drata.com

Drata - платформа автоматизації безпеки та відповідності, яка моніторить контроль безпеки та спрощує процеси дотримання стандартів.

Pro Backup

Pro Backup

probackup.io

Pro Backup - це простий і безпечний додаток для резервного копіювання даних з хмарних сервісів, таких як Airtable та Trello, з можливістю відновлення інформації.

Very Good Security

Very Good Security

verygoodsecurity.com

Додаток Very Good Security (VGS) забезпечує захист чутливих даних, управління ними та сприяє дотриманню стандартів безпеки без зміни існуючих систем.

BMC

BMC

bmc.com

Додаток BMC забезпечує управління ІТ-сервісами, автоматизацію процесів і інтеграцію з іншими інструментами для підвищення ефективності операцій в організаціях.

Imperva

Imperva

imperva.com

Imperva забезпечує захист веб-додатків, даних та мереж від загроз, включаючи DDoS-атаки, за рахунок комплексних рішень з безпеки та моніторингу.

Hyperproof

Hyperproof

hyperproof.io

Hyperproof - це платформа для автоматизації управління відповідністю та ризиками, що допомагає організаціям ефективно адаптуватися до різних регуляцій.

CrowdStrike

CrowdStrike

crowdstrike.com

CrowdStrike – платформа для кібербезпеки, що забезпечує захист від загроз у кінцевих точках та хмарі з реальним моніторингом та автоматизованим реагуванням.

Aikido Security

Aikido Security

aikido.dev

Aikido Security - це платформа безпеки програмного забезпечення, яка надає сканування коду та оцінку вразливостей в хмарі, інтегруючи інструменти для кібербезпеки.

Solvo

Solvo

solvo.cloud

Solvo — платформа для безпеки в хмарі, яка виявляє й усуває вразливості та помилки конфігурації в додатках та даних.

Aqua Security

Aqua Security

aquasec.com

Aqua Security забезпечує захист хмарних додатків і контейнерів протягом усього життєвого циклу, включаючи управління вразливостями та дотримання стандартів.

Glassity

Glassity

glassity.cloud

Glassity автоматично оптимізує витрати на AWS, виявляючи неефективність у використанні хмари та зменшуючи витрати без зміни серверів.

Virtru

Virtru

virtru.com

Virtru - це платформа для шифрування даних, що інтегрується з бізнес-додатками, забезпечуючи контроль доступу та відповідність вимогам безпеки.

Spendbase

Spendbase

spendbase.co

Spendbase - це платформа для управління SaaS, що допомагає командам IT і фінансів контролювати закупівлі програмного забезпечення та оптимізувати витрати.

Progress

Progress

progress.com

Додаток Progress дозволяє підприємствам розробляти, керувати додатками та даними на різних платформах для покращення цифрового досвіду.

SafeBase

SafeBase

safebase.io

SafeBase - платформа для автоматизації управління безпекою та дотриманням, яка спрощує процеси оцінки безпеки та відповіді на запити клієнтів.

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