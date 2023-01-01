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Nintendo Life

Nintendo Life

nintendolife.com

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Найпопулярніший у світі веб-сайт з новинами та оглядами Nintendo, який охоплює все Nintendo Switch, eShop і ретро/класику Nintendo.

Вебсайт: nintendolife.com

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