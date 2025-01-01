Альтернативи - Nanonets

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
Fiverr
fiverr.com
Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.
Payoneer
payoneer.com
Payoneer - це платформа для міжнародних платежів, що дозволяє користувачам надсилати та отримувати гроші в різних валютах та керувати фінансами онлайн.
CamScanner
camscanner.com
Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.
Xero
xero.com
Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.
Convertio
convertio.co
Convertio - онлайн-інструмент для перетворення файлів. Підтримує більше 309 форматів документів, зображень, відео та аудіо.
CloudConvert
cloudconvert.com
CloudConvert - це онлайн-інструмент для конвертації різноманітних типів файлів, підтримуючи аудіо, відео, документи та інші формати.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy - універсальний інструмент для перетворення та обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розщеплювати файли та підтримує 20+ форматів.
Flowlu
flowlu.com
Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.
Ramp
ramp.com
Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.
Bill.com
bill.com
Bill.com - це хмарна платформа для автоматизації фінансових операцій малих та середніх підприємств, що спрощує управління грошовими потоками.
Qonto
qonto.com
Qonto – це бізнес-рахунок для управління фінансами, з можливістю миттєвих переказів, обліку витрат та централізації рахунків у одному місці.
HoneyBook
honeybook.com
HoneyBook - платформа для управління бізнесом, яка допомагає фрілансерам та малим бізнесам організувати взаємодію з клієнтами і фінансові операції.
Novo
novo.co
Novo - це цифрова платформа для бізнес-банкінгу, що надає простий доступ до фінансових послуг і інтеграцій з бізнес-інструментами.
Melio
meliopayments.com
Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.
Keap
keap.com
Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.
Razorpay
razorpay.com
Razorpay - платформа для онлайн-платежів, що підтримує різні методи оплати, включаючи картки, UPI та гаманці, для ефективної обробки транзакцій підприємствами.
Moneybird
moneybird.com
Moneybird - програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, що допомагає управляти фінансами бізнесу.
SAP
sap.com
Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.
Pyrus
pyrus.com
Pyrus - додаток для автоматизації робочих процесів, що спрощує управління завданнями, документами та сприяє співпраці в командах.
Holded
holded.com
Holded - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке інтегрує виставлення рахунків, бухгалтерський облік, CRM, управління проектами та запасами в єдиний інтерфейс.
Mathpix Snip
mathpix.com
Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.
OpenRead
openread.academy
OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.
Bloom
bloom.io
Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.
HitPaw Online
online.hitpaw.com
HitPaw Online – безкоштовний онлайн-інструмент для видалення фону з фотографій за допомогою ІІ, без водяних знаків та безпечний у використанні.
docAnalyzer.AI
docanalyzer.ai
DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.
Zamzar
zamzar.com
Zamzar - це онлайн -сервіс для конвертації файлів, що підтримує понад 1200 форматів, включаючи відео, аудіо, зображення та документи.
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