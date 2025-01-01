Альтернативи - Nanonets

Adobe Acrobat

Adobe Acrobat

acrobat.adobe.com

Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.

Fiverr

Fiverr

fiverr.com

Fiverr — це онлайн-ринок фріланс-послуг, що з'єднує підприємців та фрілансерів у понад 400 категоріях для виконання різних проєктів.

Payoneer

Payoneer

payoneer.com

Payoneer - це платформа для міжнародних платежів, що дозволяє користувачам надсилати та отримувати гроші в різних валютах та керувати фінансами онлайн.

CamScanner

CamScanner

camscanner.com

Camscanner - додаток для сканування документів на iOS та Android, що дозволяє створювати, зберігати та ділитися цифровими копіями у форматах PDF та JPG.

Xero

Xero

xero.com

Xero — це хмарна бухгалтерська програма для малого та середнього бізнесу, що забезпечує управління фінансами, виставлення рахунків та аналітику.

Convertio

Convertio

convertio.co

Convertio - онлайн-інструмент для перетворення файлів. Підтримує більше 309 форматів документів, зображень, відео та аудіо.

CloudConvert

CloudConvert

cloudconvert.com

CloudConvert - це онлайн-інструмент для конвертації різноманітних типів файлів, підтримуючи аудіо, відео, документи та інші формати.

PDF Candy

PDF Candy

pdfcandy.com

PDF Candy - універсальний інструмент для перетворення та обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розщеплювати файли та підтримує 20+ форматів.

Flowlu

Flowlu

flowlu.com

Flowlu — це платформа для управління бізнесом, що об'єднує управління проектами, фінансами, клієнтами та співпрацю в одному місці.

Ramp

Ramp

ramp.com

Ramp - платформа для управління фінансами, яка спрощує обробку витрат, управління картками, рахунками та звітністю для бізнесів.

Bill.com

Bill.com

bill.com

Bill.com - це хмарна платформа для автоматизації фінансових операцій малих та середніх підприємств, що спрощує управління грошовими потоками.

Qonto

Qonto

qonto.com

Qonto – це бізнес-рахунок для управління фінансами, з можливістю миттєвих переказів, обліку витрат та централізації рахунків у одному місці.

HoneyBook

HoneyBook

honeybook.com

HoneyBook - платформа для управління бізнесом, яка допомагає фрілансерам та малим бізнесам організувати взаємодію з клієнтами і фінансові операції.

Novo

Novo

novo.co

Novo - це цифрова платформа для бізнес-банкінгу, що надає простий доступ до фінансових послуг і інтеграцій з бізнес-інструментами.

Melio

Melio

meliopayments.com

Melio – безкоштовна платіжна платформа для підприємств, яка дозволяє оплачувати рахунки, планувати платежі та інтегруватися з QuickBooks.

Keap

Keap

keap.com

Keap - це CRM-платформа для автоматизації продажів і маркетингу, яка допомагає бізнесу керувати потенційними клієнтами та аналізувати їхню активність.

Razorpay

Razorpay

razorpay.com

Razorpay - платформа для онлайн-платежів, що підтримує різні методи оплати, включаючи картки, UPI та гаманці, для ефективної обробки транзакцій підприємствами.

Moneybird

Moneybird

moneybird.com

Moneybird - програмне забезпечення для бухгалтерського обліку та виставлення рахунків, що допомагає управляти фінансами бізнесу.

SAP

SAP

sap.com

Додаток SAP інтегрує бізнес-операції через управління фінансами, людськими ресурсами, продажами та ланцюгами поставок для оптимізації ефективності.

Pyrus

Pyrus

pyrus.com

Pyrus - додаток для автоматизації робочих процесів, що спрощує управління завданнями, документами та сприяє співпраці в командах.

Holded

Holded

holded.com

Holded - це програмне забезпечення для управління бізнесом, яке інтегрує виставлення рахунків, бухгалтерський облік, CRM, управління проектами та запасами в єдиний інтерфейс.

Mathpix Snip

Mathpix Snip

mathpix.com

Mathpix SNIP - це інструмент для перетворення PDF-файлів в Latex, DOCX, Markdown та інші формати, що спрощує управління дослідницькими матеріалами.

OpenRead

OpenRead

openread.academy

OpenRead - інструмент для покращення роботи з PDF-документами, що дозволяє узагальнювати та аналізувати вміст, використовуючи можливості AI.

Bloom

Bloom

bloom.io

Bloom — це бізнес-простір для незалежних підприємців та фрілансерів, що об'єднує інструменти для управління клієнтами, пропозиціями, рахунками та комунікацією.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

Foxit Cloud

Foxit Cloud

connectedpdf.com

Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.

HitPaw Online

HitPaw Online

online.hitpaw.com

HitPaw Online – безкоштовний онлайн-інструмент для видалення фону з фотографій за допомогою ІІ, без водяних знаків та безпечний у використанні.

docAnalyzer.AI

docAnalyzer.AI

docanalyzer.ai

DocAnalyzer.AI - інструмент для аналізу документів, що дозволяє взаємодіяти з PDF-файлами та отримувати контекстні відповіді в режимі реального часу.

Zamzar

Zamzar

zamzar.com

Zamzar - це онлайн -сервіс для конвертації файлів, що підтримує понад 1200 форматів, включаючи відео, аудіо, зображення та документи.

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