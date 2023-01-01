Наш колектив – це допитлива команда спеціалістів, відкрита до ваших ідей, запропонованих змін та прагне деталізувати щоденник, щоб наблизити систему до потреб кожної школи.

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