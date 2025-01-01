Альтернативи - MindOS

Canva
canva.com
Canva - це платформа для графічного дизайну, що дозволяє користувачам створювати візуальний контент, використовуючи шаблони та зручний редактор.
Wix
wix.com
Wix - це платформа для створення веб-сайтів без знань кодування, що пропонує редагування перетягування, шаблони, інструменти SEO, електронну комерцію та мобільний додаток.
Webflow
webflow.com
Webflow — це візуальна платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, яка об'єднує дизайн, контент та маркетинг.
Hubspot
hubspot.com
HubSpot — це платформа для управління продажами, маркетингом та обслуговуванням клієнтів, що включає CRM та інструменти для автоматизації бізнес-процесів.
GoDaddy
godaddy.com
Додаток GoDaddy допомагає створювати та управляти веб-сайтами, включаючи електронну комерцію, SEO, аналітику та інтеграцію з соціальними медіа.
WordPress.com
wordpress.com
WordPress.com - платформа для самостійної публікації, що дозволяє створювати та керувати блогами і веб-сайтами з різними інструментами та функціями.
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим бізнесам створювати, автоматизувати та керувати маркетинговими кампаніями та аналітикою.
Squarespace
squarespace.com
SquareSpace - це платформа для створення та управління веб-сайтами, блогами та інтернет-магазинами з налаштовуваними шаблонами та функціями перетягування.
Hostinger
hostinger.com
Hostinger - це мобільний додаток для управління веб-хостингом, пропонує хостинг, реєстрацію доменів та інструменти для створення сайтів.
Tilda
tilda.cc
Tilda – це конструктор веб-сайтів, який дозволяє створювати сайти, інтернет-магазини та лендінги без коду. Пропонує готові шаблони та інтуїтивний інтерфейс.
Odoo
odoo.com
Odoo - це програмне забезпечення для управління бізнесом, що включає CRM, облік, виробництво, складське управління та проекти, з модульною структурою.
Namecheap
namecheap.com
Namecheap - це платформа для реєстрації доменів і веб-хостингу, що надає інструменти для управління онлайн-присутністю та забезпечення безпеки.
Framer
framer.com
Framer - це веб-додаток для прототипування та створення веб-сайтів без коду. Він має інтуїтивний інтерфейс та підтримує співпрацю в реальному часі.
Bubble
bubble.io
Bubble – це візуальна платформа програмування, що дозволяє створювати веб-додатки без коду. Користувачі розробляють інтерфейс, перетягуючи елементи.
FuseBase
nimbusweb.me
FuseBase — платформа для співпраці з клієнтами, що пропонує інструменти управління проектами та комунікацією в одному місці з підтримкою AI.
Renderforest
renderforest.com
Renderforest - це платформа для створення відео, логотипів та графіки з використанням шаблонів та інструментів редагування без потреби в програмуванні.
Duda
duda.co
Duda - платформа для створення та управління веб-сайтами без коду, призначена для агентств та бізнесів з можливостями електронної комерції та SEO.
WebWave
webwave.me
WebWave - конструктор веб-сайтів з функцією перетягування, що дозволяє створювати унікальні сайти та управляти інтернет-магазинами без спеціальних знань.
Elementor
elementor.com
Elementor - це конструктор веб-сайтів для WordPress, який дозволяє створювати та налаштовувати сайти без коду за допомогою інтерфейсу перетягування.
ClickFunnels
clickfunnels.com
ClickFunnels — це платформа для створення воронок продажу, що дозволяє без технічних навичок швидко виготовляти веб-сторінки для конвертації відвідувачів у клієнтів.
10Web
10web.io
10Web - це платформа для створення та управління веб-сайтами з використанням ШІ, яка інтегрує хостинг WordPress і підтримує електронну комерцію.
Weebly
weebly.com
Weebly - це безкоштовний конструктор веб-сайтів, який дозволяє створювати сайти, блоги чи інтернет-магазини з налаштовуваними шаблонами та інструментами.
Appy Pie
appypie.com
Appy Pie - це платформа без коду для створення додатків, веб-сайтів, чат-ботів та автоматизації бізнес-процесів з використанням інтерфейсу перетягування.
Carrd
carrd.co
Carrd - безкоштовна платформа для створення простих односторінкових сайтів з адаптивним дизайном, що не потребує кодування.
Nicepage
nicepage.com
Nicepage - це інструмент для створення веб-сайтів з можливістю налаштування, який дозволяє легко створювати мобільні сайти без знань програмування.
CodeDesign.ai
codedesign.ai
CodeDesign.ai - конструктор веб-сайтів, що дозволяє створювати та налаштовувати сайти без коду за допомогою інтерфейсу перетягування та шаблонів AI.
Constant Contact
constantcontact.com
Постійний контакт - це платформа для електронного маркетингу, яка допомагає малим підприємствам управляти електронною поштою, соціальними мережами та подіями.
Copilot
copilot.com
Додаток Copilot пропонує бізнесам рішення для комунікації з клієнтами, платежів, обміну файлами та управління контрактами через брендований портал.
Glitch
glitch.com
Glitch - це онлайн-платформа для створення та співпраці над веб-додатками, що підтримує різні мови програмування і надає спільне середовище роботи.
Webador
webador.com
Webador - це безкоштовний конструктор веб-сайтів, що дозволяє створювати онлайн-проекти без технічних знань за допомогою AI.
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