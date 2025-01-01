Альтернативи - Middleware

Sentry
sentry.io
Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.
Freshservice
freshservice.com
Freshservice - це рішення для управління ІТ-послугами, що спрощує ІТ-операції та покращує задоволеність працівників за допомогою ефективних інструментів.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
Grafana
grafana.com
Grafana- це інструмент для моніторингу і візуалізації даних з різних джерел, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі.
New Relic
newrelic.com
New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.
Opsgenie
atlassian.com
Opsgenie — рішення для управління інцидентами, що забезпечує моніторинг, сповіщення та планування викликів для ІТ-команд.
PagerDuty
pagerduty.com
PagerDuty - це платформа для управління інцидентами, що дозволяє IT-командам швидко реагувати на проблеми та автоматизувати процеси.
Site24x7
site24x7.com
Site24x7 пропонує безкоштовні та платні послуги моніторингу веб-сайтів, відстежуючи їх доступність і надаючи сповіщення по email та SMS.
Elastic Cloud
elastic.co
Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.
Netdata
netdata.cloud
NetData - безкоштовний інструмент моніторингу в режимі реального часу для системних адміністраторів, що виявляє проблеми з продуктивністю та здоров'ям інфраструктури.
AppSignal
appsignal.com
AppSignal - інструмент для моніторингу продуктивності додатків, що допомагає виявляти помилки та оптимізувати швидкість роботи програм.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.
Netumo
netumo.com
Netumo — це додаток для моніторингу доступності сайтів та доменів протягом 24/7 з одного місця.
LogRocket
logrocket.com
LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.
Rollbar
rollbar.com
Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.
Uptime
uptime.com
Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.
SolarWinds
solarwinds.com
Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.
Raygun
raygun.com
Raygun - інструмент для моніторингу програмного забезпечення, що дозволяє відстежувати продуктивність, помилки та досвід користувачів у реальному часі.
logit.io
logit.io
Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.
Validato
validato.io
Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.
Witbe
witbe.net
Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.
Splunk
splunk.com
Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor - це сервіс моніторингу для спостереження за запланованими завданнями, вебсайтами та API, забезпечуючи детальне відстеження та сповіщення про проблеми.
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.
Blumira
blumira.com
Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.
xMatters
xmatters.com
xMatters - це інструмент автоматизації робочих процесів для управління інцидентами, що покращує час реагування та співпрацю команд.
Squadcast
squadcast.com
Squadcast — це платформа управління інцидентами, що допомагає автоматизувати реагування на інциденти та покращити ефективність технічних команд.
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