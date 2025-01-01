Альтернативи - Middleware

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Freshservice

Freshservice

freshservice.com

Freshservice - це рішення для управління ІТ-послугами, що спрощує ІТ-операції та покращує задоволеність працівників за допомогою ефективних інструментів.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

Grafana

Grafana

grafana.com

Grafana- це інструмент для моніторингу і візуалізації даних з різних джерел, що дозволяє створювати інтерактивні інформаційні панелі.

New Relic

New Relic

newrelic.com

New Relic - це платформа для моніторингу та усунення проблем у програмних додатках, що допомагає аналізувати їх продуктивність і безпеку.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.

Opsgenie

Opsgenie

atlassian.com

Opsgenie — рішення для управління інцидентами, що забезпечує моніторинг, сповіщення та планування викликів для ІТ-команд.

PagerDuty

PagerDuty

pagerduty.com

PagerDuty - це платформа для управління інцидентами, що дозволяє IT-командам швидко реагувати на проблеми та автоматизувати процеси.

Site24x7

Site24x7

site24x7.com

Site24x7 пропонує безкоштовні та платні послуги моніторингу веб-сайтів, відстежуючи їх доступність і надаючи сповіщення по email та SMS.

Elastic Cloud

Elastic Cloud

elastic.co

Elastic Cloud - платформа для пошуку, спостереження та безпеки в хмарах, що забезпечує моніторинг і захист технологій для AWS, Azure та Google Cloud.

Netdata

Netdata

netdata.cloud

NetData - безкоштовний інструмент моніторингу в режимі реального часу для системних адміністраторів, що виявляє проблеми з продуктивністю та здоров'ям інфраструктури.

AppSignal

AppSignal

appsignal.com

AppSignal - інструмент для моніторингу продуктивності додатків, що допомагає виявляти помилки та оптимізувати швидкість роботи програм.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

Netumo

Netumo

netumo.com

Netumo — це додаток для моніторингу доступності сайтів та доменів протягом 24/7 з одного місця.

LogRocket

LogRocket

logrocket.com

LogRocket - інструмент для моніторингу веб-і мобільних додатків, що дозволяє аналізувати поведінку користувачів та відстежувати помилки.

Rollbar

Rollbar

rollbar.com

Rollbar - інструмент для відстеження та налагодження помилок в реальному часі, що допомагає розробникам виявляти та вирішувати проблеми з продуктами.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.

SolarWinds

SolarWinds

solarwinds.com

Пакет Help Desk Essentials поєднує Solarwinds® Web Help Desk і Dameware Remote Support для автоматизації завдань IT-підтримки та управління запитами.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.

Raygun

Raygun

raygun.com

Raygun - інструмент для моніторингу програмного забезпечення, що дозволяє відстежувати продуктивність, помилки та досвід користувачів у реальному часі.

logit.io

logit.io

logit.io

Logit.io - платформа для управління журналами, що дозволяє збирати, обробляти та аналізувати дані журналів з різних джерел для моніторингу та візуалізації.

Validato

Validato

validato.io

Validato — це платформа для постійної перевірки безпеки, яка симулює кібератаки для тестування і валідації налаштувань системи безпеки.

Witbe

Witbe

witbe.net

Witbe - інструмент для моніторингу якості досвіду користувачів різних цифрових послуг, з використанням роботів для тестування та аналізу.

Splunk

Splunk

splunk.com

Splunk - це платформа для моніторингу, пошуку та аналізу машинних даних, що забезпечує можливості аналітики і управління подіями для організацій.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor - це сервіс моніторингу для спостереження за запланованими завданнями, вебсайтами та API, забезпечуючи детальне відстеження та сповіщення про проблеми.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.

Blumira

Blumira

blumira.com

Blumira - платформа кібербезпеки для SMB, що автоматизує виявлення загроз і реагування на них, забезпечуючи моніторинг та аналіз ІТ-інфраструктури.

xMatters

xMatters

xmatters.com

xMatters - це інструмент автоматизації робочих процесів для управління інцидентами, що покращує час реагування та співпрацю команд.

Squadcast

Squadcast

squadcast.com

Squadcast — це платформа управління інцидентами, що допомагає автоматизувати реагування на інциденти та покращити ефективність технічних команд.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.