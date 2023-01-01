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Mentalpage

Mentalpage

mentalpage.com

Користуватися вебзастосунком

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Особистий онлайн-щоденник, віртуальний і приватний, в Інтернеті або приватний онлайн-щоденник. Місце, де вам не потрібно нічого ділитися, наприклад, вести особистий щоденник. Це приватний, віртуальний, таємний і вільний простір, де ви можете організувати себе, де ви можете зберігати посилання, які важливі лише для вас, де ви можете спілкуватися з самим собою.

Вебсайт: mentalpage.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Mentalpage». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

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