Особистий онлайн-щоденник, віртуальний і приватний, в Інтернеті або приватний онлайн-щоденник. Місце, де вам не потрібно нічого ділитися, наприклад, вести особистий щоденник. Це приватний, віртуальний, таємний і вільний простір, де ви можете організувати себе, де ви можете зберігати посилання, які важливі лише для вас, де ви можете спілкуватися з самим собою.

Вебсайт: mentalpage.com

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