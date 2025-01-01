Альтернативи - MediaSilo

Vimeo

Vimeo

vimeo.com

Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.

Loom

Loom

loom.com

Loom - це інструмент для запису екрана та відеокомунікацій, що полегшує асинхронну співпрацю і навчання через відео.

Frame.io

Frame.io

frame.io

Frame.io - це платформа для співпраці у створенні та рецензуванні відео, яка забезпечує зручний обмін медіа та управління відгуками в будь-якому місці.

Synthesia

Synthesia

synthesia.io

Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.

Desygner

Desygner

desygner.com

Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.

Fathom

Fathom

fathom.video

Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.

Zight

Zight

zight.com

Zight - це додаток для запису екрану, створення GIF та анотованих скріншотів, що полегшує візуальну комунікацію між командами.

Rewatch

Rewatch

rewatch.com

Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.

JW Player

JW Player

jwplayer.com

JW Player — відеоплатформа для хостингу та потокового відтворення відео, що підтримує аналітику та монетизацію контенту.

IBM

IBM

ibm.com

IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.

CoSchedule

CoSchedule

coschedule.com

CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.

Starchive

Starchive

starchive.io

Starchive - платформа для організації цифрових активів, що дозволяє творцям ефективно зберігати, ділитися та монетизувати свій контент.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary - платформа для управління медіа, яка автоматично обробляє та оптимізує зображення і відео для веб-сайтів та додатків.

Casted

Casted

casted.us

Casted - це платформа для B2B-маркетологів, яка дозволяє ефективно створювати, управляти та аналізувати мультимедійний контент для підвищення залучення аудиторії.

Baseline

Baseline

baseline.is

Baseline – це платформа для управління брендом, що об'єднує управління цифровими активами та створення контенту для забезпечення узгодженості бренду.

Vadoo AI

Vadoo AI

vadoo.tv

Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.

Cincopa

Cincopa

cincopa.com

Cincopa - це платформа для хостингу відео та зображень, що дозволяє користувачам зберігати, управляти та ділитися мультимедійним контентом.

Optimizely

Optimizely

optimizely.com

Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.

Telebreeze

Telebreeze

telebreeze.com

Telebreeze - платформа IPTV, що забезпечує управління підписками, пакетами каналів, відео на замовлення та інтеграцію з платіжними системами.

Hippo Video

Hippo Video

hippovideo.io

Hippo Video - це платформа для створення, редагування та розповсюдження відео, що використовує штучний інтелект для спрощення процесу.

Muse.ai

Muse.ai

muse.ai

Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.

Vodlix

Vodlix

vodlix.com

Vodlix — це платформа для стримінгу відео, що дозволяє користувачам створювати власні сервіси IPTV та VOD з підтримкою налаштувань контенту і аналітики.

ScreenPal

ScreenPal

screenpal.com

ScreenPal – це інтуїтивно зрозумілий інструмент для запису екрану, редагування відео та обміну ними, що підходить для освітніх і професійних цілей.

Brightspot

Brightspot

brightspot.com

Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.

Wistia

Wistia

wistia.com

Wistia - це платформа для створення, хостингу та аналізу відео та вебінарів, що допомагає командам у відеомаркетингу.

VidGrid

VidGrid

vidgrid.com

VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.

Uscreen

Uscreen

uscreen.tv

Uscreen - це платформа для монетизації відеоконтенту, яка дозволяє створювати платні підписки, вести онлайн-трансляції та підтримувати спільноту на власному сайті.

Filestage

Filestage

filestage.io

Filestage - платформа для огляду і затвердження файлів, що дозволяє командам ділитися, обговорювати і затверджувати цифрові активи в одному місці.

Akamai

Akamai

akamai.com

Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.

VXG

VXG

videoexpertsgroup.com

VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.

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