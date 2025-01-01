Альтернативи - MediaSilo

Vimeo
vimeo.com
Vimeo - це платформа для хостингу та обміну відео, яка надає інструменти для створення і редагування контенту без реклами.
Loom
loom.com
Loom - це інструмент для запису екрана та відеокомунікацій, що полегшує асинхронну співпрацю і навчання через відео.
Frame.io
frame.io
Frame.io - це платформа для співпраці у створенні та рецензуванні відео, яка забезпечує зручний обмін медіа та управління відгуками в будь-якому місці.
Synthesia
synthesia.io
Synthesia — платформа для створення відео AI, що перетворює текст на відео з налаштовуваними аватарами, без необхідності у камерах.
Desygner
desygner.com
Desygner — це інструмент графічного дизайну для всіх, що дозволяє створювати пости, рекламу, візитки, презентації та інший контент без досвіду у дизайні.
Fathom
fathom.video
Fathom — це AI-додаток, що записує та підсумовує зустрічі. Він інтегрується з CRM і дозволяє ділитися ключовими моментами.
Zight
zight.com
Zight - це додаток для запису екрану, створення GIF та анотованих скріншотів, що полегшує візуальну комунікацію між командами.
Rewatch
rewatch.com
Rewatch об'єднує записи екрана, нотатки за допомогою ШІ та спільний відеохаб для ефективної комунікації та співпраці в командах.
JW Player
jwplayer.com
JW Player — відеоплатформа для хостингу та потокового відтворення відео, що підтримує аналітику та монетизацію контенту.
IBM
ibm.com
IBM Cognos Analytics дозволяє користувачам аналізувати дані і отримувати корисні висновки для прийняття рішень у бізнесі.
CoSchedule
coschedule.com
CoSchedule - це маркетинговий календар, що об'єднує всі ваші маркетингові проекти в одному місці та полегшує планування та співпрацю.
Starchive
starchive.io
Starchive - платформа для організації цифрових активів, що дозволяє творцям ефективно зберігати, ділитися та монетизувати свій контент.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary - платформа для управління медіа, яка автоматично обробляє та оптимізує зображення і відео для веб-сайтів та додатків.
Casted
casted.us
Casted - це платформа для B2B-маркетологів, яка дозволяє ефективно створювати, управляти та аналізувати мультимедійний контент для підвищення залучення аудиторії.
Baseline
baseline.is
Baseline – це платформа для управління брендом, що об'єднує управління цифровими активами та створення контенту для забезпечення узгодженості бренду.
Vadoo AI
vadoo.tv
Vadoo AI - це платформа для створення відео на основі тексту з функціями редагування, підписами, та хостингом відео.
Cincopa
cincopa.com
Cincopa - це платформа для хостингу відео та зображень, що дозволяє користувачам зберігати, управляти та ділитися мультимедійним контентом.
Optimizely
optimizely.com
Optimizely - платформа для A/B тестування, персоналізації веб-сайтів і управління контентом, що допомагає компаніям оптимізувати онлайн-взаємодію з клієнтами.
Telebreeze
telebreeze.com
Telebreeze - платформа IPTV, що забезпечує управління підписками, пакетами каналів, відео на замовлення та інтеграцію з платіжними системами.
Hippo Video
hippovideo.io
Hippo Video - це платформа для створення, редагування та розповсюдження відео, що використовує штучний інтелект для спрощення процесу.
Muse.ai
muse.ai
Muse.ai – це платформа для пошуку відео, яка дозволяє швидко знаходити конкретні моменти у великих обсягах відео та забезпечує зберігання і трансляцію.
Vodlix
vodlix.com
Vodlix — це платформа для стримінгу відео, що дозволяє користувачам створювати власні сервіси IPTV та VOD з підтримкою налаштувань контенту і аналітики.
ScreenPal
screenpal.com
ScreenPal – це інтуїтивно зрозумілий інструмент для запису екрану, редагування відео та обміну ними, що підходить для освітніх і професійних цілей.
Brightspot
brightspot.com
Brightspot - система управління контентом для оптимізації виробництва вмісту та залучення аудиторії на різних платформах.
Wistia
wistia.com
Wistia - це платформа для створення, хостингу та аналізу відео та вебінарів, що допомагає командам у відеомаркетингу.
VidGrid
vidgrid.com
VidGrid - це платформа для створення, редагування та обміну інтерактивними відео, призначена для навчання та розвитку.
Uscreen
uscreen.tv
Uscreen - це платформа для монетизації відеоконтенту, яка дозволяє створювати платні підписки, вести онлайн-трансляції та підтримувати спільноту на власному сайті.
Filestage
filestage.io
Filestage - платформа для огляду і затвердження файлів, що дозволяє командам ділитися, обговорювати і затверджувати цифрові активи в одному місці.
Akamai
akamai.com
Akamai є провідною мережею доставки контенту та постачальником хмарних послуг, що забезпечує оптимізацію онлайн-досвіду та безпечний доступ до вмісту.
VXG
videoexpertsgroup.com
VXG — платформа для управління відеоспостереженням у хмарі, яка забезпечує інтеграцію з IP-камерами та дозволяє створювати кастомізовані рішення.
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