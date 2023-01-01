MediaMarkt.ch
Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.
Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «MediaMarkt.ch» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.
Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.
Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.
Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.
Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!
Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.
Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.
Вебсайт: mediamarkt.ch
Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «MediaMarkt.ch». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.
Вам також може сподобатися
KIABI
kiabi.com
LEROY MERLIN France
leroymerlin.fr
Jumia Côte d'Ivoire
jumia.ci
Leocare
leocare.eu
Jumia Sénégal
jumia.sn
Jumia Maroc
jumia.ma
Mon E.Leclerc
e.leclerc
Carrefour
carrefour.fr
Jumia Food Tunisie
food.jumia.com.tn
Decathlon Algérie
decathlon.com.dz
TarzanExpress
app.tarzan-express.com
Jumia Food Algérie
food.jumia.dz