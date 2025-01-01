Альтернативи - MarbleFlows

Udemy
udemy.com
Udemy - онлайн-платформа навчання з понад 150 000 курсів для професіоналів та студентів, доступна на різних пристроях.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.
Great Learning
mygreatlearning.com
Чудове навчання - онлайн-платформа для навчання професійних навичок через безкоштовні курси, з гнучкими можливостями та персоналізованим підходом.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks - це платформа для створення і управління онлайн-спільнотами, курсами і членствами на мобільних пристроях та веб.
Teachable
teachable.com
Teachable - це платформа для створення онлайн-курсів і коучингових послуг, що дозволяє викладачам організовувати та продавати навчальний контент.
Stepik
stepik.org
Stepik - це навчальна платформа для створення інтерактивних курсів, з акцентом на програмування і IT, що дозволяє самостійне навчання у зручному темпі.
Cengage
cengage.com
Додаток Cengage надає студентам доступ до курсів, підручників і навчальних ресурсів на мобільних пристроях, покращуючи навчальний процес.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific - це платформа для створення та управління онлайн-курсами та громадами з підтримкою різних форматів контенту.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.
Nas.io
nas.io
Nas.io — це додаток для управління підписками, цифровими продуктами та платними подіями, розроблений для бізнесів, що базуються на спільнотах.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral - це безпечна платформа для онлайн-навчання, що допомагає тренерам ефективно управляти відносинами з клієнтами та навчальними програмами.
Education Perfect
educationperfect.com
Education Perfect - це онлайн-платформа для навчання та оцінювання, що підтримує викладачів і студентів у досягненні успіху в навчанні через персоналізовані ресурси.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
LearnDash
learndash.com
LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
zyBooks
zybooks.com
zyBooks- це інтерактивна навчальна платформа, що пропонує навчальні матеріали для STEM, спрощуючи процес навчання через інтерактивний контент.
WileyPLUS
wiley.com
WileyPLUS - це онлайн-платформа для навчання, яка пропонує цифрові підручники, інтерактивний контент та інструменти для викладачів і студентів.
Traverse.link
traverse.link
Traverse.link — це додаток для суперlearning, який покращує запам'ятовування на 290% завдяки науковим методам.
edumerge
edumerge.com
edumerge — це єдина платформа для навчальних закладів, яка забезпечує швидку комунікацію, управління класом та адміністративну автоматизацію.
Emeritus
emeritus.org
Додаток Emeritus надає доступ до курсів і програм професійного розвитку в партнерстві з провідними університетами, підтримуючи навчання та кар'єрний ріст.
Uteach
uteach.io
Uteach - платформа для створення навчальних веб-сайтів, що дозволяє автоматизувати процес навчання та монетизувати знання.
Wooflash
wooflash.com
Wooflash - освітня платформа для створення інтерактивних курсів з різноманітними запитаннями, яка дозволяє вчителям та учням створювати контент та аналізувати результати.
WISE
wise.live
WISE - платформа для онлайн-навчання та репетиторства, яка автоматизує планування, нагадування та чеками, з можливістю управління навчальними сеансами.
Pathwright
pathwright.com
Pathwright - це платформа для створення та управління курсами, що забезпечує структуру та адаптацію навчального контенту для користувачів.
Zenler
newzenler.com
Zenler - це платформа для створення, управління та маркетингу онлайн-курсів, яка спрощує навчальний процес для викладачів та студентів.
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