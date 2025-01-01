Альтернативи - Malcare

Sentry
sentry.io
Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.
Datadog
datadoghq.com
Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.
Wiz
wiz.io
Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.
HackerOne
hackerone.com
HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.
Pulsetic
pulsetic.com
Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.
UptimeRobot
uptimerobot.com
UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.
Freshworks
freshworks.com
Freshworks - це програмне забезпечення для бізнесу, що автоматизує обслуговування клієнтів, продажі та управління ІТ-послугами.
Better Stack
betterstack.com
Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.
Synack
synack.com
Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.
Pentera
pentera.io
Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.
ClickPress
click.press
ClickPress дозволяє покращити ваш сайт WordPress за допомогою функцій одного натискання для забезпечення швидкої роботи та оптимальної продуктивності.
NitroPack
nitropack.io
NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.
Pentest Tools
pentest-tools.com
Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.
Snyk
snyk.io
Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.
Hexometer
hexometer.com
Гексометр - додаток для моніторингу веб-сайтів, що контролює їх доступність, продуктивність, помилки і SEO-оптимізацію.
Cymulate
cymulate.com
Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.
Defendify
defendify.com
Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.
Uptime
uptime.com
Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.
StatusCake
statuscake.com
StatusCake - це платформа для моніторингу веб-сайтів, що відстежує час роботи, швидкість завантаження, стан домену, сервера та SSL-сертифікати.
Qualys
qualys.com
Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.
Honeycomb
honeycomb.io
Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.
Intigriti
intigriti.com
Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.
CyberSmart
cybersmart.co.uk
Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.
Tethered
tethered.app
Tethered – безкоштовний інструмент моніторингу доступності, що дозволяє відстежувати необмежену кількість вебсайтів і серверів.
Cronitor
cronitor.io
Cronitor - це сервіс моніторингу для спостереження за запланованими завданнями, вебсайтами та API, забезпечуючи детальне відстеження та сповіщення про проблеми.
HostedScan
hostedscan.com
HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.
Checkly
checklyhq.com
Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.
Patchstack
patchstack.com
Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.
Harness
harness.io
Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.
DebugBear
debugbear.com
DebugBear - інструмент моніторингу веб-сайтів, що аналізує швидкість і якість сайтів, надаючи дані для покращення продуктивності.
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