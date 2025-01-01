Альтернативи - Malcare

Sentry

Sentry

sentry.io

Sentry – це платформа для моніторингу помилок та продуктивності додатків, що допомагає розробникам визначати та управляти помилками в реальному часі.

Datadog

Datadog

datadoghq.com

Datadog - платформа для моніторингу, безпеки та аналітики, яка забезпечує видимість продуктивності та надійності додатків і інфраструктури в реальному часі.

Wiz

Wiz

wiz.io

Wiz — платформа для управління безпекою в хмарі, яка забезпечує видимість та управління ризиками в хмарних середовищах.

HackerOne

HackerOne

hackerone.com

HackerOne - платформа для роботи з етичними хакерами, що допомагає підприємствам виявляти вразливості та управляти програмами винагород за помилки.

Pulsetic

Pulsetic

pulsetic.com

Pulsetic - це інструмент моніторингу доступності веб-сайтів, що повідомляє про простої через електронну пошту, SMS та інші канали.

UptimeRobot

UptimeRobot

uptimerobot.com

UptimeRobot - це сервіс моніторингу сайтів, який перевіряє їх доступність та надсилає сповіщення про проблеми через електронну пошту, Telegram та інші платформи.

Freshworks

Freshworks

freshworks.com

Freshworks - це програмне забезпечення для бізнесу, що автоматизує обслуговування клієнтів, продажі та управління ІТ-послугами.

Better Stack

Better Stack

betterstack.com

Better Stack - платформа для моніторингу, управління інцидентами та аналізу журналів, що дозволяє візуалізувати і керувати технологіями в реальному часі.

Synack

Synack

synack.com

Synack - платформа для тестування безпеки на основі послуг, яка об'єднує людський та штучний інтелект для виявлення вразливостей у системах.

Pentera

Pentera

pentera.io

Pentera - це платформа для автоматизованої перевірки безпеки, що дозволяє організаціям тестувати та покращувати їх кіберзахист у реальному часі.

ClickPress

ClickPress

click.press

ClickPress дозволяє покращити ваш сайт WordPress за допомогою функцій одного натискання для забезпечення швидкої роботи та оптимальної продуктивності.

NitroPack

NitroPack

nitropack.io

NitroPack - це інструмент для оптимізації швидкості веб-сайтів, що забезпечує кешування, оптимізацію зображень та використання CDN без необхідності програмування.

Pentest Tools

Pentest Tools

pentest-tools.com

Pentest-Tools.com - це хмарна платформа для тестування безпеки, що допомагає виявляти вразливості у веб-додатках і мережах.

Snyk

Snyk

snyk.io

Snyk - це платформа безпеки для розробників, що забезпечує захист коду, залежностей, контейнерів та хмарної інфраструктури.

Hexometer

Hexometer

hexometer.com

Гексометр - додаток для моніторингу веб-сайтів, що контролює їх доступність, продуктивність, помилки і SEO-оптимізацію.

Cymulate

Cymulate

cymulate.com

Cymulate - це платформа валідації безпеки, яка моделлює атаки для тестування та посилення кіберзахисту організацій у реальному часі.

Defendify

Defendify

defendify.com

Defendify – платформа для управління кібербезпекою, що об'єднує оцінки, навчання та реагування на загрози в одному рішенні для організацій.

Uptime

Uptime

uptime.com

Uptime — платформа моніторингу веб-сайтів, що забезпечує реальний моніторинг користувачів та синтетичне тестування для покращення продуктивності та доступності послуг.

StatusCake

StatusCake

statuscake.com

StatusCake - це платформа для моніторингу веб-сайтів, що відстежує час роботи, швидкість завантаження, стан домену, сервера та SSL-сертифікати.

Qualys

Qualys

qualys.com

Qualys - це платформа для управління вразливостями, яка допомагає організаціям оцінювати та зменшувати кіберризики через автоматизоване сканування та інтеграцію з ITSM.

Honeycomb

Honeycomb

honeycomb.io

Honeycomb — платформа спостереження, що дозволяє командам аналізувати, виявляти проблеми та адаптуватися до змін у хмарних додатках.

Intigriti

Intigriti

intigriti.com

Intigriti - платформа для кібербезпеки, що з'єднує компанії з дослідниками для виявлення вразливостей через програми винагород. Заснована у 2016 році.

CyberSmart

CyberSmart

cybersmart.co.uk

Cybersmart — додаток для підвищення кібербезпеки, що надає інструменти для захисту від загроз та освіти користувачів про ризики в Інтернеті.

Tethered

Tethered

tethered.app

Tethered – безкоштовний інструмент моніторингу доступності, що дозволяє відстежувати необмежену кількість вебсайтів і серверів.

Cronitor

Cronitor

cronitor.io

Cronitor - це сервіс моніторингу для спостереження за запланованими завданнями, вебсайтами та API, забезпечуючи детальне відстеження та сповіщення про проблеми.

HostedScan

HostedScan

hostedscan.com

HostedScan - це платформа для виявлення вразливостей у безпеці, що забезпечує автоматизоване сканування, сповіщення та управління ризиками в ІТ-активах.

Checkly

Checkly

checklyhq.com

Checkly дозволяє інженерам писати монітори E2E як код, забезпечуючи програмне управління моніторингом для покращення продуктивності веб-додатків.

Patchstack

Patchstack

patchstack.com

Patchstack захищає веб-сайти від вразливостей плагінів, надаючи автоматизовані патчі та виявляючи загрози в реальному часі.

Harness

Harness

harness.io

Harness - це рішення для автоматизації доставки програмного забезпечення, що забезпечує налаштування, розгортання та перевірку без залучення ручної роботи.

DebugBear

DebugBear

debugbear.com

DebugBear - інструмент моніторингу веб-сайтів, що аналізує швидкість і якість сайтів, надаючи дані для покращення продуктивності.

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