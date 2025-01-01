Альтернативи - LocoNav

Verizon

Verizon

verizon.com

Додаток Verizon дозволяє керувати обліковими записами, платити рахунки, змінювати плани і контролювати використання даних в одному місці.

Motive

Motive

gomotive.com

Motive - це додаток для управління флотом, який забезпечує безпеку, моніторинг та оптимізацію витрат на транспортні засоби та обладнання.

Samsara

Samsara

samsara.com

Samsara – платформа для управління флотом, що забезпечує відстеження GPS, управління паливом і безпекою водіїв, оптимізуючи операції бізнесу різного розміру.

Fleet Complete

Fleet Complete

ecofleet.com

Флот Повний - додаток для управління автопарком, що дозволяє відстежувати транспортні засоби, моніторити поведінку водіїв та оптимізувати маршрути.

Route4Me

Route4Me

route4me.com

Route4Me - додаток для планування та оптимізації маршрутів для бізнесу, що забезпечує навігацію та підтримує управління флотом і доставкою.

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Fleetx - додаток для управління флотом, що оптимізує логістичні операції за допомогою реального часу відстеження та аналітики даних.

Fleetio

Fleetio

fleetio.com

Fleetio - це додаток для управління флотом, що дозволяє ефективно відстежувати транспортні засоби, обслуговування та витрати з будь-якого місця.

Vimcar

Vimcar

vimcar.de

Vimcar - додаток для відстеження флоту, що забезпечує реальний моніторинг автомобілів та управління водіями для оптимізації логістики і зменшення витрат.

Detrack

Detrack

detrack.com

Detrack - програмне забезпечення для управління доставкою, що забезпечує відстеження в реальному часі, підтвердження доставки та оптимізацію маршрутів.

Tookan

Tookan

jungleworks.com

Tookan - це платформа для управління доставкою, що дозволяє підприємствам оптимізувати логістичні операції та відстежувати флот у реальному часі.

Rand McNally

Rand McNally

randmcnally.com

Додаток Rand McNally забезпечує навігацію та управління флотом, включаючи відстеження транспортних засобів та відповідність регламентам.

Momentum IoT

Momentum IoT

momentumiot.com

Momentum IoT - хмарна платформа для управління флотом, яка забезпечує GPS-відстеження, автоматичний облік витрат на роботу і аналітику для бізнесу.

Transporeon

Transporeon

transporeon.com

Transporeon-це платформа для управління транспортуванням, що забезпечує відстеження перевезень і оптимізацію процесів ланцюга поставок у реальному часі.

Zeo Route Planner

Zeo Route Planner

zeorouteplanner.com

Zeo Route Planner - це програмне забезпечення для управління флотом, яке дозволяє планувати та оптимізувати маршрути для водіїв доставки.

Onfleet

Onfleet

onfleet.com

Onfleet - платформа для управління місцевими доставками, що включає додатки для водіїв, інтерфейс для диспетчерів та можливості відстеження в реальному часі.

RoadWarrior

RoadWarrior

roadwarrior.app

RoadWarrior – це додаток для оптимізації маршрутів, що полегшує планування і управління доставкою для диспетчерів і водіїв.

One Step GPS

One Step GPS

onestepgps.com

Один крок GPS - додаток для відстеження в реальному часі, що забезпечує моніторинг місцезнаходження пристроїв і активів, з функціями геофренування та історії місцезнаходження.

FleetGO

FleetGO

fleetgo.com

FleetGO - програма для управління флотом, що забезпечує GPS-відстеження, перевірки автомобілів та детальну звітність для підвищення ефективності операцій.

Simply Fleet

Simply Fleet

simplyfleet.app

Simply Fleet — це додаток для управління автопарком, який оптимізує технічне обслуговування, контролює витрати і забезпечує дотримання безпеки.

Track-POD

Track-POD

track-pod.com

Track-POD – це додаток для оптимізації логістики, який дозволяє планувати маршрути, генерувати накладні, сповіщати клієнтів та відстежувати доставки.

Azuga

Azuga

azuga.com

Azuga - додаток для управління флотом, що забезпечує моніторинг транспортних засобів, управління водіями та підвищення безпеки за допомогою аналітики та гейміфікації.

Alvys

Alvys

alvys.com

Alvys - це хмарна система управління транспортом, що оптимізує процеси для перевізників та брокерів, об'єднуючи управління вантажами, водіями та обліком.

Lytx

Lytx

lytx.com

Lytx - додаток для управління автопарками, який використовує відео та технології AI для підвищення безпеки та продуктивності водіїв і транспортних засобів.

Automile

Automile

automile.com

Automile - додаток для моніторингу флоту з GPS-відстеженням, управління маршрутами, аналізу поведінки водіїв та технічного обслуговування транспортних засобів.

HyperTrack

HyperTrack

hypertrack.com

HyperTrack автоматизує управління робочою силою та завданнями через API та SDK, покращуючи ефективність виконання робіт у різних галузях.

Geotab

Geotab

geotab.com

Geotab - це платформа для управління флотом, яка допомагає компаніям стежити за транспортними засобами, планувати технічне обслуговування та покращувати безпеку.

PortPro

PortPro

portpro.io

PortPro - це програма управління транспортом для логістичних компаній, яка оптимізує операції з дрейджем, автоматизує замовлення та відстежує вантажі й транспортні засоби.

TruckX

TruckX

truckx.com

TruckX - це платформа для управління автопарком, яка пропонує електронні журнали, GPS-відстеження та підтримку в режимі реального часу.

BigRoad

BigRoad

bigroad.com

BigRoad - це додаток для водіїв, який допомагає керувати годинами служби, відстежувати пройдені години та дотримуватись нормативів без паперової роботи.

IntelliShift

IntelliShift

intellishift.com

IntelliShift - платформа для управління флотом, що надає дані про автомобілі та техніку в режимі реального часу для оптимізації операцій та підвищення безпеки.

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