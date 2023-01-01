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Listverse

Listverse

listverse.com

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Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Listverse – це місце для дослідників. Разом ми шукаємо найчарівніші та рідкісні перлини людських знань. Три сповнені фактами топ-10 щоденних списків.

Вебсайт: listverse.com

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