Альтернативи - LightPDF

Adobe Acrobat
acrobat.adobe.com
Adobe Acrobat дозволяє створювати, редагувати, перетворювати та підписувати PDF-документи, забезпечуючи безпеку і інтеграцію з іншими додатками.
iLovePDF
ilovepdf.com
iLovePDF - це додаток для обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розділяти, конвертувати та стискати документи.
PDFescape
pdfescape.com
PDFescape - безкоштовний онлайн-інструмент для редагування, заповнення форм та перегляду PDF-документів.
JotForm
jotform.com
Jotform – це універсальна платформа для створення форм, автоматизації робочих процесів та збору даних без потреби у програмуванні.
Wondershare PDFelement
pdf.wondershare.com
Wondershare PDFelement - це редактор PDF для створення, редагування, конвертації та електронного підпису документів на різних платформах.
DocHub
dochub.com
DocHub дозволяє редагувати, підписувати та розподіляти документи, а також заповнювати форми. Підтримує інтеграцію з Google Workspace.
Smallpdf
smallpdf.com
Smallpdf - це онлайн-інструмент для редагування та управління PDF-документами, що дозволяє конвертувати, стискати, підписувати та анотувати файли.
PDF Candy
pdfcandy.com
PDF Candy - універсальний інструмент для перетворення та обробки PDF, що дозволяє редагувати, об'єднувати, розщеплювати файли та підтримує 20+ форматів.
Xodo PDF.Online
pdf.online
Xodo PDF.Online - безкоштовний інструмент для роботи з PDF, що дозволяє редагувати, коментувати, конвертувати, підписувати та управляти файлами PDF.
pdfFiller
pdffiller.com
pdfFiller - це додаток для редагування PDF документів, створення форм, збору даних, підписання та відправлення документів з будь-якого пристрою.
Nitro
gonitro.com
Nitro - це програма для управління документами, що дозволяє редагувати та підписувати PDF-файли, а також організовувати робочі процеси з документами.
Foxit Cloud
connectedpdf.com
Foxit Cloud - це інструмент для безпечного управління, редагування та обміну PDF документами, що підтримує спільну роботу та захист конфіденційної інформації.
PDF Agile
pdfagile.com
PDF Agile - універсальний PDF-редактор та конвертер з потужним OCR, що дозволяє редагувати, конвертувати та організовувати PDF-документи.
PDFBEAR
pdfbear.com
PDFBEAR - безкоштовний онлайн інструмент для перетворення, редагування та управління PDF файлами.
Sejda
sejda.com
Sejda - онлайн-сервіс для редагування, злиття, розщеплення, конвертації PDF-документів та роботи з зображеннями.
DeftPDF
deftpdf.com
DeftPDF — безкоштовний онлайн-редактор і конвертер PDF без установок, з можливістю редагування, конвертації, заповнення, стиснення та інших функцій.
Lumin
luminpdf.com
Lumin - хмарний редактор PDF для редагування, підписування документів та зручного управління ними. Підтримує інтеграцію з Google Drive та Dropbox.
PDF.co
pdf.co
PDF.co - платформа для перетворення, редагування та автоматизації роботи з PDF-файлами через API та інтеграції з онлайн-сервісами.
Hipdf
hipdf.com
Wondershare HiPDF - онлайн-інструмент для редагування, конвертації та управління PDF-файлів з підтримкою штучного інтелекту.
Macro
macro.com
Macro — це універсальний робочий простір для документів, який містить текстовий редактор, редактор PDF, інструменти автоматизації та допомогу в написанні за допомогою штучного інтелекту.
Redactable
redactable.com
Redactable — це хмарний інструмент для видалення конфіденційних даних з PDF-документів, що використовує AI для автоматизації та забезпечення безпеки.
FoxyUtils
foxyutils.com
FoxyUtils надає послугу конвертації файлів та висаджує дерево за кожні 5000 конверсій на своєму сайті.
CraftMyPDF
craftmypdf.com
CraftMyPDF - це веб-платформа для автоматизованого створення PDF-документів з шаблонів за допомогою редактора перетягування та інтеграцій з сервісами без коду.
CocoDoc
cocodoc.com
CocoDoc - онлайн-редактор PDF-документів, що дозволяє редагувати, підписувати та обмінювати документи у безпечному середовищі.
pdfRest
pdfrest.com
Pdftools
pdf-tools.com
PDFTOOLS - це рішення для управління PDF, що дозволяє редагувати, коментувати та конвертувати файли, спрощуючи обробку документів.
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