Альтернативи - Level Access

BrowserStack

BrowserStack

browserstack.com

BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.

Silktide

Silktide

silktide.com

Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.

Accessibility Cloud

Accessibility Cloud

accessibilitycloud.com

Хмара доступності - платформа для тестування та моніторингу цифрової доступності веб-сайтів і документів відповідно до стандартів WCAG, ADA та інших.

accessiBe

accessiBe

accessibe.com

accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.

Pluro

Pluro

pluro.ai

Pluro спрощує доступність веб-сайтів, забезпечуючи інтеграцію з різними платформами та надаючи інструменти для виправлення помилок без коду.

AudioEye

AudioEye

audioeye.com

AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.

EqualWeb

EqualWeb

equalweb.com

EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.

UserWay

UserWay

userway.org

UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.

DubBot

DubBot

dubbot.com

DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.

AllAccessible

AllAccessible

allaccessible.org

AllAccessible надає миттєвий доступ до веб-ресурсів для користувачів з інвалідністю, налаштовуючи досвід перегляду відповідно до їхніх потреб.

Fable

Fable

makeitfable.com

Fable допомагає організаціям покращувати доступність своїх продуктів для понад 1 мільярда людей з інвалідністю.

AceADA

AceADA

aceada.com

AceADA - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що використовує ШІ та спрощує процеси дотримання стандартів. Легка установка розширення.

Siteimprove

Siteimprove

siteimprove.com

Siteimprove—це платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що пропонує аналітику, SEO і рекомендації для оптимізації контенту.

Monsido

Monsido

monsido.com

Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.

Documenta11y

Documenta11y

documenta11y.com

Documenta11y - додаток для управління документами, що забезпечує їх доступність, відповідаючи стандартам WCAG, ADA, підтримуючи різні формати та інтеграцію з робочими процесами.

TPG ARC

TPG ARC

tpgi.com

TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.

Crownpeak

Crownpeak

crownpeak.com

Crownpeak - це платформа цифрового досвіду, що дозволяє підприємствам створювати персоналізований контент та покращувати взаємодію з клієнтами через різні канали.

Pope Tech

Pope Tech

pope.tech

Pope Tech — інструмент для підвищення доступності веб-контенту, що дозволяє виявляти та виправляти проблеми доступності на сайтах і в курсах.

AAArdvark

AAArdvark

aaardvarkaccessibility.com

AAArdvark допомагає професіоналам у сфері цифрової доступності ефективно керувати проектами, надаючи інструменти для тестування, моніторингу та звітності.

Sitemorse

Sitemorse

sitemorse.com

Sitemorse - це платформа для автоматизованого моніторингу і тестування веб-сайтів, що забезпечує їх відповідність стандартам доступності та продуктивності.

Textmetrics

Textmetrics

textmetrics.com

Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.

Equally AI

Equally AI

equally.ai

Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.

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