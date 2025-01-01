Альтернативи - Level Access

BrowserStack
browserstack.com
BrowserStack - це хмарна платформа для тестування веб-сайтів та мобільних додатків на реальних пристроях та в різних браузерах.
Silktide
silktide.com
Silktide - інструмент для тестування доступності, оптимізації контенту та цифрового маркетингу веб-сайтів, що допомагає покращити їхній рейтинг і зручність.
Accessibility Cloud
accessibilitycloud.com
Хмара доступності - платформа для тестування та моніторингу цифрової доступності веб-сайтів і документів відповідно до стандартів WCAG, ADA та інших.
accessiBe
accessibe.com
accessiBe - це інструмент на базі AI, який допомагає веб-сайтам відповідати стандартам доступності, підтримуючи аудити та налаштування для користувачів з обмеженими можливостями.
Pluro
pluro.ai
Pluro спрощує доступність веб-сайтів, забезпечуючи інтеграцію з різними платформами та надаючи інструменти для виправлення помилок без коду.
AudioEye
audioeye.com
AudioEye - це платформа для цифрової доступності, яка допомагає створювати інклюзивні веб-сайти та мобільні додатки відповідно до стандартів доступності.
EqualWeb
equalweb.com
EqualWeb допомагає зробити веб-сайти доступними для людей з обмеженими можливостями, забезпечуючи дотримання стандартів доступності та персоналізуючи досвід перегляду.
UserWay
userway.org
UserWay - платформа цифрової доступності, що забезпечує відповідність веб-сайтів стандартам доступності для людей з обмеженими можливостями.
DubBot
dubbot.com
DubBot - програмне забезпечення для управління веб-сайтами, яке перевіряє якість, доступність та виявляє проблеми, такі як помилки і зламані посилання.
AllAccessible
allaccessible.org
AllAccessible надає миттєвий доступ до веб-ресурсів для користувачів з інвалідністю, налаштовуючи досвід перегляду відповідно до їхніх потреб.
Fable
makeitfable.com
Fable допомагає організаціям покращувати доступність своїх продуктів для понад 1 мільярда людей з інвалідністю.
AceADA
aceada.com
AceADA - додаток для покращення доступності веб-сайтів, що використовує ШІ та спрощує процеси дотримання стандартів. Легка установка розширення.
Siteimprove
siteimprove.com
Siteimprove—це платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що пропонує аналітику, SEO і рекомендації для оптимізації контенту.
Monsido
monsido.com
Monsido - платформа для покращення якості та доступності веб-сайтів, що допомагає організаціям оптимізувати цифрову присутність та відповідати стандартам.
Documenta11y
documenta11y.com
Documenta11y - додаток для управління документами, що забезпечує їх доступність, відповідаючи стандартам WCAG, ADA, підтримуючи різні формати та інтеграцію з робочими процесами.
TPG ARC
tpgi.com
TPG ARC - це платформа для покращення цифрової доступності, яка надає інструменти та знання для забезпечення доступності веб-сайтів та додатків для всіх користувачів.
Crownpeak
crownpeak.com
Crownpeak - це платформа цифрового досвіду, що дозволяє підприємствам створювати персоналізований контент та покращувати взаємодію з клієнтами через різні канали.
Pope Tech
pope.tech
Pope Tech — інструмент для підвищення доступності веб-контенту, що дозволяє виявляти та виправляти проблеми доступності на сайтах і в курсах.
AAArdvark
aaardvarkaccessibility.com
AAArdvark допомагає професіоналам у сфері цифрової доступності ефективно керувати проектами, надаючи інструменти для тестування, моніторингу та звітності.
Sitemorse
sitemorse.com
Sitemorse - це платформа для автоматизованого моніторингу і тестування веб-сайтів, що забезпечує їх відповідність стандартам доступності та продуктивності.
Textmetrics
textmetrics.com
Textmetrics - платформа для аналізу та покращення текстів, що допомагає підвищити їх читабельність і оптимізувати для цільової аудиторії.
Equally AI
equally.ai
Застосунок Equally AI допомагає забезпечити доступність веб-сайтів відповідно до стандартів ADA та WCAG, пропонуючи персоналізовані налаштування для різних потреб користувачів.
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