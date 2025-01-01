Альтернативи - LearnDash

Udemy

Udemy

udemy.com

Udemy - онлайн-платформа навчання з понад 150 000 курсів для професіоналів та студентів, доступна на різних пристроях.

Google Classroom

Google Classroom

edu.google.com

Google Classroom - безкоштовна платформа для навчання, що спрощує створення, розподіл та оцінку завдань між вчителями та учнями.

Kajabi

Kajabi

kajabi.com

Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.

Great Learning

Great Learning

mygreatlearning.com

Чудове навчання - онлайн-платформа для навчання професійних навичок через безкоштовні курси, з гнучкими можливостями та персоналізованим підходом.

DataCamp

DataCamp

datacamp.com

DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.

Udemy Business

Udemy Business

business.udemy.com

Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.

Skillshare

Skillshare

skillshare.com

Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.

Mighty Networks

Mighty Networks

mightynetworks.com

Mighty Networks - це платформа для створення і управління онлайн-спільнотами, курсами і членствами на мобільних пристроях та веб.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

Teachable

Teachable

teachable.com

Teachable - це платформа для створення онлайн-курсів і коучингових послуг, що дозволяє викладачам організовувати та продавати навчальний контент.

D2L Brightspace

D2L Brightspace

d2l.com

D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Stepik

Stepik

stepik.org

Stepik - це навчальна платформа для створення інтерактивних курсів, з акцентом на програмування і IT, що дозволяє самостійне навчання у зручному темпі.

Cengage

Cengage

cengage.com

Додаток Cengage надає студентам доступ до курсів, підручників і навчальних ресурсів на мобільних пристроях, покращуючи навчальний процес.

Open LMS

Open LMS

openlms.net

Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.

Paycom

Paycom

paycom.com

Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.

its learning

its learning

itslearning.com

Додаток itslearning надає платформу для онлайн-навчання, де викладачі можуть створювати уроки, відстежувати прогрес студентів та забезпечувати інтерактивний досвід навчання.

Paylocity

Paylocity

paylocity.com

Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.

ServiceNow

ServiceNow

servicenow.com

ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.

Thinkific

Thinkific

thinkific.com

Thinkific - це платформа для створення та управління онлайн-курсами та громадами з підтримкою різних форматів контенту.

Skillsoft

Skillsoft

skillsoft.com

Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.

Sana AI

Sana AI

sana.ai

Sana - це освітня платформа на базі ШІ, яка дозволяє організаціям ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та створювати навчальні програми.

TalentLMS

TalentLMS

talentlms.com

TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.

Nas.io

Nas.io

nas.io

Nas.io — це додаток для управління підписками, цифровими продуктами та платними подіями, розроблений для бізнесів, що базуються на спільнотах.

TrainerCentral

TrainerCentral

trainercentral.com

TrainerCentral - це безпечна платформа для онлайн-навчання, що допомагає тренерам ефективно управляти відносинами з клієнтами та навчальними програмами.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.

KodeKloud

KodeKloud

kodekloud.com

KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.

Education Perfect

Education Perfect

educationperfect.com

Education Perfect - це онлайн-платформа для навчання та оцінювання, що підтримує викладачів і студентів у досягненні успіху в навчанні через персоналізовані ресурси.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

Zoho Learn

Zoho Learn

zoho.com

Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.

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