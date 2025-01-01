Альтернативи - LearnDash

Udemy
udemy.com
Udemy - онлайн-платформа навчання з понад 150 000 курсів для професіоналів та студентів, доступна на різних пристроях.
Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom - безкоштовна платформа для навчання, що спрощує створення, розподіл та оцінку завдань між вчителями та учнями.
Kajabi
kajabi.com
Kajabi - це платформа для створення онлайн-бізнесу, що дозволяє розробляти курси, управляти членством, організовувати події та автоматизувати маркетинг.
Great Learning
mygreatlearning.com
Чудове навчання - онлайн-платформа для навчання професійних навичок через безкоштовні курси, з гнучкими можливостями та персоналізованим підходом.
DataCamp
datacamp.com
DataCamp - платформа для онлайн-навчання науці про дані та штучному інтелекті з інтерактивними курсами для всіх рівнів.
Udemy Business
business.udemy.com
Udemy Business – це платформа для навчання співробітників компаній, яка пропонує курси з різних дисциплін для професійного розвитку та вдосконалення навичок.
Skillshare
skillshare.com
Skillshare – це онлайн-платформа для навчання з курсами з творчих дисциплін, де користувачі можуть покращити свої навички через проектне навчання.
Mighty Networks
mightynetworks.com
Mighty Networks - це платформа для створення і управління онлайн-спільнотами, курсами і членствами на мобільних пристроях та веб.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
Teachable
teachable.com
Teachable - це платформа для створення онлайн-курсів і коучингових послуг, що дозволяє викладачам організовувати та продавати навчальний контент.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Stepik
stepik.org
Stepik - це навчальна платформа для створення інтерактивних курсів, з акцентом на програмування і IT, що дозволяє самостійне навчання у зручному темпі.
Cengage
cengage.com
Додаток Cengage надає студентам доступ до курсів, підручників і навчальних ресурсів на мобільних пристроях, покращуючи навчальний процес.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.
Paycom
paycom.com
Paycom - це мобильний додаток для управління зарплатнею та HR-процессами, що дозволяє працівникам самостійно керувати своїми даними та пільгами.
its learning
itslearning.com
Додаток itslearning надає платформу для онлайн-навчання, де викладачі можуть створювати уроки, відстежувати прогрес студентів та забезпечувати інтерактивний досвід навчання.
Paylocity
paylocity.com
Paylocity — це програмна платформа для управління HR, оплатою праці та пільгами, що автоматизує процеси та спрощує адміністративні завдання.
ServiceNow
servicenow.com
ServiceNow - хмарна платформа для управління бізнес-процесами, що автоматизує обслуговування ІТ, клієнтів та HR, адаптуючись до потреб організацій.
Thinkific
thinkific.com
Thinkific - це платформа для створення та управління онлайн-курсами та громадами з підтримкою різних форматів контенту.
Skillsoft
skillsoft.com
Skillsoft - платформа для корпоративного навчання, що пропонує ресурси для розвитку навичок працівників та закриття прогалин у знаннях.
Sana AI
sana.ai
Sana - це освітня платформа на базі ШІ, яка дозволяє організаціям ділитися знаннями, автоматизувати адміністративні завдання та створювати навчальні програми.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.
Nas.io
nas.io
Nas.io — це додаток для управління підписками, цифровими продуктами та платними подіями, розроблений для бізнесів, що базуються на спільнотах.
TrainerCentral
trainercentral.com
TrainerCentral - це безпечна платформа для онлайн-навчання, що допомагає тренерам ефективно управляти відносинами з клієнтами та навчальними програмами.
Showbie
showbie.com
Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.
KodeKloud
kodekloud.com
KodeKloud - інтерактивна платформа для навчання в IT та DevOps з практичними курсами та лабораторіями для розвитку навичок.
Education Perfect
educationperfect.com
Education Perfect - це онлайн-платформа для навчання та оцінювання, що підтримує викладачів і студентів у досягненні успіху в навчанні через персоналізовані ресурси.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Zoho Learn
zoho.com
Zoho Learn - це платформа для управління знаннями та навчанням, що дозволяє створювати курси, відстежувати прогрес і ділитися матеріалами в організаціях.
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