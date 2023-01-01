WebCatalog
KubeSail

KubeSail

kubesail.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «KubeSail» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Сама хостингова компанія. Розміщуйте ігрові сервери, як-от Minecraft, альтернативи, як-от PhotoPrism, медіа-сервери, як-от Plex тощо. Апаратне та програмне забезпечення для домашнього хостингу.

Вебсайт: kubesail.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «KubeSail». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Nodecraft

Nodecraft

nodecraft.com

Aternos

Aternos

aternos.org

Linode

Linode

linode.com

Vidyard

Vidyard

vidyard.com

Lowe's

Lowe's

lowes.com

OVHcloud

OVHcloud

ovhcloud.com

Rooter.gg

Rooter.gg

rooter.gg

SaaSHub

SaaSHub

saashub.com

Unbounce

Unbounce

unbounce.com

RamNode

RamNode

ramnode.com

Build.com

Build.com

build.com

BigMarker

BigMarker

bigmarker.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності