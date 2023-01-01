Сама хостингова компанія. Розміщуйте ігрові сервери, як-от Minecraft, альтернативи, як-от PhotoPrism, медіа-сервери, як-от Plex тощо. Апаратне та програмне забезпечення для домашнього хостингу.

Вебсайт: kubesail.com

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