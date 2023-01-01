WebCatalog
Korridor

Korridor

korridor.com

Користуватися вебзастосунком

Ще не встановили WebCatalog? Завантажте WebCatalog.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Korridor» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Закріпляйте вебзастосунки у рядку меню (області сповіщень) для швидкого доступу за комбінаціями клавіш.

Можна встановити застосунок як поштовий клієнт за замовчуванням, впорядковувати вікна, керувати сповіщеннями й не лише!

Використовуйте паролі або Touch ID для блокування застосунків, коли ви не за комп'ютером.

Блокуйте рекламу, закрийте трекерам доступ до ваших персональних даних і пришвидшуйте роботу вебсайтів.

Excel на нових територіях з найбільшою мережею для обслуговування логістики та транспорту. Ваш маршрут. Твій шлях.

Вебсайт: korridor.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Korridor». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.

Вам також може сподобатися

Yandex Maps

Yandex Maps

yandex.com

Fleetx

Fleetx

fleetx.io

Traveline

Traveline

traveline.info

CartonCloud

CartonCloud

cartoncloud.com

AUTO1.com

AUTO1.com

auto1.com

DelivApp

DelivApp

delivapp.com

Truckfuelnet

Truckfuelnet

tfn.co.za

Fortinet

Fortinet

fortinet.com

Perimeter 81

Perimeter 81

perimeter81.com

SimplyBook.me

SimplyBook.me

simplybook.me

Doximity

Doximity

doximity.com

Vortex

Vortex

vtxhub.com

    Продукт

    Підтримка

    Компанія

    Юридична інформація

    X (Twitter) Facebook LinkedinYouTube
    WebCatalog is part of the WebCatalog family of products:
    WebCatalog
    WebCatalog
    Switchbar
    Switchbar

    © 2023 WebCatalog Pte. Ltd.

    Ми використовуємо файли cookie, щоб підтримувати й покращувати наші вебсайти. Користуючись нашими сайтами, ви даєте згоду на використання файлів cookie.

    Політика конфіденційності