Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Komoot» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Незалежно від виду спорту, komoot містить усі найкращі маршрути у вашій місцевості, кожне, що варто побачити, найкращі у світі технології планування, GPS, офлайн-карти тощо!

Вебсайт: komoot.com

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