Альтернативи - Knoetic

Microsoft Visio
microsoft.com
Microsoft Visio - це інструмент для створення діаграм, який дозволяє візуалізувати бізнес-процеси, використовувати шаблони та працювати в режимі реального часу.
Lucid
lucid.co
Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
Rippling
rippling.com
Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.
Deel
deel.com
Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.
SmartDraw
smartdraw.com
SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.
Creately
creately.com
Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.
Personio
personio.de
Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Happeo
happeo.com
Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.
People.ai
people.ai
People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.
Chartloop
chartloop.com
Chartloop надає командам аналітику для покращення продажів, рекрутингу та бізнес-стратегії, автоматично створюючи організаційні діаграми для картування акаунтів.
Freshteam
freshworks.com
Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.
GlassFrog
glassfrog.com
GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.
ClearCompany
clearcompany.com
ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.
Agentnoon
agentnoon.com
AgentNoon - платформа для організаційного дизайну та планування робочої сили, що підтримує прийняття стратегічних рішень за допомогою аналітики та моделювання.
Worksy
worksy.io
Worksy - це комплексне HR ПЗ для середніх і великих організацій, що включає такі інструменти, як заробітна плата, облік робочого часу, кадрові процеси та аналітика.
PeopleForce
peopleforce.io
PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.
Pingboard
pingboard.com
Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.
Tasks in a Box
tasksinabox.com
Додаток "Tasks in a Box" дозволяє людям з однаковими цілями співпрацювати, адаптуючи процеси та взаємодію в компанії.
Hireology
hireology.com
Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.
Names & Faces
namesandfaces.com
Names & Faces дозволяє створювати візуальний каталог співробітників та організаційну структуру за кілька хвилин, що допомагає всім членам команди впізнавати один одного.
ChartHop
charthop.com
ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.
The Org
theorg.com
The Org — додаток для створення публічної організаційної структури, що допомагає відзначати колег та залучати таланти.
Worknice
worknice.com
Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.
Omni HR
omnihr.co
OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.
Natural HR
naturalhr.com
Natural HR - це хмарне рішення для управління HR та заробітною платою, яке оптимізує процеси для компаній з 100+ працівниками.
Sympa
sympa.com
Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.
Organimi
organimi.com
Organimi - це програмне забезпечення для створення організаційних діаграм, яке дозволяє компаніям проектувати структури та ділитися ними. Підтримує налаштування та імпорт даних.
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