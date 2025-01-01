Альтернативи - Knoetic

Microsoft Visio

Microsoft Visio

microsoft.com

Microsoft Visio - це інструмент для створення діаграм, який дозволяє візуалізувати бізнес-процеси, використовувати шаблони та працювати в режимі реального часу.

Lucid

Lucid

lucid.co

Lucid - це візуальний інструмент для співпраці, який дозволяє командам створювати проекти за допомогою віртуальних дошок і діаграм.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

Rippling

Rippling

rippling.com

Rippling - це платформа для управління HR, ІТ та фінансами, що інтегрує всі системи для ефективного керування співробітниками в усьому світі.

Deel

Deel

deel.com

Deel - це платформа для управління HR, що дозволяє компаніям наймати, оподатковувати та оплачувати працівників у багатьох країнах.

SmartDraw

SmartDraw

smartdraw.com

SmartDraw - це програма для створення діаграм, технічних креслень та візуалізації даних з можливістю співпраці в реальному часі.

Creately

Creately

creately.com

Creately - це платформа для візуальної співпраці, яка допомагає командам організовувати ідеї, плани та документи в одному місці.

Personio

Personio

personio.de

Personio - це система управління персоналом для автоматизації процесів HR, включаючи рекрутинг, навчання, управління оплатою та розвиток працівників.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Happeo

Happeo

happeo.com

Happeo - інтранет для команд, що об'єднує управління знаннями та внутрішньою комунікацією в одному місці, з простими в користуванні інструментами.

People.ai

People.ai

people.ai

People.ai - платформа для оптимізації процесу продажу, що використовує AI та автоматизацію для покращення управління обліковими записами та трубопроводами.

Chartloop

Chartloop

chartloop.com

Chartloop надає командам аналітику для покращення продажів, рекрутингу та бізнес-стратегії, автоматично створюючи організаційні діаграми для картування акаунтів.

Freshteam

Freshteam

freshworks.com

Freshteam - це програмне забезпечення для управління HR, що дозволяє керувати наймом, інформацією про працівників та відпустками в одному місці.

GlassFrog

GlassFrog

glassfrog.com

GlassFrog – це веб-додаток для управління ролями, обов'язками та процесами прийняття рішень в організаціях, підтримуючи принципи Holacracy.

ClearCompany

ClearCompany

clearcompany.com

ClearCompany – платформа управління талантами, що допомагає організаціям в підборі, адаптації, оцінці та утриманні працівників через інтеграцію різних HR-процесів.

Agentnoon

Agentnoon

agentnoon.com

AgentNoon - платформа для організаційного дизайну та планування робочої сили, що підтримує прийняття стратегічних рішень за допомогою аналітики та моделювання.

Worksy

Worksy

worksy.io

Worksy - це комплексне HR ПЗ для середніх і великих організацій, що включає такі інструменти, як заробітна плата, облік робочого часу, кадрові процеси та аналітика.

PeopleForce

PeopleForce

peopleforce.io

PeopleForce - платформа для управління людськими ресурсами, що оптимізує всі етапи життєвого циклу працівника та процеси HR в організаціях.

Pingboard

Pingboard

pingboard.com

Pingboard - це платформа для управління персоналом, що допомагає організаціям покращити комунікацію та залучення працівників у віддаленій роботі.

Tasks in a Box

Tasks in a Box

tasksinabox.com

Додаток "Tasks in a Box" дозволяє людям з однаковими цілями співпрацювати, адаптуючи процеси та взаємодію в компанії.

Hireology

Hireology

hireology.com

Hireology - платформа для управління набором, яка спрощує процеси залучення, найму та адаптації кандидатів.

Names & Faces

Names & Faces

namesandfaces.com

Names & Faces дозволяє створювати візуальний каталог співробітників та організаційну структуру за кілька хвилин, що допомагає всім членам команди впізнавати один одного.

ChartHop

ChartHop

charthop.com

ChartHop - це платформа для управління даними про працівників, яка забезпечує візуалізацію та аналіз, сприяючи ухваленню рішень в організаціях.

The Org

The Org

theorg.com

The Org — додаток для створення публічної організаційної структури, що допомагає відзначати колег та залучати таланти.

Worknice

Worknice

worknice.com

Worknice - це HR-платформа для управління процесами людських ресурсів, що спрощує обробку даних, управління працівниками та забезпечує відповідність у організаціях.

Omni HR

Omni HR

omnihr.co

OMNI HR - платформа для управління людськими ресурсами, що спрощує процеси найму, обліку робочого часу та обробки виплат для покращення ефективності кадрової роботи.

Natural HR

Natural HR

naturalhr.com

Natural HR - це хмарне рішення для управління HR та заробітною платою, яке оптимізує процеси для компаній з 100+ працівниками.

Sympa

Sympa

sympa.com

Sympa - програмне забезпечення для управління людськими ресурсами, яке автоматизує HR-процеси та централізує дані, забезпечуючи легкий доступ до інформації про працівників.

Organimi

Organimi

organimi.com

Organimi - це програмне забезпечення для створення організаційних діаграм, яке дозволяє компаніям проектувати структури та ділитися ними. Підтримує налаштування та імпорт даних.

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