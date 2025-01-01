Альтернативи - Kinobi

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

Huntr

Huntr

huntr.co

Huntr - додаток для пошуку роботи, який дозволяє зберігати вакансії, відстежувати заявки та управляти важливими подіями, такими як співбесіди та терміни.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.

Submittable

Submittable

submittable.com

Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.

12Twenty

12Twenty

12twenty.com

Додаток 12Twenty допомагає студентам і роботодавцям знаходити підходящі можливості працевлаштування та спрощує процес набору через централізовану платформу.

ZoomGrants

ZoomGrants

zoomgrants.com

ZoomGrants - це онлайн-система управління заявками для організацій, яка спрощує процеси подання, перегляду та управління грантами та фінансовою звітністю.

Good Grants

Good Grants

goodgrants.com

Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.

SmarterSelect

SmarterSelect

smarterselect.com

SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.

Jenzabar

Jenzabar

myjenzabar.net

Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.

Blackbaud

Blackbaud

blackbaud.com

Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.

Evalato

Evalato

evalato.com

Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.

Prepler

Prepler

prepler.com

Prepler - це додаток для планування ступенів, що допомагає студентам зрозуміти вимоги до диплома та послідовність курсів, щоб уникнути зайвих занять.

Freckle

Freckle

freckle.com

Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.

BridgeU

BridgeU

bridge-u.com

BridgeU з'єднує університети з міжнародними школами у 140 країнах для поліпшення вищої освіти та кар'єрних перспектив студентів.

Xello

Xello

xello.world

Xello - це онлайн-інструмент для дослідження кар'єри та освіти, що допомагає студентам планувати майбутнє, оцінювати свої інтереси та створювати персоналізовані плани.

RaiseMe

RaiseMe

raise.me

Raiseme - платформа для учнів, що допомагає заробляти мікро-стипендії на основі досягнень у навчанні та позакласній діяльності, підготовка до коледжу.

Panorama Education

Panorama Education

panoramaed.com

Panorama Education - це платформа для шкіл, яка допомагає зрозуміти сильні сторони учнів та надає інструменти для поліпшення навчального середовища.

SurveyMonkey Apply

SurveyMonkey Apply

surveymonkey.com

SurveyMonkey Apply спрощує збір та перегляд заявок на гранти, стипендії та інші програми, автоматизуючи робочі процеси для організацій.

Untap

Untap

untapcompete.com

Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.

CounselMore

CounselMore

counselmore.com

CounselMore - це програмне забезпечення для управління процесом вступу до коледжу, що дає змогу консультантам організовувати дані студентів та спілкування з ними.

VisitDays

VisitDays

visitdays.com

VisitDays допомагає навчальним закладам K-12 з'єднувати учнів з мережею з понад 1800 вишів, пропонуючи безкоштовні заходи, прямі сесії та контент за запитом.

Overgrad

Overgrad

overgrad.com

Overgrad - це онлайн-платформа, що допомагає студентам визначити інтереси, ставити цілі після школи та відстежувати прогрес у навчанні та кар’єрі.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.