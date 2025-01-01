Альтернативи - Kinobi

Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Huntr
huntr.co
Huntr - додаток для пошуку роботи, який дозволяє зберігати вакансії, відстежувати заявки та управляти важливими подіями, такими як співбесіди та терміни.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
Submittable
submittable.com
Submittable - це платформа для управління грантами, волонтерами та програмами корпоративного надання, яка спрощує подання, огляд та обробку заявок.
12Twenty
12twenty.com
Додаток 12Twenty допомагає студентам і роботодавцям знаходити підходящі можливості працевлаштування та спрощує процес набору через централізовану платформу.
ZoomGrants
zoomgrants.com
ZoomGrants - це онлайн-система управління заявками для організацій, яка спрощує процеси подання, перегляду та управління грантами та фінансовою звітністю.
Good Grants
goodgrants.com
Good Grants - платформа для управління грантами, яка допомагає грантодавцям ефективно приймати, керувати та фінансувати заявки на гранти.
SmarterSelect
smarterselect.com
SmartersElect - онлайн-платформа для управління стипендіями, грантами та нагородами, що дозволяє створювати форми, переглядати подання та вибирати отримувачів.
Jenzabar
myjenzabar.net
Jenzabar - платформа для управління освітніми установами, що підтримує курси, адміністративні процеси та інтегрує системи для безпечного доступу до додатків.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
Evalato
evalato.com
Evalato - це програмне забезпечення для управління нагородами, яке спрощує збір заявок та оцінювання, підтримуючи понад 40 мов та інтеграцію з 3000+ додатків.
Prepler
prepler.com
Prepler - це додаток для планування ступенів, що допомагає студентам зрозуміти вимоги до диплома та послідовність курсів, щоб уникнути зайвих занять.
Freckle
freckle.com
Freckle - це додаток для адаптивної практики, що допомагає вчителям диференціювати навчання з математики, ELA, науки та соціальних наук для учнів K–12.
BridgeU
bridge-u.com
BridgeU з'єднує університети з міжнародними школами у 140 країнах для поліпшення вищої освіти та кар'єрних перспектив студентів.
Xello
xello.world
Xello - це онлайн-інструмент для дослідження кар'єри та освіти, що допомагає студентам планувати майбутнє, оцінювати свої інтереси та створювати персоналізовані плани.
RaiseMe
raise.me
Raiseme - платформа для учнів, що допомагає заробляти мікро-стипендії на основі досягнень у навчанні та позакласній діяльності, підготовка до коледжу.
Panorama Education
panoramaed.com
Panorama Education - це платформа для шкіл, яка допомагає зрозуміти сильні сторони учнів та надає інструменти для поліпшення навчального середовища.
SurveyMonkey Apply
surveymonkey.com
SurveyMonkey Apply спрощує збір та перегляд заявок на гранти, стипендії та інші програми, автоматизуючи робочі процеси для організацій.
Untap
untapcompete.com
Untap — це платформа для управління інноваціями та виявленням талантів, що дозволяє організовувати конкурси, хакатони, нагороди та інші творчі активності.
CounselMore
counselmore.com
CounselMore - це програмне забезпечення для управління процесом вступу до коледжу, що дає змогу консультантам організовувати дані студентів та спілкування з ними.
VisitDays
visitdays.com
VisitDays допомагає навчальним закладам K-12 з'єднувати учнів з мережею з понад 1800 вишів, пропонуючи безкоштовні заходи, прямі сесії та контент за запитом.
Overgrad
overgrad.com
Overgrad - це онлайн-платформа, що допомагає студентам визначити інтереси, ставити цілі після школи та відстежувати прогрес у навчанні та кар’єрі.
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