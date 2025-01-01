Альтернативи - Kinderpedia

Teachmint

Teachmint

teachmint.com

Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.

Workday

Workday

workday.com

Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.

PowerSchool

PowerSchool

powerschool.com

PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.

ClassDojo

ClassDojo

classdojo.com

ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.

Remind

Remind

remind.com

Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.

Top Hat

Top Hat

tophat.com

Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.

Toddle

Toddle

toddleapp.com

Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.

brightwheel

brightwheel

mybrightwheel.com

Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.

Showbie

Showbie

showbie.com

Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.

Nearpod

Nearpod

nearpod.com

Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.

ClassLink

ClassLink

classlink.com

ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.

Classcraft

Classcraft

classcraft.com

Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.

Socrative Student

Socrative Student

socrative.com

Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.

Edmentum

Edmentum

edmentum.com

Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.

MyClassBoard

MyClassBoard

myclassboard.com

MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.

Pearson Online Classroom

Pearson Online Classroom

pearson.com

Онлайн-клас Pearson - це цифрова платформа для вчителів і студентів, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурси для управління навчанням.

Classroomscreen

Classroomscreen

classroomscreen.com

Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.

Classe365

Classe365

classe365.com

Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.

edumerge

edumerge

edumerge.com

edumerge — це єдина платформа для навчальних закладів, яка забезпечує швидку комунікацію, управління класом та адміністративну автоматизацію.

Frontline Education

Frontline Education

frontlineeducation.com

Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.

Extramarks

Extramarks

extramarks.com

Extramarks - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує інтерактивні модулі для учнів різних вікових груп, включаючи підготовку до іспитів.

Skyward

Skyward

skyward.com

Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.

Socrative Teacher

Socrative Teacher

socrative.com

Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.

SmartPass

SmartPass

smartpass.app

SmartPass - це цифровий прохід для учнів, який спрощує управління в класі, зменшує перерви та покращує безпеку і культуру в школі.

Cialfo

Cialfo

cialfo.co

Cialfo - це AI-платформа для управління консультуванням у школах, що полегшує пошук коледжів і процес подання заяв.

KidKare

KidKare

kidkare.com

KidKare – це програмне забезпечення для полегшення дотримання вимог харчування в дитячих закладах, що автоматизує обробку заявок та контролює процеси харчування.

Teach 'n Go

Teach 'n Go

teachngo.com

Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.

Classter

Classter

classter.com

Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.

Sentral

Sentral

sentral.com.au

Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.

Studybase

Studybase

studybase.in

Studybase - технологічна платформа для шкіл, що цифровізує освітнє середовище та автоматизує ключові операції навчальних закладів.

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