Альтернативи - Kinderpedia

Teachmint
teachmint.com
Teachmint - освітня платформа для управління школами, що включає інструменти для викладачів, учнів і батьків, з можливістю моніторингу відвідуваності та управління навчанням.
Workday
workday.com
Workday - це хмарний додаток для управління HR та фінансами, що забезпечує доступ до даних на мобільних пристроях та спрощує бізнес-процеси.
PowerSchool
powerschool.com
PowerSchool - це система управління інформацією про студентів, яка відстежує відвідуваність, оцінки і полегшує комунікацію між викладачами, учнями та батьками.
ClassDojo
classdojo.com
ClassDojo - це додаток для покращення спілкування між вчителями, батьками та учнями, що дозволяє відстежувати поведінку та обмінюватися оновленнями.
Remind
remind.com
Remind - платформа для комунікації між школами, учнями та їхніми родинами, що підтримує навчання та надає онлайн-послуги репетиторства.
Top Hat
tophat.com
Top Hat - це система для викладачів, що дозволяє створювати інтерактивний навчальний контент та відстежувати відвідуваність студентів.
Toddle
toddleapp.com
Toddle — це додаток, який надає вчителям інструменти для покращення навчального процесу з використанням штучного інтелекту.
brightwheel
mybrightwheel.com
Brightwheel - це програмне забезпечення для управління дитячими центрами, що включає реєстрацію, комунікацію із батьками, звітність та платежі.
Showbie
showbie.com
Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.
Nearpod
nearpod.com
Nearpod - це інтерактивна освітня платформа, що забезпечує живе та самостійне навчання з оцінюванням у реальному часі та мультимедійним контентом.
ClassLink
classlink.com
ClassLink - хмарна платформа для зручного доступу до навчальних ресурсів та інструментів для учнів і викладачів, що спрощує управління даними та інтеграцію технологій.
Classcraft
classcraft.com
Classcraft - це освітня платформа для покращення поведінки, залучення та присутності учнів за допомогою гейміфікації та індивідуальної підтримки.
Socrative Student
socrative.com
Додаток Socrative Student дозволяє студентам відповідати на питання викладача через вікторини, опитування та інші формати без необхідності створення облікових записів.
Edmentum
edmentum.com
Edmentum - онлайн-платформа для персоналізації навчання, яка підтримує викладачів та студентів через технології, контент і аналіз даних.
MyClassBoard
myclassboard.com
MyClassBoard - платформа для управління школами, що автоматизує операції, керує відвідуванням та взаємодіє з батьками через мобільний додаток.
Pearson Online Classroom
pearson.com
Онлайн-клас Pearson - це цифрова платформа для вчителів і студентів, що забезпечує доступ до навчальних матеріалів і ресурси для управління навчанням.
Classroomscreen
classroomscreen.com
Classroomscreen - це інструмент для управління уроками, який пропонує таймери, опитування та генератори імен для залучення учнів в класі.
Classe365
classe365.com
Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.
edumerge
edumerge.com
edumerge — це єдина платформа для навчальних закладів, яка забезпечує швидку комунікацію, управління класом та адміністративну автоматизацію.
Frontline Education
frontlineeducation.com
Frontline Education — це програмне забезпечення для управління адміністративними завданнями в навчальних закладах, включаючи рекрутинг, відстеження часу та управління відсутніми.
Extramarks
extramarks.com
Extramarks - це онлайн-платформа для навчання, що пропонує інтерактивні модулі для учнів різних вікових груп, включаючи підготовку до іспитів.
Skyward
skyward.com
Skyward - програмне забезпечення для управління шкільними районами, що містить інформаційну систему для учнів та ERP-рішення для автоматизації адміністративних завдань.
Socrative Teacher
socrative.com
Socrative Teacher — це додаток для оцінювання, що дозволяє вчителям створювати вікторини та опитування, аналізувати результати в реальному часі та адаптувати навчальні плани.
SmartPass
smartpass.app
SmartPass - це цифровий прохід для учнів, який спрощує управління в класі, зменшує перерви та покращує безпеку і культуру в школі.
Cialfo
cialfo.co
Cialfo - це AI-платформа для управління консультуванням у школах, що полегшує пошук коледжів і процес подання заяв.
KidKare
kidkare.com
KidKare – це програмне забезпечення для полегшення дотримання вимог харчування в дитячих закладах, що автоматизує обробку заявок та контролює процеси харчування.
Teach 'n Go
teachngo.com
Teach 'n Go – це програмне забезпечення для управління школами, яке спрощує планування уроків, ведення обліку та організацію навчального процесу.
Classter
classter.com
Classter - це інформаційна система для управління студентами та освітніми процесами, що спрощує адміністрування навчальних закладів.
Sentral
sentral.com.au
Sentral — це система управління школами в Австралії, розроблена освітянами для освітян, що забезпечує програмне забезпечення для навчальних закладів.
Studybase
studybase.in
Studybase - технологічна платформа для шкіл, що цифровізує освітнє середовище та автоматизує ключові операції навчальних закладів.
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