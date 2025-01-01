Альтернативи - Job Today

Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

Naukiri

Naukiri

naukri.com

Naukri - платформа для пошуку роботи в Індії, що з'єднує кандидатів з роботодавцями, пропонуючи мільйони вакансій в різних галузях.

Glassdoor

Glassdoor

glassdoor.com

Glassdoor - додаток для анонімного перегляду відгуків про компанії, зарплат та пошуку роботи.

ZipRecruiter

ZipRecruiter

ziprecruiter.com

ZipRecruiter - це платформа для найму, яка полегшує управління кандидатами, публікацію вакансій та взаємодію між роботодавцями і шукачами роботи.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.

Monster

Monster

monster.com

Monster - це платформа для пошуку роботи, яка дозволяє користувачам знаходити вакансії, отримувати кар'єрні поради та створювати профілі з резюме.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Remote

Remote

remote.com

Remote — платформа для управління та виплати зарплат працівникам і підрядникам по всьому світу, включаючи податки та нормативну відповідність.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Otta

Otta

otta.com

Ота - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує шукачів із компаніями, пропонуючи деталі вакансій та ресурси для кар'єрного розвитку.

Hubstaff Talent

Hubstaff Talent

talent.hubstaff.com

Hubstaff Talent - безкоштовна платформа для знаходження віддалених фрілансерів та агентств без посередників у більше ніж 214 країнах.

Dice

Dice

dice.com

DICE - платформа для пошуку роботи в технологічній сфері з функціями резюме, порадами щодо кар'єри та можливістю зв'язку з роботодавцями.

Talent.com

Talent.com

talent.com

Talent.com - це платформа для рекрутингу, що допомагає підприємствам швидше знаходити кваліфікованих кандидатів за допомогою цифрових кампаній.

CareerBuilder

CareerBuilder

careerbuilder.com

CareerBuilder - це платформа для пошуку роботи, яка з'єднує шукачів і роботодавців, надає інструменти для створення резюме та фільтрації вакансій.

Snagajob

Snagajob

snagajob.com

Snagajob - це безкоштовний додаток для пошуку тимчасових та часткових робочих місць, що спрощує подачу заявок і управління графіками роботи.

InfoJobs

InfoJobs

infojobs.net

InfoJobs - платформа для пошуку роботи в Іспанії, що дозволяє користувачам шукати та подавати заявки на вакансії за різними критеріями.

Built In

Built In

builtin.com

Вбудована - це онлайн-платформа для пошуку роботи в стартапах та технологічних компаніях, а також новин і подій у технологічній сфері.

talent.io

talent.io

talent.io

Talent.io - це платформа для з'єднання кваліфікованих технічних спеціалістів з роботодавцями в Європі, яка підтримує працевлаштування на постійній або фріланс основі.

Idealist

Idealist

idealist.org

Idealist - платформа для пошуку роботи та волонтерства в некомерційному секторі, що з'єднує користувачів із можливостями соціального впливу.

PowerToFly

PowerToFly

powertofly.com

Powertofly - це платформа для пошуку роботи, що з'єднує професіоналів з вакансіями, надаючи можливості для нетворкінгу та підвищення кваліфікації.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.

Dr. Job

Dr. Job

drjobpro.com

Dr.Job - це портал для пошуку роботи, який об'єднує шукачів роботи та роботодавців, пропонуючи різноманітні сервіси для обох сторін.

GrabJobs

GrabJobs

grabjobs.co

GrabJobs - це додаток для пошуку вакансій на неповний та повний робочий день у різних галузях в Сінгапурі, Індонезії, Австралії, Малайзії, Філіппінах та Таїланді.

Crypto Jobs List

Crypto Jobs List

cryptojobslist.com

Crypto Jobs List - платформа для пошуку та розміщення вакансій у сфері криптовалют, Web3 та блокчейн, з регулярним оновленням списків.

Zippia

Zippia

zippia.com

Zippia - платформа для пошуку роботи, яка допомагає користувачам досліджувати кар’єрні шлях, отримувати рекомендації та розуміти ринок праці.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

The Ladders

The Ladders

theladders.com

Сходи - це платформа для пошуку високооплачуваної роботи для професіоналів, що забезпечує конфіденційність та ефективність у процесі подачі заявок.

Loopcv

Loopcv

loopcv.pro

Loopcv автоматизує подачу заявок на роботу, допомагає користувачам завантажувати резюме та налаштовувати пошук роботи, підвищуючи кількість інтерв'ю.

Jobsora

Jobsora

jobsora.com

Jobsora - платформа для пошуку роботи, яка агрегує вакансії з різних джерел по всій країні, спрощуючи процес працевлаштування.

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