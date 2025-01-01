Альтернативи - Jetpack

ManageWP

ManageWP

managewp.com

ManageWP Orion — інструмент для управління декількома сайтами WordPress, що автоматизує резервні копії, оновлення та перевірки безпеки.

WP Engine

WP Engine

wpengine.com

WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.

Modular DS

Modular DS

modulards.com

Модульна DS - додаток для управління кількома сайтами WordPress з однієї платформи, автоматизуючи технічне обслуговування та покращуючи ефективність роботи.

WPMU DEV

WPMU DEV

wpmudev.com

WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.

CommandWP

CommandWP

commandwp.com

CommandWP - інструмент для агентств, що спрощує управління сайтами WordPress через командний рядок, автоматизуючи адміністративні завдання.

WP Remote

WP Remote

wpremote.com

WP Remote – веб-додаток для управління сайтами WordPress, що дозволяє легко оновлювати компоненти, проводити резервні копії та моніторити продуктивність.

WP Umbrella

WP Umbrella

wp-umbrella.com

WP Umbrella - це інструмент для управління кількома сайтами WordPress, який спрощує оновлення, моніторинг продуктивності та резервне копіювання.

mySites.guru

mySites.guru

mysites.guru

mySites.guru дозволяє ефективно керувати кількома сайтами на WordPress та Joomla, об'єднуючи аудити, моніторинг та безпеку в одному інформаційному дашборді.

PrettyWP

PrettyWP

prettywp.com

PrettyWP - це платформа для управління сайтами WordPress, що спрощує їх створення, управління та оптимізацію для користувачів і бізнесу.

FlyWP

FlyWP

flywp.com

FlyWP - панель керування серверами для WordPress на базі Docker. Полегшує управління серверами на хмарних платформах та покращує продуктивність сайтів.

SolidWP

SolidWP

solidwp.com

SolidWP — це платформа для покращення безпеки та управління WordPress-сайтами, пропонуючи захист, резервні копії та централізовану адмінпанель.

Glow

Glow

getglow.io

Glow – це інструмент для управління обслуговуванням WordPress, що покращує комунікацію, демонструє цінність послуг і автоматизує процеси для підвищення ефективності.

Raidboxes

Raidboxes

raidboxes.io

Raidboxes - хостинг для WordPress, що забезпечує швидкість, безпеку і відповідність GDPR, включаючи автоматичні резервні копії та підтримку клієнтів 365 днів на рік.

Pressidium

Pressidium

pressidium.com

Pressidium пропонує керований хостинг для WordPress, орієнтуючись на швидкість, безпеку та масштабованість, забезпечуючи підтримку експертів цілодобово.

Siterack

Siterack

siterack.app

Siterack дозволяє управляти всіма сайтами WordPress з одного інтерфейсу, забезпечуючи централізоване управління плагінами та користувачами.

Rocon

Rocon

roconpaas.com

Rocon управляє вашим WordPress-сайтом, забезпечуючи безпеку, надійність, простоту масштабування і цілодобову підтримку.

SpinupWP

SpinupWP

spinupwp.com

SpinupWP - це хмарна панель керування для WordPress, що спрощує управління сайтами, забезпечує високу продуктивність та легкість використання.

Blazers

Blazers

blazers.io

Blazers - це програма для управління цифровими послугами, що спрощує доступ та контроль над онлайн-діяльністю користувачів.

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