Альтернативи - Jetpack

ManageWP
managewp.com
ManageWP Orion — інструмент для управління декількома сайтами WordPress, що автоматизує резервні копії, оновлення та перевірки безпеки.
WP Engine
wpengine.com
WP Engine — це керована хостингова платформа для WordPress, що забезпечує оптимізацію продуктивності, безпеки та підтримку для веб-сайтів.
Modular DS
modulards.com
Модульна DS - додаток для управління кількома сайтами WordPress з однієї платформи, автоматизуючи технічне обслуговування та покращуючи ефективність роботи.
WPMU DEV
wpmudev.com
WPMU DEV - це платформа для управління кількома сайтами WordPress, що надає інструменти для оптимізації, хостингу та технічної підтримки.
CommandWP
commandwp.com
CommandWP - інструмент для агентств, що спрощує управління сайтами WordPress через командний рядок, автоматизуючи адміністративні завдання.
WP Remote
wpremote.com
WP Remote – веб-додаток для управління сайтами WordPress, що дозволяє легко оновлювати компоненти, проводити резервні копії та моніторити продуктивність.
WP Umbrella
wp-umbrella.com
WP Umbrella - це інструмент для управління кількома сайтами WordPress, який спрощує оновлення, моніторинг продуктивності та резервне копіювання.
mySites.guru
mysites.guru
mySites.guru дозволяє ефективно керувати кількома сайтами на WordPress та Joomla, об'єднуючи аудити, моніторинг та безпеку в одному інформаційному дашборді.
PrettyWP
prettywp.com
PrettyWP - це платформа для управління сайтами WordPress, що спрощує їх створення, управління та оптимізацію для користувачів і бізнесу.
FlyWP
flywp.com
FlyWP - панель керування серверами для WordPress на базі Docker. Полегшує управління серверами на хмарних платформах та покращує продуктивність сайтів.
SolidWP
solidwp.com
SolidWP — це платформа для покращення безпеки та управління WordPress-сайтами, пропонуючи захист, резервні копії та централізовану адмінпанель.
Glow
getglow.io
Glow – це інструмент для управління обслуговуванням WordPress, що покращує комунікацію, демонструє цінність послуг і автоматизує процеси для підвищення ефективності.
Raidboxes
raidboxes.io
Raidboxes - хостинг для WordPress, що забезпечує швидкість, безпеку і відповідність GDPR, включаючи автоматичні резервні копії та підтримку клієнтів 365 днів на рік.
Pressidium
pressidium.com
Pressidium пропонує керований хостинг для WordPress, орієнтуючись на швидкість, безпеку та масштабованість, забезпечуючи підтримку експертів цілодобово.
Siterack
siterack.app
Siterack дозволяє управляти всіма сайтами WordPress з одного інтерфейсу, забезпечуючи централізоване управління плагінами та користувачами.
Rocon
roconpaas.com
Rocon управляє вашим WordPress-сайтом, забезпечуючи безпеку, надійність, простоту масштабування і цілодобову підтримку.
SpinupWP
spinupwp.com
SpinupWP - це хмарна панель керування для WordPress, що спрощує управління сайтами, забезпечує високу продуктивність та легкість використання.
Blazers
blazers.io
Blazers - це програма для управління цифровими послугами, що спрощує доступ та контроль над онлайн-діяльністю користувачів.
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