Альтернативи - its learning

Google Classroom
edu.google.com
Google Classroom - безкоштовна платформа для навчання, що спрощує створення, розподіл та оцінку завдань між вчителями та учнями.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
D2L Brightspace
d2l.com
D2L Brightspace - платформа для управління навчанням, що підтримує індивідуалізацію навчального досвіду для учнів всіх вікових груп і професій.
Open LMS
openlms.net
Open LMS - налаштована система управління навчанням, що підтримує створення, управління і надання навчального контенту для різних освітніх потреб.
TalentLMS
talentlms.com
TalentLMS — це хмарна система управління навчанням, що дозволяє організаціям створювати та управляти програмами онлайн-навчання з можливістю персоналізації.
Showbie
showbie.com
Showbie - це платформа для вчителів, яка полегшує управління класом, розподіл завдань та надання відгуків учням через різні пристрої.
LearnDash
learndash.com
LearnDash – це система управління навчанням для WordPress, що дозволяє створювати та продавати онлайн-курси з простим інтерфейсом.
360Learning
360learning.com
360Learning – це LMS для спільного навчання, що допомагає компаніям навчати працівників, клієнтів та партнерів завдяки експертам організації.
LearnWorlds
learnworlds.com
LearnWorlds – це платформа для створення, управління та продажу онлайн-курсів з інтерактивними функціями та аналітикою для навчання.
edunation
edu-nation.net
Edunation - освітній додаток для K-12, що забезпечує доступ до навчального контенту, спілкування та управління навчанням для учнів, вчителів і батьків.
Classe365
classe365.com
Classe365 - це програмне забезпечення для управління освітніми установами, що спрощує адміністрування, навчання та взаємодію з студентами.
WISE
wise.live
WISE - платформа для онлайн-навчання та репетиторства, яка автоматизує планування, нагадування та чеками, з можливістю управління навчальними сеансами.
OpenLearning
openlearning.com
OpenLearning — платформа для онлайн-навчання, що підтримує створення курси, спільну роботу викладачів та студентів з різними форматами контенту.
ProProfs
proprofs.com
ProProfs - це платформа для створення навчальних матеріалів, опитувань і тестів, що допомагає покращити навчання та підтримку клієнтів.
Docebo
docebo.com
Docebo — хмарна платформа управління навчанням, що дозволяє створювати, виконувати та відстежувати навчальні програми для працівників, клієнтів і партнерів.
WeSchool
edu.weschool.com
WeSchool - платформа для навчання, яка допомагає командам створювати й управляти курсами, підтримуючи залучення учнів та аналітику навчання.
Blackbaud
blackbaud.com
Blackbaud – це CRM-рішення для некомерційного сектора, яке допомагає організаціям збирати кошти, керувати подіями та грантами.
CYPHER LEARNING
cypherlearning.com
Cypher Learning - це система управління навчанням, що полегшує організацію навчальних процесів, підтримує інтеграцію з інструментами та автоматизує адміністративні завдання.
LearnUpon
learnupon.com
LearnUpon - це система управління навчанням, що дозволяє створювати та впроваджувати навчальні програми для підприємств, партнерів і клієнтів.
Otus
otus.com
Otus - це платформа для управління навчанням, оцінюванням та даними, що інтегрує інструменти для вчителів, учнів і адміністраторів.
Qintil
qintil.com
Qintil – це програма для легкого управління набором персоналу, навчання та розподілу робочих змін для компаній та агентств працевлаштування.
WizIQ
wiziq.com
WizIQ - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє проводити живі заняття та створювати асинхронні курси з підтримкою відео та інтерактивних інструментів.
Hāpara
hapara.com
Hāpara – програмне забезпечення для управління навчанням у школах, яке інтегрується з Google Workspace для підтримки викладачів і студентів.
Claned
claned.com
Claned - це навчальна платформа, яка підтримує персоналізоване та інтерактивне навчання, пропонуючи структуру для створення курсів та моніторингу прогресу учнів.
DrivEd
drived.space
DrivEd - це сучасна система управління навчанням, що використовує гейміфікацію та соціальну взаємодію для підтримки навчання різних вікових груп.
Teachfloor
teachfloor.com
Teachfloor - це платформа для соціального навчання, що дозволяє створювати неформальні тренінги та покращувати залучення учнів через інтерактивні функції.
BrainCert
braincert.com
BrainCert - це платформа для онлайн-навчання, що дозволяє створювати, продавати курси, проводити оцінювання та навчальні заняття в реальному часі.
JoomlaLMS
joomlms.com
JoomLMS - це система управління навчанням, яка інтегрується з Joomla, дозволяючи створювати та керувати курсами, відстежувати прогрес учнів та керувати навчальними матеріалами.
Auzmor Learn
auzmor.com
Auzmor Learn - це рішення для управління навчанням, яке спрощує призначення навчання та відстеження прогресу працівників.
Grido
grido.io
Grido - система управління навчанням, що покращує комунікацію між школами, вчителями і учнями, знижуючи адміністративні витрати та підвищуючи ефективність навчання.
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