Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «iQIYI» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

iQiyi (爱奇艺,愛奇藝) — це провідний у світі веб-сайт потокового передавання фільмів і відео, який пропонує послуги OTT, зокрема різноманітні телесеріали, фільми, шоу, анімацію та інший якісний вміст. Наш чудовий контент і послуги дозволяють дивитися досхочу в будь-який час і в будь-якому місці.

Вебсайт: iq.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «iQIYI». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.