Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Integromat» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Integromat — це простий у використанні потужний інструмент з унікальними функціями для автоматизації ручних процесів. Підключайте свої улюблені програми, служби та пристрої один до одного, не маючи навичок програмування.

Вебсайт: integromat.com

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