Альтернативи - Instahyre

Upwork
upwork.com
Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
HireVue
hirevue.com
HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Metaview
metaview.ai
Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.
Jobscan
jobscan.co
Jobscan допомагає оптимізувати резюме та супровідні листи для покращення відповідності вимогам роботодавців та підвищення шансів на отримання інтерв'ю.
Superset
joinsuperset.com
Superset автоматизує процес набору в університетах, допомагає роботодавцям знайти молоді таланти та надає студентам рівний доступ до можливостей.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.
Sage HR
sage.hr
Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.
Careerflow
careerflow.ai
Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.
BetterUp
betterup.com
BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.
Rytfit.ai
rytfit.ai
Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.
InterviewAI
interviewai.io
InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.
Webbtree
webbtree.com
Webbtree - інструмент для пошуку публічно доступних даних, що надає доступ до понад 500 мільйонів кандидатів з різних платформ через розширення для Chrome.
Queros
app.qureos.com
Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.
SeekOut
seekout.com
SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.
Jobcase
jobcase.com
Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.
Loxo
loxo.co
Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.
Prosple
prosple.com
Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.
Gem
gem.com
Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.
Hireflow
hireflow.com
Hireflow автоматизує набір персоналу, надсилаючи електронні листи кандидатам і спрощуючи процеси відбору.
Atomic Hire
atomichire.com
Atomic Hire - платформа для організації та покращення процесу найму, що спрощує управління кандидатами та автоматизує підбори.
hireEZ
hireez.com
Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.
Snaphunt
snaphunt.com
Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.
Giig Hire
giighire.com
Giig Hire - безкоштовна платформа для рекрутерів, яка дозволяє управляти процесами найму, відстежувати кандидатів та створювати вебсайти з вакансіями.
Oorwin
oorwin.com
Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.
Harver
harver.com
Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.
Phenom
phenom.com
Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.
Niceboard
niceboard.co
Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.
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