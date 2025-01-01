Альтернативи - Instahyre

Upwork

Upwork

upwork.com

Upwork - онлайн-платформа, що з'єднує фрілансерів та клієнтів для виконання проектів у різних галузях по всьому світу.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

HireVue

HireVue

hirevue.com

HireVue - платформа для найму, що пропонує відеоінтерв'ю, оцінки, інструменти рекрутингу та чат-боти для автоматизації процесу підбору персоналу.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

Jobscan

Jobscan

jobscan.co

Jobscan допомагає оптимізувати резюме та супровідні листи для покращення відповідності вимогам роботодавців та підвищення шансів на отримання інтерв'ю.

Superset

Superset

joinsuperset.com

Superset автоматизує процес набору в університетах, допомагає роботодавцям знайти молоді таланти та надає студентам рівний доступ до можливостей.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.

Sage HR

Sage HR

sage.hr

Sage HR - це хмарна платформа для управління HR, що пропонує систему контролю відвідуваності, управління ефективністю та підбору персоналу.

Careerflow

Careerflow

careerflow.ai

Careerflow - це платформа для пошуку роботи, яка пропонує безкоштовні інструменти для спрощення процесу пошуку і управління вакансіями.

BetterUp

BetterUp

betterup.com

BetterUp - платформа для коучингу, що поєднує технології AI та людський підхід для підтримки особистісного та професійного розвитку.

Rytfit.ai

Rytfit.ai

rytfit.ai

Rytfit.ai - платформа управління кадрами, яка спрощує процеси найму, розвитку талантів та моніторингу цілей в організаціях.

InterviewAI

InterviewAI

interviewai.io

InterviewAI - це додаток, який генерує персоналізовані запитання для співбесід у реальному часі, спрощуючи процес найму.

Webbtree

Webbtree

webbtree.com

Webbtree - інструмент для пошуку публічно доступних даних, що надає доступ до понад 500 мільйонів кандидатів з різних платформ через розширення для Chrome.

Queros

Queros

app.qureos.com

Queros - це інструмент для генерації описів вакансій, що допомагає створити професійні публікації, відповідно до вимог та стилю компанії.

SeekOut

SeekOut

seekout.com

SeekOut - платформа для підбору, управління та аналізу талантів, яка допомагає організаціям наймати і розвивати персонал, використовуючи дані про співробітників.

Jobcase

Jobcase

jobcase.com

Jobcase - онлайн-спільнота для шукачів роботи, що надає ресурси для оптимізації резюме та допомагає знаходити можливості працевлаштування.

Loxo

Loxo

loxo.co

Loxo - платформа для управління процесом підбору персоналу, інтегрує ATS, CRM та AI-інструменти для покращення найму.

Prosple

Prosple

prosple.com

Prosple - платформа, що з'єднує випускників з можливостями роботи та стажування, пропонуючи інформацію про різні вакансії та переваги компаній.

Gem

Gem

gem.com

Gem - це платформа для рекрутингу з підтримкою ШІ, яка допомагає з підбором кадрів, управлінням даними та аналітикою, використовувана більш ніж 1000 компаніями.

Hireflow

Hireflow

hireflow.com

Hireflow автоматизує набір персоналу, надсилаючи електронні листи кандидатам і спрощуючи процеси відбору.

Atomic Hire

Atomic Hire

atomichire.com

Atomic Hire - платформа для організації та покращення процесу найму, що спрощує управління кандидатами та автоматизує підбори.

hireEZ

hireEZ

hireez.com

Hireez – платформа для автоматизованого набору персоналу, що використовує AI для пошуку кандидатів та управління рекрутингом через різні онлайн-ресурси.

Snaphunt

Snaphunt

snaphunt.com

Snaphunt - платформа для найму, яка допомагає компаніям знайти та залучити таланти через автоматизацію процесу підбору кандидатів.

Giig Hire

Giig Hire

giighire.com

Giig Hire - безкоштовна платформа для рекрутерів, яка дозволяє управляти процесами найму, відстежувати кандидатів та створювати вебсайти з вакансіями.

Oorwin

Oorwin

oorwin.com

Oorwin - це платформа для управління відносинами з клієнтами, відбору кандидатів та управління людськими ресурсами, що покращує процеси набору та аналізу даних.

Harver

Harver

harver.com

Harver- це платформа для оцінювання кандидатів, що автоматизує процес найму, пропонуючи різноманітні тести, відеоінтерв'ю та анкетування для зменшення упередженості.

Phenom

Phenom

phenom.com

Phenom - платформа управління талантами, що за допомогою AI допомагає кандидатам, працівникам і рекрутерам з процесами найму та розвитку навичок.

Niceboard

Niceboard

niceboard.co

Niceboard - це зручна платформа для створення та управління дошками вакансій, що полегшує публікацію і пошук роботи.

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