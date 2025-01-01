Альтернативи - Infisical

1Password

1Password

1password.com

1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.

Keeper

Keeper

keepersecurity.com

Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.

Doppler

Doppler

doppler.com

Доплера - платформа для управління таємницями, що спрощує контроль конфіденційної інформації для команд у різних середовищах.

Cyqur

Cyqur

cyqur.com

Cyqur — це безпечне рішення для шифрування та розподілу конфіденційних даних без їх зберігання, зокрема паролів та криптовалютних сид-фраз.

Akeyless

Akeyless

akeyless.io

Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.

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