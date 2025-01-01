Альтернативи - Infisical

1Password
1password.com
1Password - це менеджер паролів для зберігання облікових даних, кредитних карток та документації з безпекою та зручною організацією на різних пристроях.
Keeper
keepersecurity.com
Keeper - це платформа для управління паролями, яка забезпечує зберігання та захист конфіденційної інформації на всіх пристроях.
Doppler
doppler.com
Доплера - платформа для управління таємницями, що спрощує контроль конфіденційної інформації для команд у різних середовищах.
Cyqur
cyqur.com
Cyqur — це безпечне рішення для шифрування та розподілу конфіденційних даних без їх зберігання, зокрема паролів та криптовалютних сид-фраз.
Akeyless
akeyless.io
Akeyless - це рішення для управління обліковими даними, сертифікатами та ключами в хмарі, яке автоматизує їх безпечне зберігання та доступ.
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