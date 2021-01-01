Альтернативи - InboxAlly
Mailchimp
mailchimp.com
Mailchimp — це американська платформа автоматизації маркетингу та служба електронного маркетингу. Платформа є комерційною назвою її оператора, Rocket Science Group, американської компанії, заснованої в 2001 році Беном Честнатом і Марком Армстронгом, а Ден Курзіус приєднався пізніше. «Mailchimp, назв...
Brevo
brevo.com
Brevo (раніше Sendinblue) допомагає розвивати ваш бізнес. Будуйте стосунки з клієнтами за допомогою електронної пошти, SMS, чату тощо. Використовуйте необхідні інструменти, коли вони вам потрібні. Спробуйте безкоштовно.
Constant Contact
constantcontact.com
Constant Contact, Inc. – це онлайн-маркетингова компанія зі штаб-квартирою в Волтемі, штат Массачусетс, з додатковими офісами в Лавленді, штат Колорадо; і Нью-Йорк, Нью-Йорк. Компанію було засновано в 1995 році та пізніше продано Endurance International у 2015 році.
MailerLite
mailerlite.com
Створюйте просунуті маркетингові кампанії електронною поштою з такими функціями, як автоматизація, цільові сторінки та опитування. Отримайте безкоштовний доступ до преміум-функцій за допомогою 14-денної пробної версії!
SendGrid
sendgrid.com
SendGrid (також відома як Twilio SendGrid) – це платформа для спілкування з клієнтами для трансакційної та маркетингової електронної пошти в Денвері, штат Колорадо. Компанію заснували Айзек Салдана, Хосе Лопес і Тім Дженкінс у 2009 році та інкубували через програму акселератора Techstars. Станом на...
Mailtrap
mailtrap.io
Перевірте та налагодьте зразки електронної пошти, перш ніж доставити їх своїм клієнтам.
SendPulse
sendpulse.com
Автоматизуйте свій маркетинг і об’єднайте всі канали доставки на одній платформі: електронна пошта, веб-повідомлення, SMS, Viber. © 2021
Campaign Monitor
createsend.com
Досягніть результатів за допомогою незабутнього електронного маркетингу. Зв’язатися зі своєю аудиторією ніколи не було простіше за допомогою простих інструментів електронного маркетингу та автоматизації Campaign Monitor.
Emma
myemma.com
Легкий, працювати з вами, по суті ваш найкращий друг маркетинг електронною поштою. Найкращі друзі полегшують стосунки. Вони підбадьорюють вас і з’являються у важкі часи. І саме це робить Емма — для вашої електронної пошти.
Zoho ZeptoMail
zoho.com
Трансакційна служба електронної пошти: гарантована миттєва доставка Ваші транзакційні електронні листи містять важливу інформацію. ZeptoMail — це надійна та безпечна служба, яка миттєво доставляє ці важливі електронні листи. Завдяки високій швидкості доставки та чудовому розміщенню папки "Вхідні" Z...
OpenText
opentext.com
OpenText Corporation (також пишеться як opentext) — це канадська компанія, яка розробляє та продає програмне забезпечення для управління корпоративною інформацією (EIM). OpenText зі штаб-квартирою у Ватерлоо, Онтаріо, Канада, є найбільшою канадською компанією програмного забезпечення станом на 2014 ...
SparkPost
sparkpost.com
Перша в світі платформа інтелектуальної електронної пошти з прогнозуванням, яка допомагає брендам передбачати та оптимізувати роботу електронної пошти з безпрецедентною видимістю даних.
Litmus
litmus.com
Litmus допомагає маркетологам електронної пошти працювати ефективніше, виявляти дорогі помилки та прискорювати ефективність кампаній.
Levitate
levitate.ai
Наша платформа Happiness Platform поєднує автентичні інструменти спілкування, відданих спеціалістів із досягнення успіху та штучний інтелект, щоб допомогти вам побудувати тривалі стосунки.
mails.ai
mails.ai
Масштабований охоплення з необмеженою кількістю облікових записів електронної пошти. Mails.ai допомагає вам запускати інтелектуальні автоматизовані кампанії електронної пошти, керовані ШІ, для розвитку вашого бізнесу.
MailReach
mailreach.co
Служба розігріву електронної пошти №1, яка запобігає потраплянню спаму. Зустрічайте MailReach, службу розігріву електронної пошти, яка покращує репутацію вашої електронної пошти, створюючи позитивну та реалістичну взаємодію з вашими електронними листами на автопілоті.
Warmup Inbox
warmupinbox.com
Припиніть надсилати холодні листи в спам. Warmup Inbox — це служба розігріву електронної пошти, яка автоматично покращує вашу репутацію надсилання електронної пошти через нашу мережу вхідних скриньок, які взаємодіють між собою.
Bouncer
usebouncer.com
Служба перевірки та підтвердження електронної пошти з класними техніками та справді турботливими людьми. Найпростіший у використанні, але найпотужніший.
MailUp
mailup.com
MailUp — це повне рішення для доставки електронної пошти та SMS, яке поєднує в собі потужні інструменти електронного маркетингу з ретрансляцією SMTP і плагінами для систем електронної комерції, CRM і CMS.
dotdigital
dotdigital.com
Подивіться, як універсальна платформа від dotdigital дозволяє створювати автоматизовані маркетингові засоби для залучення ваших контактів за допомогою електронної пошти, SMS, соціальних мереж, push-повідомлень і цільових сторінок.
Bento
bentonow.com
Bento — це потужна платформа автоматизації обміну повідомленнями, створена для онлайн-бізнесу, яка включає потужну автоматизацію електронної пошти та SMS-маркетингу.
Interseller
interseller.io
Interseller допомагає рекрутерам знаходити кандидатів і налагоджувати контакти, знаходячи їхні електронні листи та надсилаючи послідовності електронних листів.
MediaHQ
mediahq.com
MediaHQ змінить ваші відносини зі ЗМІ. В одному місці ви можете створювати списки ЗМІ, розповсюджувати прес-релізи, презентувати свою історію та читати звіти про прес-релізи. Це робить обмін новинами миттєвим і безпроблемним.
Upland Adestra
uplandsoftware.com
Програмне забезпечення для автоматизації електронної пошти, яке надихає на взаємодію. Залучайте свою аудиторію електронною поштою персоналізованим вмістом, який стимулює конверсії. Upland Adestra є провідним світовим постачальником маркетингової електронної пошти від першої особи та маркетингових ...
Maildroppa
maildroppa.com
Простий маркетинг електронною поштою для зайнятих засновників. Maildroppa — це простий у освоєнні інструмент для стартапів, які створюють щось нове. Це найпростіший спосіб зв’язатися зі своєю аудиторією та розвиватися разом із нею.
Emercury
emercury.net
Перетворіть більше потенційних клієнтів електронною поштою на клієнтів Відкрийте для себе маркетингову платформу електронної пошти, яку використовують маркетологи для охоплення, конверсії та утримання своїх клієнтів.
Warmbase
warmbase.io
Warmbase is an email warm up tool. It helps your emails to get warmed up before you reach out to your prospects inbox. Once your email is warmed up, you are ready to land your prospect’s inbox instead of their spam folder. Warmbase saves your time, energy and efforts increasing your email deliverabi...
GoCustomer
gocustomer.ai
Redefining Customer Engagement with Hyper-Personalized Emails. Propel your marketing with our unique AI blend for customer acquisition, retention, and beyond.
InboxIgniter
inboxigniter.com
InboxIgniter.com is a revolutionary email warmup tool. You can simply connect your mailbox you want to run outreach campaigns with and the tool will take care of everything by itself. Inboxigniter is an AI-powered email warmup tool that works by taking care of industries, business niches, languages ...
SendPost
sendpost.io
Email API + SMTP Relay We provide developers, businesses and ESPs with tools, expertise and support needed to reliably deliver, measure and optimise emails so they reach your customers' inboxes on time, every time.
Inboxroad
inboxroad.com
Connect to the Inboxroad SMTP server and get the best delivery with the help of dedicated experts. Inboxroad offers monitoring and personal deliverability advice, helping you get the most out of your email marketing and transactional email activities.
EmailLabs
emaillabs.io
EmailLabs was created for those who have a system that generates e-mails. Whether you have a store, billing, accounting, CRM, ERP, CMS or a dedicated Marketing Automation system - EmailLabs will increase the deliverability of your e-mails. ✅ Thanks to simple SMTP integration, the service is ready to...
Unspam
unspam.email
Unspam.email is an online spam tester tool for emails. Improve your deliverability with the free email tester. The service analyzes the main aspects of an email and returns a spam score and predicts results with a AI heat map of your email newsletter.
SendClean
sendclean.com
SendClean is an intelligent email delivery platform packed with all the tools and features to help businesses achieve their marketing and sales goals in the most simplified manner.
MailCharts
mailcharts.com
MailCharts is a competitor email monitoring tool to understand how often they discount, when they email, and how they segment emails.
MailChannels
mailchannels.com
Ensure your customers’ emails are always delivered. Our Email Delivery Platform prevents server blocklisting and proactively detects email security issues.
Infobip
infobip.com
Infobip Email API is an email-sending infrastructure that instantly delivers a high volume of emails over SMTP, or HTTP API. Helps to provide an excellent customer experience with emails delivered without delays, increasing revenue by maximizing deliverability. Support all formats of transactional o...
Mailazy
mailazy.com
Mailazy is a Transactional Email Platform that satisfies the requirement for use cases like Reset Password Emails, OTP Emails, Welcome Emails, and so on. The Mailazy platform helps you to send transactional emails seamlessly and track email deliverability. Mailazy enables your applications to send m...
Nicesender
nicesender.com
Email marketing platform. Automate and integrate via API. Use prepared templates and a powerful constructor for simple email template layout.
MailMonitor
mailmonitor.com
From inbox placement and blocklist monitoring to email campaign performance analytics, MailMonitor’s has every essential tool you need to optimize your email marketing campaigns and ensure you’re always following email marketing best practices. MailMonitor is your technology partner that you always ...
mailivery
mailivery.io
Mailivery makes sure your sales emails land in your prospects' inboxes more often. We send AI-generated emails to our inboxes, then take them out of spam, mark them as trusted, and respond back to you. Your reputation increases and you make more sales.
Inboxy
inboxy.io
Land emails in the inbox effortlessly so you can close more deals. The only inbox warm-up solution that utilizes a private network of headless browsers and AI to guarantee better deliverability. Our IP Warm Up service offers several distinct benefits that separate us from other market solutions. Hea...
Inbox Monster
inboxmonster.com
Inbox Monster’s email deliverability and threat monitoring platform allows you to see beyond surface-level metrics. An incredible depth of action-ready visualizations and insights are bolstered by a proactive professional services team. Essentials for the next generation of data-driven email markete...
Leadspicker
leadspicker.com
Leadspicker: The Ultimate SaaS Platform for Lead Prospecting & Email Outreach Elevate your business prospecting game with Leadspicker – a groundbreaking SaaS solution designed specifically for results-driven marketers and sales professionals. With Leadspicker, you no longer have to juggle multiple t...
Seventh Sense
theseventhsense.com
Seventh Sense is a sales and marketing software that allows Sales and marketing professionals generate data about their prospective and existing customers every day to analyze that data to increase sales, increase marketing engagement and brand awareness, minimize bad customer experiences and lost r...
Folderly
folderly.com
Folderly is an Email Deliverability solution that offers a comprehensive approach to ensuring flawless email deliverability. Locate, solve, and prevent email deliverability pitfalls, and ensure your emails reach the Inbox folder. Never again let your emails be part of the 51% of all business emails ...
Magnews
magnews.it
Magnews — це комплексне рішення для керування процесом клієнта та підвищення цінності клієнта, від загального визначення стратегії до окремих заходів і виконання кампанії, що переходить від дизайну шляху до безперервного циклу вимірювання та вдосконалення. Magnews дає змогу командам маркетингу та пр...
TrulyInbox
trulyinbox.com
TrulyInbox — це інструмент для розігріву електронної пошти, який допомагає компаніям покращити репутацію своїх відправників і збільшити ймовірність того, що їхні електронні листи потраплять у папку "Вхідні". Він працює, взаємодіючи з вашою папкою "Вхідні" у людський спосіб, наприклад надсилаючи й от...
SocketLabs
socketlabs.com
Електронна пошта – це те, що ми робимо. Забезпечення доставки ваших повідомлень є нашим головним пріоритетом. І надзвичайне обслуговування — наша обіцянка. Ми витратили понад 15 років, вдосконалюючи мистецтво та науку легкої та надійної доставки вашої електронної пошти. Незалежно від розміру чи скла...
Allegrow
allegrow.co
Allegrow оптимізує репутацію вашого відправника та розташування папки "Вхідні". Якщо Allegrow працює разом із вашою системою автоматизації маркетингу/залучення до продажів, ви можете збільшити відсоток надісланих вами електронних листів, які надходять до пріоритетної папки "Вхідні", а не до папки зі...
Kasplo
kasplo.com
Програмне забезпечення для маркетингу електронною поштою Kasplo створено для оптимальної продуктивності та масштабованості. Відчуйте ефективне утримання клієнтів, життєвий цикл і конверсії.
Netcore Cloud
netcorecloud.com
Платформа Netcore Cloud Customer Engagement & Experience (раніше відома як Netcore Smartech) — це універсальна платформа для зростання, яка дає змогу маркетологам, менеджерам із розвитку та менеджерам із продуктів вести ефективні розмови з клієнтами через різні точки взаємодії. Завдяки потужності AI...
Emarsys
emarsys.com
Emarsys, тепер компанія SAP, надає лідерам цифрового маркетингу та власникам бізнесу єдину багатоканальну платформу для залучення клієнтів, створену для прискорення бізнес-результатів. Швидко узгоджуючи бажані бізнес-результати з перевіреними багатоканальними стратегіями залучення клієнтів — краудсо...
Pipl.ai
pipl.ai
Масштабна холодна розповсюдження на основі AI Ви надсилаєте холодну аутрич? Якщо так - продовжуйте читати. Якщо ви схожі на нас, ви, мабуть, не задоволені поточними інструментами автоматизації холодної роботи. Занадто дорого. Багато ручної роботи. Погана доставка. Ми маємо місію змінити це. Ось що м...
Salesforge
salesforge.ai
Попрощайтеся з шаблонами холодної електронної пошти та привітайтеся з програмною холодною електронною поштою! Salesforge — це універсальний супердодаток для здійснення продажів, який дає кожній команді продажів найвищу ймовірність досягти мети, вирішуючи потребу в персоналізації холодної електронної...
Reoon
reoon.com
Підвищення ефективності бізнесу шляхом автоматизації ручних завдань. Reoon пропонує найкращі програмні рішення та професійні інструменти для підтримки вашого бізнесу.
SMTP.com
smtp.com
SMTP.com — це рішення для доставки та ретрансляції електронної пошти преміум-класу, яке дозволяє без зусиль надсилати та відстежувати велику кількість електронних листів.
Warmy
warmy.io
Автоматичний універсальний інструмент для доставки електронної пошти, щоб зробити ваш канал електронної пошти надійним. Поштові скриньки готові до маркетингових кампаній електронною поштою з найвищою можливістю доставки електронної пошти, використовуючи найсучасніші автоматичні процеси AI.
Nureply
nureply.com
Програмне забезпечення холодної електронної пошти, яке використовує Advanced AI для створення персоналізації електронної пошти за лічені секунди, переписування вмісту та надсилання електронних листів. Створюйте більше продажів і більше доходу з Nureply.
Mailmodo
mailmodo.com
Не отримуєте достатньо конверсій? Скористайтеся цими найкращими ідеями електронної пошти для кожної галузі, щоб залучити, виховати та перетворити потенційних клієнтів на платоспроможних клієнтів.