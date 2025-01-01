Альтернативи - iClassPro

Acuity Scheduling
acuityscheduling.com
Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.
Vagaro
vagaro.com
Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.
WellnessLiving
wellnessliving.com
WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.
Glofox
glofox.com
Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.
WeStrive
westrive.com
WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.
Zen Planner
zenplanner.com
Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.
Momence
momence.com
Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.
Gymflow
gymflow.io
Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.
PerfectGym
perfectgym.com
PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.
TeamUp
goteamup.com
TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.
Fitune
fitune.io
Fitune — це платформа для управління вашим фітнес та велнес бізнесом. Клієнти можуть бронювати і оплачувати послуги, а також отримувати доступ до відео та курсів.
Gymdesk
gymdesk.com
Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.
Jackrabbit
jackrabbitclass.com
Додаток Jackrabbit управляє реєстрацією, платежами та відвідуваністю в сферах гімнастики, музики, танців та дитячого догляду.
Omnify
getomnify.com
Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.
FitBudd
fitbudd.com
FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.
Trainin
trainin.com
Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.
Outcoach
outcoach.io
Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.
Hapana
hapana.com
Hapana - програма для управління фітнес-бізнесом, що пропонує інструменти для росту та залучення клієнтів у клубах і студіях.
Clubworx
clubworx.com
Clubworx - це програма для управління фітнес-бізнесом, що спрощує процеси адміністрування, управління членами та обробку платежів.
Karmasoft
karmasoft.io
Karmasoft - програмне забезпечення для управління студіями йоги та фітнесу. Управляйте членством, оплатою, розкладом занять та маркетингом в онлайн-режимі.
fitDEGREE
fitdegree.com
fitDEGREE - додаток для простого запису на фітнес-класи, спілкування із друзями, бронювання індивідуальних послуг і отримання новин від студії.
Pike13
pike13.com
Pike13 - програмне забезпечення для управління реєстрацією класів, графіками та платежами в спортивних та освітніх установах.
LegitFit
legitfit.com
LegitFit - програмне забезпечення для управління фітнесом, що спрощує адміністрування, управління членством, платежами та бронюваннями для фітнес-професіоналів.
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