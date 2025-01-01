Альтернативи - iClassPro

Acuity Scheduling

Acuity Scheduling

acuityscheduling.com

Acuity Scheduling - це онлайн-платформа для управління зустрічами, що дозволяє автоматизувати бронювання та інтегрувати календарі та платіжні системи.

Vagaro

Vagaro

vagaro.com

Vagaro - це додаток для пошуку салонів, спа та фітнес-професіоналів з можливістю онлайн-бронювання, відгуків та управлінських функцій.

WellnessLiving

WellnessLiving

wellnessliving.com

WellnessLiving - це програмне забезпечення для управління підприємствами у фітнес та оздоровчій індустрії, яке допомагає в бронюванні, платежах та взаємодії з клієнтами.

Glofox

Glofox

glofox.com

Glofox - програмне забезпечення для управління тренажерами і студіями, яке дозволяє планувати заняття, управляти членством та автоматизувати платежі.

WeStrive

WeStrive

westrive.com

WeStrive - програма для персональних тренерів, що містить інструменти для управління клієнтами, відстеження прогресу, харчування та створення програм.

Zen Planner

Zen Planner

zenplanner.com

Zen Planner - це програмне забезпечення для управління фітнес-бізнесом, яке спрощує адміністрування, обробку платежів та комунікацію з членами.

Momence

Momence

momence.com

Momence допомагає автоматизувати процеси обслуговування клієнтів, включаючи бронювання, залучення нових клієнтів та підтримку поточних членів.

Gymflow

Gymflow

gymflow.io

Gymflow - додаток для управління тренажерними залами, що полегшує планування занять, комунікацію і відстеження прогресу користувачів.

PerfectGym

PerfectGym

perfectgym.com

PerfectGym – управлінське програмне забезпечення для фітнес-центрів, що дозволяє відстежувати прогрес, створювати плани тренувань та підтримувати мотивацію користувачів.

TeamUp

TeamUp

goteamup.com

TeamUp — програма для управління сервісами фітнес-студій та тренерів, яка дозволяє зручно контролювати офлайн, онлайн та за запитом послуги.

Fitune

Fitune

fitune.io

Fitune — це платформа для управління вашим фітнес та велнес бізнесом. Клієнти можуть бронювати і оплачувати послуги, а також отримувати доступ до відео та курсів.

Gymdesk

Gymdesk

gymdesk.com

Gymdesk – програмне забезпечення для управління спортзалами, що спрощує управлінські завдання, включаючи членство, платежі та планування класів.

Jackrabbit

Jackrabbit

jackrabbitclass.com

Додаток Jackrabbit управляє реєстрацією, платежами та відвідуваністю в сферах гімнастики, музики, танців та дитячого догляду.

Omnify

Omnify

getomnify.com

Omnify - хмарне рішення для бронювання та планування, що пропонує управління клієнтами, платежами, веб-сайтами та мобільними додатками.

FitBudd

FitBudd

fitbudd.com

FitBudd допомагає фітнес-тренерам створювати власні мобільні додатки, пропонуючи налаштовані тренування, плани харчування та можливості відстеження прогресу для клієнтів.

Trainin

Trainin

trainin.com

Trainin — це програмне забезпечення для спортивних організацій, що автоматизує адміністрування, планування та комунікацію.

Outcoach

Outcoach

outcoach.io

Outcoach – програмне забезпечення для управління класами, яке допомагає планувати заняття, відстежувати відвідуваність, створювати рахунки та централізувати комунікацію.

Hapana

Hapana

hapana.com

Hapana - програма для управління фітнес-бізнесом, що пропонує інструменти для росту та залучення клієнтів у клубах і студіях.

Clubworx

Clubworx

clubworx.com

Clubworx - це програма для управління фітнес-бізнесом, що спрощує процеси адміністрування, управління членами та обробку платежів.

Karmasoft

Karmasoft

karmasoft.io

Karmasoft - програмне забезпечення для управління студіями йоги та фітнесу. Управляйте членством, оплатою, розкладом занять та маркетингом в онлайн-режимі.

fitDEGREE

fitDEGREE

fitdegree.com

fitDEGREE - додаток для простого запису на фітнес-класи, спілкування із друзями, бронювання індивідуальних послуг і отримання новин від студії.

Pike13

Pike13

pike13.com

Pike13 - програмне забезпечення для управління реєстрацією класів, графіками та платежами в спортивних та освітніх установах.

LegitFit

LegitFit

legitfit.com

LegitFit - програмне забезпечення для управління фітнесом, що спрощує адміністрування, управління членством, платежами та бронюваннями для фітнес-професіоналів.

Продукти

Переглянути

Підтримка

Компанія

Юридична інформація

© 2025 WebCatalog, Inc.