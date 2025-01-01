Альтернативи - Hybrid Analysis

VirusTotal
virustotal.com
Virustotal – це онлайн-платформа для аналізу файлів та URL для виявлення шкідливих програм за допомогою різних антивірусних двигунів.
ANY.RUN
any.run
ANY.RUN - це хмарний сервіс для аналізу шкідливого ПЗ, що дозволяє безпечно досліджувати підозрілі файли та URL-адреси.
Threat Zone
threat.zone
Зона загрози - це автоматизований інструмент для аналізу шкідливого ПЗ, що допомагає користувачам ідентифікувати та управляти кіберзагрозами.
DOCGuard
docguard.io
DOCGuard — рішення для кібербезпеки, що виявляє та аналізує шкідливі документи, забезпечуючи безпеку email-ів та файлів в організаціях.
Coro
coro.net
Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.
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