Альтернативи - Hybrid Analysis

VirusTotal

VirusTotal

virustotal.com

Virustotal – це онлайн-платформа для аналізу файлів та URL для виявлення шкідливих програм за допомогою різних антивірусних двигунів.

ANY.RUN

ANY.RUN

any.run

ANY.RUN - це хмарний сервіс для аналізу шкідливого ПЗ, що дозволяє безпечно досліджувати підозрілі файли та URL-адреси.

Threat Zone

Threat Zone

threat.zone

Зона загрози - це автоматизований інструмент для аналізу шкідливого ПЗ, що допомагає користувачам ідентифікувати та управляти кіберзагрозами.

DOCGuard

DOCGuard

docguard.io

DOCGuard — рішення для кібербезпеки, що виявляє та аналізує шкідливі документи, забезпечуючи безпеку email-ів та файлів в організаціях.

Coro

Coro

coro.net

Coro - це платформа кібербезпеки, що забезпечує захист електронної пошти, даних, пристроїв та хмарних додатків за допомогою AI.

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