Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Hozy» у WebCatalog Desktop для Mac, Windows, Linux.

Єдина платформа для незабутньої оренди на відпустку, ресторанів, вражень, подій і розміщення.

Вебсайт: hozy.co

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