Легко керуйте і перемикайтеся між кількома акаунтами й застосунками, не змінюючи браузери.

Запуск застосунків у вікнах без зайвих елементів, але з удосконаленими можливостями.

Покращуйте свою роботу із десктопним застосунком для «Honey» у WebCatalog для Mac, Windows, Linux.

Honey — це розширення для веб-переглядача, яке автоматично знаходить і застосовує коди купонів під час оформлення замовлення одним клацанням миші.

Вебсайт: joinhoney.com

Відмова від відповідальності: платформа WebCatalog не є афілійованою, асоційованою, уповноваженою, визнаною або будь-яким іншим чином офіційно пов'язаною з «Honey». Усі назви продуктів, логотипи та бренди є власністю відповідних правовласників.