Альтернативи - Hivekit

Farmbrite

Farmbrite

farmbrite.com

Farmbrite - програмне забезпечення для управління фермами, яке допомагає фермерам організувати ведення обліку, планування, управління та продажу продукції.

Bushel Farm

Bushel Farm

bushelfarm.com

Bushel Farm - це додаток для організації та управління фермерськими операціями, що дозволяє слідкувати за фінансовими показниками та полевими активностями.

Agroptima

Agroptima

agroptima.com

Agroptima - програма для управління фермерським господарством, що дозволяє записувати операції, планувати завдання та отримувати звіти в режимі реального часу.

Mobble

Mobble

mobble.io

Mobble - додаток для управління фермою, що спрощує облік худоби, управління та комунікацію між фермерами.

eAgronom

eAgronom

eagronom.com

eAgronom — програмне забезпечення для управління фермерським господарством, що допомагає агрономам вести облік, організовувати завдання та аналізувати врожаї.

Aegro

Aegro

aegro.com.br

Aegro - додаток для агровиробників, який об'єднує управління фінансами та інформацією для покращення контролю над процесами на фермі.

AgriWebb

AgriWebb

agriwebb.com

AgriWebb — це додаток для управління тваринництвом, який допомагає фермерам вести облік, моніторити здоров'я худоби та поліпшувати ефективність господарства.

Traction

Traction

tractionag.com

Traction — це хмарне рішення для управління фермою, яке інтегрує бухгалтерські дані з польовими операціями для аналізу фінансів у режимі реального часу.

Agworld

Agworld

agworld.com

Agworld - це платформа управління даними для фермерів, яка дозволяє збирати, аналізувати та ділитися інформацією для покращення співпраці та ефективності в агросекторі.

PickApp

PickApp

pickapp.farm

PickApp — це система, що вимірює продуктивність працівників, підвищує ефективність ферми та якість продукції.

Hectre

Hectre

hectre.com

Hectre – застосунок для цифрового управління садами, що допомагає садівникам оптимізувати операції, вести облік роботи та отримувати дані про врожай.

aydi

aydi

aydi.com

aydi - це SaaS рішення для агросектора, яке забезпечує агрономам реальний моніторинг операцій, підвищує продуктивність та автоматизує адміністративні процеси.

Conservis

Conservis

conservis.ag

Conservis - це платформа для управління фермами, що надає інструменти для збору даних, аналітики та оптимізації сільськогосподарських операцій.

Croptracker

Croptracker

croptracker.com

Croptracker - це додаток для управління фермами, який забезпечує моніторинг, облік та аналіз даних для оптимізації сільськогосподарських процесів.

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