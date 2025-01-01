Альтернативи - Hivekit

Farmbrite
farmbrite.com
Farmbrite - програмне забезпечення для управління фермами, яке допомагає фермерам організувати ведення обліку, планування, управління та продажу продукції.
Bushel Farm
bushelfarm.com
Bushel Farm - це додаток для організації та управління фермерськими операціями, що дозволяє слідкувати за фінансовими показниками та полевими активностями.
Agroptima
agroptima.com
Agroptima - програма для управління фермерським господарством, що дозволяє записувати операції, планувати завдання та отримувати звіти в режимі реального часу.
Mobble
mobble.io
Mobble - додаток для управління фермою, що спрощує облік худоби, управління та комунікацію між фермерами.
eAgronom
eagronom.com
eAgronom — програмне забезпечення для управління фермерським господарством, що допомагає агрономам вести облік, організовувати завдання та аналізувати врожаї.
Aegro
aegro.com.br
Aegro - додаток для агровиробників, який об'єднує управління фінансами та інформацією для покращення контролю над процесами на фермі.
AgriWebb
agriwebb.com
AgriWebb — це додаток для управління тваринництвом, який допомагає фермерам вести облік, моніторити здоров'я худоби та поліпшувати ефективність господарства.
Traction
tractionag.com
Traction — це хмарне рішення для управління фермою, яке інтегрує бухгалтерські дані з польовими операціями для аналізу фінансів у режимі реального часу.
Agworld
agworld.com
Agworld - це платформа управління даними для фермерів, яка дозволяє збирати, аналізувати та ділитися інформацією для покращення співпраці та ефективності в агросекторі.
PickApp
pickapp.farm
PickApp — це система, що вимірює продуктивність працівників, підвищує ефективність ферми та якість продукції.
Hectre
hectre.com
Hectre – застосунок для цифрового управління садами, що допомагає садівникам оптимізувати операції, вести облік роботи та отримувати дані про врожай.
aydi
aydi.com
aydi - це SaaS рішення для агросектора, яке забезпечує агрономам реальний моніторинг операцій, підвищує продуктивність та автоматизує адміністративні процеси.
Conservis
conservis.ag
Conservis - це платформа для управління фермами, що надає інструменти для збору даних, аналітики та оптимізації сільськогосподарських операцій.
Croptracker
croptracker.com
Croptracker - це додаток для управління фермами, який забезпечує моніторинг, облік та аналіз даних для оптимізації сільськогосподарських процесів.
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