Альтернативи - HireVue

PayPal

PayPal

paypal.com

PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.

Indeed

Indeed

indeed.com

Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.

Calendly

Calendly

calendly.com

Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.

HackerRank

HackerRank

hackerrank.com

HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.

DocuSign

DocuSign

docusign.com

DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.

Moodle

Moodle

moodle.org

Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.

Dayforce

Dayforce

dayforce.com

Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.

ADP Workforce Now

ADP Workforce Now

adp.com

ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.

MaintainX

MaintainX

getmaintainx.com

MaintainX — це програма для управління технічним обслуговуванням, що допомагає компаніям організувати роботи, відстежувати активи та поліпшувати безпеку на робочому місці.

Zoho Recruit

Zoho Recruit

zoho.com

Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.

Handshake

Handshake

joinhandshake.com

Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.

LinkedIn Recruiter

LinkedIn Recruiter

linkedin.com

Додаток LinkedIn Recruiter дозволяє рекрутерам шукати кандидатів, комунікувати з ними та управляти процесом найму з мобільного телефону.

Beekeeper

Beekeeper

beekeeper.io

Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.

CodeSignal

CodeSignal

codesignal.com

CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.

Wellfound

Wellfound

wellfound.com

Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.

Metaview

Metaview

metaview.ai

Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.

HackerEarth

HackerEarth

hackerearth.com

HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.

Darwinbox

Darwinbox

darwinbox.com

Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.

Manatal

Manatal

manatal.com

Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.

Bob HR

Bob HR

hibob.com

Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.

Sprinklr

Sprinklr

sprinklr.com

Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.

Braintrust

Braintrust

usebraintrust.com

Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.

Automation Anywhere

Automation Anywhere

automationanywhere.com

Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.

CoderPad

CoderPad

coderpad.io

CoderPad - це платформа для технічних інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам писати та тестувати код у реальному часі, підтримуючи понад 65 мов програмування.

Breezy HR

Breezy HR

breezy.hr

Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.

iMocha

iMocha

imocha.io

iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.

NLSQL

NLSQL

nlsql.com

NLSQL — це B2B SaaS, який дозволяє працівникам отримувати доступ до корпоративних даних за допомогою природного мовного інтерфейсу для прийняття бізнес-рішень.

Codility

Codility

codility.com

Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.

TestGorilla

TestGorilla

testgorilla.com

TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.

Cloudinary

Cloudinary

cloudinary.com

Cloudinary - платформа для управління медіа, яка автоматично обробляє та оптимізує зображення і відео для веб-сайтів та додатків.

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