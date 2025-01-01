Альтернативи - HireVue

PayPal
paypal.com
PayPal - це цифровий гаманець для онлайн-переказів, покупок та зберігання коштів, що забезпечує безпечні та зручні фінансові транзакції.
Indeed
indeed.com
Додаток Indeed дозволяє шукати роботу, завантажувати резюме та подавати заявки на вакансії, агрегуючи оголошення з різних джерел.
Calendly
calendly.com
Calendly - це програма для автоматизації планування зустрічей, що дозволяє користувачам ділитися доступністю та бронювати час для зустрічей без зайвого спілкування.
HackerRank
hackerrank.com
HackerRank — платформа для оцінки навичок розробників, що допомагає компаніям наймати технічні таланти через автоматизовані оцінювання навичок.
DocuSign
docusign.com
DocuSign - це додаток для безпечного відправлення та підписання документів в електронному вигляді з будь-якого пристрою в будь-який час.
Moodle
moodle.org
Moodle - це система управління навчанням з відкритим кодом, що дозволяє створювати та організовувати онлайн-курси для різних навчальних умов.
Dayforce
dayforce.com
Dayforce - це платформа для управління персоналом, яка об'єднує кадрові дані, оплату праці, управління талантами та робочими процесами в одному додатку.
ADP Workforce Now
adp.com
ADP Workforce Now - хмарна платформа для управління HR, заробітною платою, пільгами та ефективністю працівників у компаніях середнього розміру.
MaintainX
getmaintainx.com
MaintainX — це програма для управління технічним обслуговуванням, що допомагає компаніям організувати роботи, відстежувати активи та поліпшувати безпеку на робочому місці.
Zoho Recruit
zoho.com
Zoho Recruit - це онлайн-система для відстеження заявників, яка допомагає кадровим агентствам та компаніям організувати процес найму.
Handshake
joinhandshake.com
Handshake - платформа для зв'язку студентів з роботодавцями, що пропонує можливості роботи та стажування на основі особистих профілів.
LinkedIn Recruiter
linkedin.com
Додаток LinkedIn Recruiter дозволяє рекрутерам шукати кандидатів, комунікувати з ними та управляти процесом найму з мобільного телефону.
Beekeeper
beekeeper.io
Beekeeper — це мобільна платформа для автоматизації комунікацій і робочих процесів, призначена для працівників без офісів.
CodeSignal
codesignal.com
CodeSignal - платформа для оцінювання навичок розробників з інтерактивними завданнями на різних мовах програмування.
Wellfound
wellfound.com
Wellfound (колишній AngelList Talent) - платформа для стартапів, інвесторів та тих, хто шукає роботу в стартапах.
Metaview
metaview.ai
Metaview допомагає поліпшити якість співбесід за допомогою даних, аналітики та зворотного зв'язку, зменшуючи упередженість і підвищуючи ефективність найму.
HackerEarth
hackerearth.com
HackerEarth - це платформа для оцінювання кодування, яка допомагає рекрутерам перевіряти технічні навички кандидатів через автоматизовані тести та практичні завдання.
Darwinbox
darwinbox.com
Darwinbox — хмарна платформа для управління людськими ресурсами, яка автоматизує процеси найму, управління заробітною платою та оцінки продуктивності.
Manatal
manatal.com
Manatal - це платформа для набору персоналу, яка спрощує процес найму завдяки автоматизації, управлінню кандидатами та інтеграції з соціальними медіа.
Bob HR
hibob.com
Bob - це платформа управління персоналом, що спрощує HR процеси, підвищує залученість працівників і підтримує команди у роботі в різних форматах.
Sprinklr
sprinklr.com
Sprinklr - це платформа для управління взаємодією з клієнтами через 30+ цифрових каналів, яка використовує AI для підвищення продуктивності агентів та аналітики.
Braintrust
usebraintrust.com
Braintrust - це платформа для найму на основі ШІ, що скорочує час найму до днів, автоматично підбираючи кваліфікованих кандидатів.
Automation Anywhere
automationanywhere.com
Automation Anywhere - платформа для автоматизації бізнес-процесів із застосуванням RPA та штучного інтелекту, яка покращує ефективність та інтеграцію з іншими системами.
CoderPad
coderpad.io
CoderPad - це платформа для технічних інтерв'ю, яка дозволяє кандидатам писати та тестувати код у реальному часі, підтримуючи понад 65 мов програмування.
Breezy HR
breezy.hr
Breezy HR - це програмне забезпечення для автоматизації процесу найму, що спрощує управління кандидатами, планування інтерв'ю та співпрацю в команді.
iMocha
imocha.io
iMocha - платформа для оцінки технічних навичок, яка допомагає в наборі та розвитку талантів за допомогою штучного інтелекту та автоматизації.
NLSQL
nlsql.com
NLSQL — це B2B SaaS, який дозволяє працівникам отримувати доступ до корпоративних даних за допомогою природного мовного інтерфейсу для прийняття бізнес-рішень.
Codility
codility.com
Codility - платформа для оцінки навичок програмістів via онлайн-тести та відеоінтерв'ю, що допомагає у наймі та зменшує упередженість.
TestGorilla
testgorilla.com
TestGorilla - платформа для оцінки навичок кандидатів за допомогою різноманітних тестів, що допомагає в процесі найму.
Cloudinary
cloudinary.com
Cloudinary - платформа для управління медіа, яка автоматично обробляє та оптимізує зображення і відео для веб-сайтів та додатків.
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