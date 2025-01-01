Альтернативи - Happy Visitor

Verkada
verkada.com
Додаток Verkada забезпечує управління фізичною безпекою через відеоспостереження, контроль доступу та датчики, інтегровані в єдину хмарну платформу.
Autonix
autonix.io
Autonix - генератор QR-кодів з можливістю відстеження та управління відвідувачами, що пропонує різні способи реєстрації та аналітику в режимі реального часу.
Skedda
skedda.com
Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.
Securly
securly.com
Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.
Robin
robinpowered.com
Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.
Envoy
envoy.com
Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.
Kisi
getkisi.com
Kisi - це програма для контролю доступу, яка дозволяє дистанційно керувати правами доступу за допомогою мобільних даних, карток, FOBs та QR-кодів.
OptiSigns
optisigns.com
OptiSigns – це програмне забезпечення для керування цифровими вивісками, що дозволяє віддалено налаштовувати та оновлювати вміст на різних екранах.
WaitWell
waitwell.ca
WaitWell - це платформа для управління чергами та бронювання, що полегшує процес взаємодії між організаціями та відвідувачами.
Swiftlane
swiftlane.com
Swiftlane - це хмарна платформа для контролю доступу, що використовує відеодомофони та технологію розпізнавання обличчя для безпечного доступу до будівель.
Qminder
qminder.com
Qminder – це система управління чергами, що дозволяє клієнтам реєструватись, отримувати сповіщення та зменшує час очікування, покращуючи обслуговування.
Dibsido
dibsido.com
Dibsido - це додаток для управління бронюваннями в офісі, який дозволяє резервувати робочі столи, паркувальні місця та кімнати для зустрічей.
The Receptionist
thereceptionist.com
The Receptionist для iPad спрощує реєстрацію відвідувачів, обробляє дані та дозволяє безконтактний вхід з мобільних пристроїв.
OfficeRnD
officernd.com
OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.
Proxyclick
proxyclick.com
Proxyclick - це система для управління відвідувачами, що пропонує реєстрацію, контроль доступу та налаштування для підприємств різного розміру.
Nibol
nibol.com
Nibol - це додаток для управління офісом та бронювання робочих місць, який дозволяє користувачам працювати з будь-якого місця.
Zynq
zynq.io
Zynq - це платформа для управління офісними просторами, що дозволяє бронювати робочі місця, управляти відвідувачами та оптимізувати використання простору.
Matrix Booking
matrixbooking.com
Matrix Booking - це система управління бронюванням, яка допомагає організаціям ефективно використовувати робочі місця та ресурси.
HqO
hqo.com
Додаток HqO покращує досвід на робочому місці, надаючи доступ до послуг та зручностей для підвищення задоволеності та продуктивності працівників.
UrSpayce
urspayce.com
UrSpayce — хмарне програмне забезпечення для управління робочими місцями та гібридами, що спрощує взаємодію між працівниками, відвідувачами та постачальниками.
Tactic
gettactic.com
Tactic – це платформа для управління гібридними робочими місцями, що інтегрується з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom, спрощуючи роботу в офісі.
AskCody
askcody.com
AskCody - платформа для управління зустрічами та бронювання ресурсів, що допомагає організаціям ефективно планувати зустрічі та управляти робочим простором.
Kastle Systems
kastle.com
Kastle Systems — додаток для контролю доступу, що забезпечує безпечний доступ до приміщень через мобільні пристрої та інтегрується з різними технологіями.
deskbird
deskbird.com
Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.
Joan
getjoan.com
Joan - система управління робочим простором, що оптимізує використання офісу, покращує продуктивність співробітників та полегшує адміністративні процеси.
Eden Workplace
eden.io
Eden Workplace - це SaaS платформа для управління офісом, яка включає бронювання робочих місць, управління відвідувачами та кімнатами для зустрічей.
Teamgo
teamgo.co
Teamgo - програма для управління відвідувачами, що дозволяє реєструвати гостей, отримувати сповіщення господарям та здійснювати контроль за безпекою у приміщеннях.
Appspace
appspace.com
Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.
Visitly
visitly.io
Visitly - це хмарна система управління відвідувачами, що дозволяє ефективно реєструвати відвідувачів, відстежувати їхній час перебування та забезпечувати безпеку.
Archie
archieapp.co
Archie - платформа для управління робочими просторами, що включає бронювання кімнат, управління гостями та аналітику робочого простору.
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