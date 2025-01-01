Альтернативи - Happy Visitor

Verkada

Verkada

verkada.com

Додаток Verkada забезпечує управління фізичною безпекою через відеоспостереження, контроль доступу та датчики, інтегровані в єдину хмарну платформу.

Autonix

Autonix

autonix.io

Autonix - генератор QR-кодів з можливістю відстеження та управління відвідувачами, що пропонує різні способи реєстрації та аналітику в режимі реального часу.

Skedda

Skedda

skedda.com

Skedda - платформа для управління бронюванням робочих просторів, яка спрощує організацію офісів, забезпечуючи інтеграцію з різними інструментами.

Securly

Securly

securly.com

Securly - це додаток для моніторингу та фільтрації контенту в Інтернеті, що забезпечує безпеку студентів на всіх пристроях, блокуючи небажаний вміст.

Robin

Robin

robinpowered.com

Robin - платформа для управління офісним простором, що спрощує бронювання робочих місць і кімнат, а також надає аналітику для підвищення продуктивності.

Envoy

Envoy

envoy.com

Envoy - це програма для управління робочим місцем, яка включає бронювання столів та кімнат, управління доставкою та аналітику зайнятості в одному рішенні.

Kisi

Kisi

getkisi.com

Kisi - це програма для контролю доступу, яка дозволяє дистанційно керувати правами доступу за допомогою мобільних даних, карток, FOBs та QR-кодів.

OptiSigns

OptiSigns

optisigns.com

OptiSigns – це програмне забезпечення для керування цифровими вивісками, що дозволяє віддалено налаштовувати та оновлювати вміст на різних екранах.

WaitWell

WaitWell

waitwell.ca

WaitWell - це платформа для управління чергами та бронювання, що полегшує процес взаємодії між організаціями та відвідувачами.

Swiftlane

Swiftlane

swiftlane.com

Swiftlane - це хмарна платформа для контролю доступу, що використовує відеодомофони та технологію розпізнавання обличчя для безпечного доступу до будівель.

Qminder

Qminder

qminder.com

Qminder – це система управління чергами, що дозволяє клієнтам реєструватись, отримувати сповіщення та зменшує час очікування, покращуючи обслуговування.

Dibsido

Dibsido

dibsido.com

Dibsido - це додаток для управління бронюваннями в офісі, який дозволяє резервувати робочі столи, паркувальні місця та кімнати для зустрічей.

The Receptionist

The Receptionist

thereceptionist.com

The Receptionist для iPad спрощує реєстрацію відвідувачів, обробляє дані та дозволяє безконтактний вхід з мобільних пристроїв.

OfficeRnD

OfficeRnD

officernd.com

OfficeRnD - це платформа для управління коворкінгами, яка автоматизує процеси, спрощує бронювання та надає аналітику для покращення управління ресурсами.

Proxyclick

Proxyclick

proxyclick.com

Proxyclick - це система для управління відвідувачами, що пропонує реєстрацію, контроль доступу та налаштування для підприємств різного розміру.

Nibol

Nibol

nibol.com

Nibol - це додаток для управління офісом та бронювання робочих місць, який дозволяє користувачам працювати з будь-якого місця.

Zynq

Zynq

zynq.io

Zynq - це платформа для управління офісними просторами, що дозволяє бронювати робочі місця, управляти відвідувачами та оптимізувати використання простору.

Matrix Booking

Matrix Booking

matrixbooking.com

Matrix Booking - це система управління бронюванням, яка допомагає організаціям ефективно використовувати робочі місця та ресурси.

HqO

HqO

hqo.com

Додаток HqO покращує досвід на робочому місці, надаючи доступ до послуг та зручностей для підвищення задоволеності та продуктивності працівників.

UrSpayce

UrSpayce

urspayce.com

UrSpayce — хмарне програмне забезпечення для управління робочими місцями та гібридами, що спрощує взаємодію між працівниками, відвідувачами та постачальниками.

Tactic

Tactic

gettactic.com

Tactic – це платформа для управління гібридними робочими місцями, що інтегрується з Google, Microsoft 365, Slack і Zoom, спрощуючи роботу в офісі.

AskCody

AskCody

askcody.com

AskCody - платформа для управління зустрічами та бронювання ресурсів, що допомагає організаціям ефективно планувати зустрічі та управляти робочим простором.

Kastle Systems

Kastle Systems

kastle.com

Kastle Systems — додаток для контролю доступу, що забезпечує безпечний доступ до приміщень через мобільні пристрої та інтегрується з різними технологіями.

deskbird

deskbird

deskbird.com

Deskbird - додаток для управління офісними просторами, що дозволяє легко бронювати столи та кімнати для зустрічей, оптимізуючи гібридну роботу.

Joan

Joan

getjoan.com

Joan - система управління робочим простором, що оптимізує використання офісу, покращує продуктивність співробітників та полегшує адміністративні процеси.

Eden Workplace

Eden Workplace

eden.io

Eden Workplace - це SaaS платформа для управління офісом, яка включає бронювання робочих місць, управління відвідувачами та кімнатами для зустрічей.

Teamgo

Teamgo

teamgo.co

Teamgo - програма для управління відвідувачами, що дозволяє реєструвати гостей, отримувати сповіщення господарям та здійснювати контроль за безпекою у приміщеннях.

Appspace

Appspace

appspace.com

Appspace - платформа для управління робочим місцем, що включає комунікаційні інструменти, бронювання просторів та управління відвідувачами.

Visitly

Visitly

visitly.io

Visitly - це хмарна система управління відвідувачами, що дозволяє ефективно реєструвати відвідувачів, відстежувати їхній час перебування та забезпечувати безпеку.

Archie

Archie

archieapp.co

Archie - платформа для управління робочими просторами, що включає бронювання кімнат, управління гостями та аналітику робочого простору.

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